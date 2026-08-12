/महाभियोग का पूरा खेल: जज पर आरोप लगे तो कैसे होती है जांच, कितने वोट चाहिए और कौन लेता है अंतिम फैसला?

जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर मिले जले हुए नोटों के मामले की जांच कर रही तीन सदस्यीय समिति ने बुधवार (12 अगस्त 2026) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा पर लगाए गए आरोपों को सही पाया है. हालांकि, जस्टिस वर्मा पहले ही अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं. समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सरकार शीतकालीन सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के विकल्प पर विचार कर सकती है. क्योंकि किसी जज को हटाने की प्रक्रिया आम सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं होती, बल्कि संविधान के तहत संसद में विशेष प्रक्रिया के जरिए होती है, जिसे महाभियोग कहा जाता है.
हालांकि, यशवंत वर्मा ने अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफे की औपचारिक स्वीकृति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. इसलिए यह मामला थोड़ा कानूनी तौर पर पेचीदा नजर आ रहा है. जबकि इससे पहले जब जजों के खिलाफ महाभियोग लाया गया, तो उसी कार्रवाई के दौरान अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो महाभियोग की कार्रवाई रुक जाती थी. जस्टिस पीडी दिनाकरन (2011), जस्टिस सौमित्र सेन के मामले में ऐसा देखने को मिला है.
सबसे पहले जानते हैं कि महाभियोग उस संवैधानिक प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसके जरिए संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को गंभीर आरोप की बुनियाद पर पद से हटाने की कार्रवाई की जाती है. हालांकि, जज के मामले में महाभियोग को तकनीकी तौर पर 'Removal' कहा जाता है. गंभीर गलत आचरण साबित होना या फिर पद की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ होने पर ही जज के खिलाफ यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. इसके कई चरण होते हैं.
सबसे पहले लोकसभा के कम से कम 100 सांसद या राज्यसभा के कम से कम 50 सांसद जज को हटाने का प्रस्ताव दे सकते हैं. प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद मामला जांच के लिए आगे बढ़ता है. जांच के लिए तीन सदस्यों की समिति बनाई जाती है. इस समिति अक्सर सुप्रीम कोर्ट का एक जज, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक प्रतिष्ठित jurist यानी कानून के जानकार होते हैं. यह समिति उस जज पर लगे आरोपों की जांच करती है और जज को भी अपनी बात रखने का मौका देती है.
जस्टिस वर्मा के मामले भी इसी तरह की संसदीय जांच समिति बनी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में इस कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली वर्मा की याचिका खारिज करते हुए स्पीकर के कदम में कोई अवैधता नहीं पाई थी.
जांच समिति अगर आरोपों को सही पाती है तो मामला पार्लियामेंट तक पहुंचता है और लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को प्रस्ताव पारित करना होगा. बड़ी बात यह है कि साधारण बहुमत से जज को नहीं हटाया जा सकता. इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है.
सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों के कम से कम दो-तिहाई वोट प्रस्ताव के पक्ष में होना आवश्यक हैं. अगर दोनों सदन इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं, तो फिर यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जज को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं. संविधान में इस प्रक्रिया का जिक्र Article 124(4) में है.
|जज
|साल
|क्या मामला था?
|क्या हुआ?
|जस्टिस वी. रामास्वामी
|1993
|सरकारी आवास पर खर्च और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप
|जांच समिति ने आरोपों को सही माना, लेकिन लोकसभा में जरूरी बहुमत नहीं मिला.
|जस्टिस पी.डी. दिनाकरन
|2011
|भ्रष्टाचार, जमीन से जुड़े आरोप और न्यायिक कदाचार
|संसदीय कार्रवाई आगे बढ़ने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया.
|जस्टिस सौमित्र सेन
|2011
|धन के कथित दुरुपयोग और अदालत को गलत जानकारी देने के आरोप
|राज्यसभा ने Removal Motion पास किया, लेकिन उन्होंने लोकसभा में वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया.
|जस्टिस जे.बी. पारदीवाला
|2015
|आरक्षण पर उनकी टिप्पणी को लेकर विवाद
|महाभियोग का नोटिस दिया गया, बाद में वापस ले लिया गया.
|जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी
|2016-17
|न्यायिक कदाचार समेत गंभीर आरोप
|दो बार महाभियोग की कोशिश हुई, लेकिन जरूरी समर्थन नहीं मिल सका.
|CJI दीपक मिश्रा
|2018
|न्यायिक और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप
|विपक्षी सांसदों ने Removal Motion का नोटिस दिया, जिसे तत्कालीन राज्यसभा सभापति ने खारिज कर दिया.