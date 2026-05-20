इस शहर में पहुंचते ही ठहर जाते हैं लड़कियों के पांव, देश में सबसे अलग हैं यहां के गोलगप्पे

Golgappa: देशभर में के अन्य राज्यों में गोलगप्पे को अलग-अलग नाम से जानते हैं. कर्नाटक में इसे पानी पूरी कहा जाता है. वहीं पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में इसका ऐसा नाम है जिसे सुनकर आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी.
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Golgappa: खाने-पीने के शौकीन लोग देशभर की उन जगहों पर जाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं जहां की कोई चीज फेमस हो, कहीं की मिठाई, तो कहीं का कोई फास्ट फूड, तो कहीं का खाना काफी ज्यादा चर्चित होता है. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं कर्नाटक के उस गोलगप्पे के बारे में जो देशभर में फेमस है, बंगारपेट के रास्ते गुजरने जाने वाले लोग यहां के गोलगप्पे का स्वाद जरूर चखते हैं, आपका गोलगप्पा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
कर्नाटक में ठेले से लेकर रेस्टोरेंट तक गोलगप्पे को 'पानी पूरी' ही कहा जाता है, कर्नाटक का बंगारपेट तो ऐसा है जो पानी पूरी के लिए ही प्रसिद्ध है. यहां पर सफेद पानी वाली पानी पूरी मिलती है, जिसका स्वाद अन्य जगहों से बिल्कुल अलग होता है. यहां की पानी पूरी में अक्सर उबले हुए आलू के साथ-साथ बारीक कटे हुए प्याज (chopped onions) की स्टफिंग डाली जाती है.
अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर पानी पूरी को पुचका नाम से जानते हैं. टेस्ट और इसकी साइज में काफी ज्यादा अंतर होता है. पुचके और पानी-पूरी के स्वाद में भी अंतर होता है. ये साइज में बड़े और कलर में डार्क होते हैं और इनमें उबले आलू की फिलिंग होती है, चटनी मीठी के बजाए तीखी होती है. हालांकि, इसे खाना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं.
इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात के कुछ हिस्से में इसे इसे पकौड़ी भी कहा जाता है. इसमें सेव और प्याज मिलाया जाता है और पानी को पुदीने और हरी मिर्च से तीखा बनाते हैं, पकौड़ी में स्टफिंग भी काफी ज्यादा होती है. जिसे चाव से खाना लोग पसंद करते हैं.
वहीं ओडिशा और हैदराबाद की बात करें तो यहां पर इसका अजीबोगरीब नाम है, यहां पर गोलगप्पे को गुप चुप नाम से जानते हैं, इसके पीछे का तर्क दिया जाता है कि जब ये मुंह में फूटते हैं तो कुछ ऐसी ही आवाज आती है.
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