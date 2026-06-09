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अप्रैल में जो नहीं हुआ, वो जुलाई में होगा! लोकसभा में 2/3 बहुमत पाने के लिए क्या है NDA की रणनीति?

बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव दिख रहा है, जिसका प्रभाव संसद में भी होने की संभावना है. बजट सत्र के दौरान जो विधेयक केंद्र सरकार नहीं पारित करा पाई थी, अब उसे टीएमसी के बागी सांसद पास कराने में मदद करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 09, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:58 PM IST
अप्रैल में जो नहीं हुआ, वो जुलाई में होगा! लोकसभा में 2/3 बहुमत पाने के लिए क्या है NDA की रणनीति?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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