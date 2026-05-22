विनाश का काउंटडाउन शुरू! प्रशांत महासागर में जागा 150 साल पुराना 'दैत्य', 5 करोड़ लोगों को निगलने वाली आफत फिर लौट रही!

What is Super El Nino: क्या हम मानव इतिहास के सबसे भयानक और विनाशकारी मौसम के मुहाने पर खड़े हैं? क्या प्रकृति एक बार फिर 150 साल पुराना वो खौफनाक मंजर दोहराने जा रही है, जिसने दुनिया के नक्शे से 5 करोड़ इंसानों का नामोनिशान मिटा दिया था? मौसम वैज्ञानिकों की ताजा चेतावनियों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. प्रशांत महासागर के गर्भ में एक ऐसा 'अदृश्य दैत्य' पल रहा है, जो इस साल के अंत तक पूरी पृथ्वी को भट्टी की तरह तपाने के लिए तैयार है.

इस जानलेवा मौसमी आफत का नाम है- 'सुपर अल नीनो' (Super El Nino). अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA (नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) के ताजा और बेहद डरावने अपडेट के अनुसार, साल 2026 का अल नीनो सामान्य रूप से नहीं, बल्कि असामान्य रूप से बेहद तेज रफ्तार से विकसित हो रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि मई से जुलाई के बीच इसके एक्टिव होने की 82 प्रतिशत संभावना है, जो साल के अंत तक एक महा विनाशक अल नीनो का रूप ले सकता है.

आ रहा है 'सुपर अल नीनो': टूट जाएगा 150 साल का रिकॉर्ड!

वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें इसलिए हैं क्योंकि इस बार का अल नीनो कोई मामूली मौसमी बदलाव नहीं है. शुरुआती अनुमानों से पता चला है कि इस बार 'ओशन नीनो इंडेक्स' (ONI) 3°C के पार जा सकता है. यह एक ऐसा डरावना स्तर है, जो मानव इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक बार जनवरी 1878 में दर्ज किया गया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रशांत महासागर में बढ़ रही अब तक की सबसे भयानक गर्मी है, जो साल 2027 की शुरुआत तक पूरी दुनिया को अपनी चपेट में रखेगी.

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इतिहास का वो खौफनाक मंजर: जब तड़प-तड़प कर मरे थे 5 करोड़ लोग

इस खबर ने दुनिया को इसलिए डरा दिया है क्योंकि साल 2026 के हालात हूबहू 1876-78 के उस ऐतिहासिक 'सुपर अल नीनो' से मिल रहे हैं, जिसने वैश्विक त्रासदी को जन्म दिया था.150 साल पहले जब यह आपदा आई थी, तब एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा रिकॉर्डतोड़ सूखा पड़ा था कि नदियां-तालाब सूख गए और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. 'जर्नल ऑफ क्लाइमेट' की एक रिसर्च के अनुसार, उस दौरान मानसून पर निर्भर रहने वाले एशियाई देशों ने पिछले 800 सालों का सबसे भयानक अकाल झेला था. अनाज के एक-एक दाने और पानी की एक-एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया था, जिसके चलते दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई थी.

पहले से ही उबल रही है धरती, अब 'सोने पर सुहागा' बनेगी ये आफत

सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि 150 साल पहले जब यह तबाही आई थी, तब हमारी पृथ्वी आज के मुकाबले काफी ठंडी थी. लेकिन आज की स्थिति बेहद नाजुक है. औद्योगिक क्रांति के बाद से इंसानी गलतियों के कारण धरती का तापमान पहले ही 1.4°C गर्म हो चुका है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक, इससे पहले 2023-24 में आए अल नीनो ने ग्रीनहाउस गैसों के साथ मिलकर साल 2024 को इतिहास का सबसे गर्म साल बना दिया था. अब सोचिए, जब पहले से ही उबल रही धरती पर इतिहास का सबसे शक्तिशाली 'सुपर अल नीनो' दस्तक देगा, तो गर्मी और तबाही का क्या मंजर होगा!

आपके जीवन पर क्या होगा असर?

मौसम वैज्ञानिकों ने साफ चेतावनी दी है कि इस शक्तिशाली अल नीनो के कारण आने वाले महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में कुदरत का कहर देखने को मिलेगा.

भीषण सूखा और जल संकट: भारत सहित कई एशियाई देशों में मानसून पूरी तरह बेपटरी हो सकता है, जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत होगी.

अकाल और खाद्य असुरक्षा: खेती बर्बाद होने से अनाज और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिससे गरीब देशों में भुखमरी के हालात बन सकते हैं.

जंगल की आग और कोरल ब्लीचिंग: जंगलों में भीषण आग (Wildfires) लगने की घटनाएं बढ़ेंगी और समुद्र का तापमान बढ़ने से समुद्री जीव और कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे.

पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी: असहनीय हीटवेव (लू) के कारण अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा और महामारियों का खतरा फैलेगा.

हालांकि, विशेषज्ञ कहते हैं कि आज की दुनिया 150 साल पहले की तुलना में तकनीकी रूप से बेहतर तैयार है. हमारे पास सैटेलाइट्स और मौसम की एडवांस मॉनिटरिंग प्रणालियां हैं, जिससे सरकारें पहले से बचाव के इंतजाम कर सकती हैं. लेकिन जिस रफ्तार से यह 'सुपर अल नीनो' बढ़ रहा है, उसने साफ कर दिया है कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुरंत कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो दुनिया भर के तमाम संसाधन और संस्थाएं इस महा-संकट के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगी.

आखिर क्या बला है 'सुपर अल नीनो'

बता दें कि हमारी धरती पर मौसम को संतुलित रखने के लिए प्रशांत महासागर में हर दो से सात साल के बीच एक प्राकृतिक चक्र (Cycle) चलता है. इसमें दो पड़ाव होते हैं एक ठंडी स्टेज जिसे 'ला नीना' कहते हैं, और दूसरी गर्म स्टेज जिसे 'अल नीनो' कहा जाता है. सामान्य दिनों में समंदर का पानी एक तय तापमान पर रहता है, लेकिन अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर में एक बड़े इलाके का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है. यह गर्म पानी धीरे-धीरे फैल जाता है और इसकी भीषण गर्मी समुद्र से निकलकर हमारे वायुमंडल यानी हवा में घुलने लगती है. नतीजा यह होता है कि पूरी पृथ्वी का औसत तापमान कई महीनों के लिए बढ़ जाता है.

'सुपर' कब बनता है अल नीनो?

जब भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर (Equatorial Pacific) में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2°C (3.6°F) या उससे भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो इस बेहद आक्रामक और चरम स्थिति को बोलचाल की भाषा में 'सुपर अल नीनो' कहा जाता है. हालांकि, वैज्ञानिक आधिकारिक तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करने से बचते हैं, लेकिन इसके खतरों को देखते हुए यह नाम अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है.

क्यों कांप रहे हैं वैज्ञानिक?

मौसम विभाग के मौजूदा हालात और सैटेलाइट तस्वीरें जो इशारा कर रही हैं, वो बेहद डरावने हैं. इस वक्त ट्रॉपिकल पैसिफिक (उष्णकटिबंधीय प्रशांत) इलाके में समुद्र का तापमान इस सदी में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है. इतिहास में इतनी तेजी से समंदर को उबलते हुए पहले कभी नहीं देखा गया.

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जलवायु के जानकारों के अनुसार, दुनिया भर के तमाम वेदर मॉडल्स और वैज्ञानिक अब इस बात पर पूरी तरह एकमत हो चुके हैं कि अल नीनो की शुरुआत हो चुकी है. आने वाले महीनों में यह थमने के बजाय और ज्यादा खतरनाक और तीव्र (Intense) होने वाला है. मौसम वैज्ञानिकों की कंप्यूटर मॉडलिंग बताती है कि समुद्र की सतह का तापमान औसत से 1.5°C से लेकर 2°C तक अधिक रह सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो यह इस सदी की अब तक की सबसे भयानक और सबसे मजबूत अल नीनो घटना होगी.