अप्रैल में जो नहीं हुआ, वो जुलाई में होगा! लोकसभा में 2/3 बहुमत पाने के लिए क्या है NDA की रणनीति?

इससे पहले सोमवार (09 जून) को टीएमस की सांसद काकोली घोषण दस्तीदार ने एक बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें 20 टीएमसी सांसदों का समर्थन प्राप्त है. कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक बताया गया कि ममता बनर्जी के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. चूंकि, लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद है, ऐसे में अगर इनमें से 20 बगावती रुख अपनाते हैं, तो यह दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार पार्टी को विभाजित करने के लिए आवश्यक संख्या से एक अधिक है.