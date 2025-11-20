क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है सुप्रीम कोर्ट की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?

Talaak-e-Hasan: सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच तलाक-ए-हसन एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन (TEH) के एकतरफा इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस प्रैक्टिस की वैधता पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि वकीलों या तीसरे पक्ष द्वारा जारी किए गए तलाक नोटिस कानूनी रूप से वैध नहीं माने जा सकते और इससे महिलाओं को गंभीर कानूनी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस-डेजिग्नेट सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने की. बेंच ने स्पष्ट किया कि तलाक के लिए पति का सीधा ऐलान और साइन होना जरूरी है. किसी तीसरे पक्ष द्वारा नोटिस जारी करने की प्रैक्टिस महिलाओं के लिए भ्रामक और नुकसानदेह साबित हो सकती है. कोर्ट ने पत्रकार बेनजीर हीना के मामले का हवाला दिया जिसमें उनके पति ने अपने वकील के माध्यम से तलाक नोटिस भेजे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के नोटिस वैध तलाक का प्रमाण नहीं हैं. अगर महिला यह मानकर दूसरी शादी करती है कि वह तलाकशुदा है और बाद में पता चलता है कि तलाक वैध नहीं था तो उस पर एक से ज्यादा पति रखने का आरोप लग सकता है.

जानें क्या होता है तलाक-ए-हसन

तलाक-ए-हसन सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्यता प्राप्त तलाक की एक पारंपरिक प्रक्रिया है जिसमें पति तीन अलग-अलग महीनों में एक-एक बार तलाक कहकर प्रक्रिया पूरी करता है. यह तरीका एक साथ तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) से बिल्कुल अलग है.

तलाक-ए-हसन में हर बार कहे गए ‘तलाक’ के बीच कम से कम एक माह का अंतर होता है, जिसे सुलह और सोच-विचार के अवसर के रूप में माना जाता है. यदि पति-पत्नी पहले या दूसरे चरण के दौरान फिर से साथ रहने का निर्णय करते हैं तो तलाक अपने आप रद्द हो जाता है. तीसरी बार तलाक कहे जाने पर ही विवाह अंतिम रूप से समाप्त माना जाता है. इस प्रक्रिया का ढांचा इस्लामिक कानून में बताए गए ‘इद्दत’ से जुड़ा है, जो तलाक या विधवा होने के बाद महिला के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि है. समर्थकों का कहना है कि यह तरीका जल्दबाजी में तलाक रोकने और सुलह के अवसर बढ़ाने के लिए बनाया गया है. हालांकि, इसे एकतरफा और पुरुष-नियंत्रित प्रक्रिया माना जाता क्योंकि तलाक की पहल पूरी तरह पति के हाथ में रहती है.

तलाक-ए-हसन और तीन तलाक में अंतर

तलाक-ए-हसन सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक संरचित तलाक प्रक्रिया है जिसमें पति तीन महीनों में हर महीने एक बार तलाक कहता है. प्रत्येक ऐलान के बाद सुलह और सोचने का समय दिया जाता है. तीसरे ऐलान के बाद ही तलाक फाइनल होता है. इसके विपरीत, तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) में पति एक ही बार में तीन तलाक कहकर शादी तुरंत समाप्त कर देता था. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तीन तलाक को गैर-संवैधानिक करार दिया था जबकि तलाक-ए-हसन को संरचित और पलटा जा सकने वाला तरीका माना जाता है.

सुप्रीम कोर्ट की चिंता

कोर्ट ने कहा कि तलाक-ए-हसन का गलत इस्तेमाल महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए खतरा है. बेंच ने पूछा कि कोई तीसरा व्यक्ति महिला को उसके पति की तरफ से नोटिस कैसे दे सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि तलाक-ए-हसन को केवल धार्मिक कानून के अनुसार किया जाना चाहिए न कि किसी बिचौलिए के माध्यम से. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की डिटेल जांच के लिए सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की है. सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि क्या तलाक-ए-हसन संविधान के तहत महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और क्या इसके वर्तमान इस्तेमाल में न्यायिक निगरानी की कमी है.