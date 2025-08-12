क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है

What is Talaq-e-Hasan: तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत को बैन करन के आठ साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट तलाक-ए-हसन की जांच कर रहा है. एक मुस्लिम महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता पर फैसला लेने से पहले मानवाधिकार संगठनों से विचार मांगे हैं. तलाक-ए-हसन क्या है? इसके बारे में तफसील से जानते हैं.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:55 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पहले तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत को गैरकानूनी घोषित कर दिया है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तलाक-ए-हसन की वैधता की जांच कर रहा है. गाजियाबाद की रहने वाली पत्रकार बेनजीर हीना ने एक याचिका दायर कर 2022 में तर्क दिया कि यह प्रथा 'भेदभावपूर्ण' है, क्योंकि सिर्फ शौहर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने कोर्ट से मांग की यह असंवैधानिक है और यह मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है. 

अपनी याचिका में हिना ने यह भी आरोप लगाया कि एकतरफा तलाक की प्रक्रिया 'महिलाओं की गरिमा पर घोर आघात' करती है और समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के उनके अधिकार को कमजोर करती है. सुप्रीम कोर्ट ने अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से तलाक-ए-हसन पर अपनी राय देने को कहा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस मुद्दे से जुड़ी नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. लाइव लॉ के मुताबिक, मामले को नवंबर के लिए लिस्टेड किया गया है. चलिए जानते हैं कि तलाक-ए- हसन क्या है?

शरिया के तहत तलाक-ए-हसन अन्य तलाक के तरीकों से कैसे अलग है?

इस्लाम में तलाक देने के तीन तरीके  मौजूद हैं, जिसमें (1) तलाक-ए-अहसन (2) तलाक-ए-हसन और बिदई. तलाक-ए-अहसन इस्लाम में तलाक का सबसे अच्छा तरीका माना गया है. इसमें आदमी अपनी बीवी को पाकिजगी की हालत (पवित्रता की अवस्था) में एकबार तलाक देता है. यानी जिसमें उसने उसके साथ शारिरिक संबंध नहीं बनाया हो और उसे तब तक छोड़ दे जब तक उसकी इद्दत न बीत जाए. 

तलाक-ए-हसन: तलाक-उल-सुन्नत का दूसरा किस्म 

जबकि, तलाक-ए-हसन तीन तलाक का एक दूसरा रूप है, जिसमें एक मुस्लिम शौहर तीन महीने तक हर महीने एक बार 'तलाक' कहकर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है. तलाक-उल-सुन्नत के तहत तलाक का दूसरा किस्म तलाक-ए-अहसन है. अब गैरकानूनी हो चुके एकमुश्त तीन तलाक के तहत माना जाता था कि एक मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को तभी तलाक (अर्थात तलाक) देता था, जब वह एक ही बार में तीन बार तलाक बोल देता था, जबकि तलाक-उल-सुन्नत के तहत ऐसे फैसलों के लिए वक्त दिया जाता है.

तलाक-उल-सुन्नत का मतलब है 'सुन्नत के मुताबिक' तलाक. यानी जिस तरीके को पैगंबर मुहम्मद (स.अ.) ने कबूल किया. इस्लाम में इसे तलाक का सबसे माकूल ( उचित ) और काबिले गौर (विचारशील) तरीका माना जाता है, क्योंकि जो दोनों पक्षों ( मियां-बीवी ) को गौर फिक्र (चिंतन) और सुलह के लिए वक्त देता है.

तलाक-ए-हसन की पूरी  प्रक्रिया?

तलाक-ए-हसन में पति उस मुद्दत के दौरान एक बार 'तलाक' कहता है, जब बीवी मासिक धर्म (तुहर) में नहीं होती है. इस पहली तलाक के बाद अगले यानी दूसरे हैज ( मासिक धर्म ) तक इद्दत है यानी इंतजारल करनी होती है. अगर इस दौरान सुलह हो जाती है, तो तलाक की प्रोसेस रुक जाती है.

अगर शौहर-बीवी के बीच सुलह नहीं होती, तो पति दूसरे मासिक धर्म चक्र में दूसरा तलाक दिया जाता है. और अगर इसके बाद भी दोनों के बीच सुलह नहीं होती है तो तीसरे मासिक धर्म चक्र में तलाक दोहराया जाता है. तीसरी बार तलाक-ए-हसन कहने के बाद, तलाक-ए-हसन के तहत तलाक आखिरी और अटल हो जाती है.

मुस्लिम महिलाओं के खुला के अधिकार बरकरार

तलाक-ए-बिद्दत या ट्रिपल तलाक को 2017 में शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था. फैसले के बाद मुस्लिम महिला ( प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एक्ट)  2019 ने मुस्लिम महिलाओं के हुकूक (अधिकारों) की तहफ्फुज (रक्षा) के लिए इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया.

मुबारत: शौहर-बीवी  

तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन की शुरुआत खासतौर से मर्दों द्वारा दी जाती है, जबकि मुबारत की शुरुआत पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपसी सहमति की जरूरीत होती है. मुस्लिम शादी में तलाक के चार तरह में से खुला तलाक का इकलौता ऐसा रूप है जो खासतौर से से औरत द्वारा शुरू किया जाता है.

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 25 जून के अपने फैसले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक के खुला रूप के जरिए से एकतरफा तलाक के मुस्लिम महिला के हक को पूरा मानते हुए वैवाहिक समानता और पर्सनल लॉ पर बहस को फिर से शुरू कर दिया. जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस बीआर मधुसूदन राव की बेंच ने 'मोहम्मद आरिफ अली बनाम अफसरुन्निसा एवं अन्य' मामले में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

सदा-ए-हक शरई काउंसिल

हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक शौहर की अपील पर सुनवाई की, जिसमें सदा-ए-हक शरई काउंसिल द्वारा उसकी बीवी को दिए गए खुला को बरकरार रखा गया था. 2012 में शादी हुई बीवी ने 2017 में उत्पीड़न का आरोप लगाया और घर छोड़ दिया. पति द्वारा खुला देने से इनकार करने के बाद काउंसिल ने सुलह की कोशिश की, लेकिन 2020 में एक खुलानामा जारी कर दिया. पति ने तर्क दिया कि काउंसिल के पास अधिकार का अभाव है, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक महिला का खुला पाने का अधिकार उसके शौहर की रजामंदी से स्वतंत्र है और जब तक कोई विरोध न हो, उसे किसी अदालती हुक्म की जरूरत नहीं है. जबकि खुला तलाक का एकमात्र ऐसा रूप है, जिसे मुस्लिम महिला द्वारा एकतरफा रूप से शुरू किया जा सकता है. तलाक-ए-हसन तलाक-उल-सुन्नत का हिस्सा है और अब प्रतिबंधित तीन तलाक के उलट फैसले के लिए वक्त देता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

Talaq-E-Hasan Supreme Court

