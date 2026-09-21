/इंजन बंद होने पर भी T-72 और T-90 दुश्मन पर रखेंगे पैनी नजर? 586 करोड़ की APU डील का पूरा मतलब समझिए

युद्ध के मैदान में किसी टैंक की ताकत सिर्फ उसकी तोप, कवच या इंजन से तय नहीं होती. आधुनिक युद्ध में टैंक के अंदर लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. दुश्मन पर नजर रखने से लेकर निशाना साधने, फायर कंट्रोल और गन को स्थिर रखने तक कई काम लगातार बिजली मांगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर टैंक का मुख्य इंजन बंद हो तो ये सिस्टम बिजली कहां से लेंगे?
भारत सरकार ने अब T-72 और T-90 मुख्य युद्धक टैंकों के लिए इसी तकनीक को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी कंपनी Accurate Industrial Controls Pvt Ltd के साथ 586 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है. इसका मकसद भारतीय सेना के इन प्रमुख टैंकों को स्वदेशी APU उपलब्ध कराना है. नई दिल्ली में हुए इस समझौते पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टी-72 और टी-90 टैंक भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्स की रीढ़ हैं.
APU यानी Auxiliary Power Unit, जिसे आसान भाषा में टैंक का एक ऐसा सहायक बिजली स्रोत समझ सकते हैं, जो मुख्य इंजन पर निर्भरता कम करता है. टैंक का मुख्य इंजन खास तौर पर उसे चलाने और गतिशील रखने के लिए जरूरी ताकत देता है, लेकिन टैंक के अंदर और बाहर मौजूद कई इलेक्ट्रॉनिक व सहायक सिस्टम को बिजली की जरूरत तब भी होती है, जब टैंक अपनी जगह पर खड़ा हो. ऐसे हालात में मुख्य इंजन को सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए लगातार चलाते रहना जरूरी नहीं होना चाहिए. APU इसी जरूरत को पूरा करता है.
यानी इसे इस तरह समझिए
मुख्य इंजन = टैंक की मोबिलिटी यानी उसे आगे बढ़ाने की ताकत
APU = टैंक के जरूरी इलेक्ट्रिकल और सहायक सिस्टम के लिए Auxiliary Power
यही वजह है कि आधुनिक बख्तरबंद वाहनों में APU को उपयोगी तकनीक माना जाता है.
मान लीजिए किसी इलाके में T-90 टैंक लंबे समय तक अपनी जगह पर तैनात है. उसे तुरंत आगे बढ़ना नहीं है, लेकिन उसके फायर कंट्रोल सिस्टम, गन स्टेबलाइजेशन और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्टिव रखना है. ऐसे हालात में मुख्य इंजन को लगातार चालू रखने के बजाय APU से बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है. इसका सीधा फायदा यह है कि टैंक के मेन इंजन की अनावश्यक रनिंग कम की जा सकती है.
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, APU की मदद से युद्ध के दौरान निगरानी मोड या ट्रेनिंग के समय मुख्य इंजन बंद रखते हुए भी टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम और अन्य जरूरी चीजों को चलाया जा सकेगा. यानी टैंक खड़ा है, उसका मेन इंजन बंद है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक ताकत पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होती.
T-72 और T-90 भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्स की रीढ़ माने जाते हैं. इन टैंकों का इस्तेमाल लंबे समय से भारतीय सेना के बख्तरबंद बेड़े में होता रहा है. T-72 मूल रूप से सोवियत डिजाइन का टैंक है, जबकि T-90 उसी व्यापक रूसी/सोवियत टैंक डिजाइन परंपरा की अगली पीढ़ी का मुख्य टैंक है.
समय के साथ टैंक युद्ध का स्वरूप भी बदल गया है. आज सिर्फ भारी कवच और बड़ी तोप काफी नहीं है. टैंक में लगे सेंसर, फायर कंट्रोल सिस्टम, संचार उपकरण, निगरानी क्षमता और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी उसकी युद्धक क्षमता का अहम हिस्सा हैं. इसलिए पुराने प्लेटफॉर्म को नई तकनीक से लगातार अपग्रेड करना उसको आगे भी काम में लाने लायक रखने का एक तरीका है.
ईंधन की बचत
अगर टैंक को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलाने के लिए मुख्य इंजन चालू रखना पड़े, तो ईंधन की खपत होती है. APU इस स्थिति में मेन इंजन पर निर्भरता कम कर सकता है. इससे ऐसे समय में ईंधन बचाने में मदद मिल सकती है, जब टैंक को खड़ा रहता है.
मुख्य इंजन की रनिंग कम होगी
इंजन को जितना ज्यादा चलाया जाता है, उतनी ही उसकी रनिंग बढ़ती है. APU के इस्तेमाल से ऐसे हालात में मुख्य इंजन को बंद रखा जा सकता है, जहां उसकी जरूरत सिर्फ बिजली उपलब्ध कराने के लिए होती.
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बिजली
आधुनिक टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम और गन स्टेबलाइजेशन जैसे सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. APU इनके लिए आवश्यक पॉवर मुहैया कराने का एक वैकल्पिक स्रोत है
लंबे समय तक तैनाती में उपयोगिता
अगर टैंक को किसी जगह पर लंबे समय तक खड़ा रहना है और उसके कुछ सिस्टम एक्टिव रखने हैं, तो हर समय मुख्य इंजन चलाना भी मुनासिब नहीं है. APU ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा उपयोगी हो सकता है.