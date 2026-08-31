/लहरों के बीच दुश्मन नहीं, मौत से लड़ेगा INS निपुण, ऐसे बचाएगा समंदर में फंसे नौसैनिक

समंदर की गहराइयों में छिपे खतरे से निपटने के लिए भारत ने अपनी ताकत और बढ़ा ली है. भारतीय नौसेना में आज INS निपुण शामिल हुआ है. एक ऐसा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल, जो गहरे समुद्र में फंसी पनडुब्बी के लिए संकटमोचक बनकर सामने आएगा. खराब मौसम और उफनती लहरों के बीच भी समुद्र के अंदर मजबूती के साथ खड़ा रहने की ताकत रखने वाला 'निपुण', बचाव, मरम्मत और निगरानी जैसे बेहद मुश्किल मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है.
अत्याधुनिक तकनीक, अंडरवॉटर रोबोट और सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम से लैस INS निपुण भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए कितना अहम है और कैसे ये गहरे समंदर में फंसे नौसैनिकों की जिंदगी बचाएगा. मतलब ये कि नेवी को समंदर की थाह अगर लेनी है तो उसे INS निपुण से सारे इनपुट मिल सकते हैं. INS निपुण का भूगोल इसे बेहद ताकतवर बनाता है.
भारतीय नौसेना के स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण को आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक औपचारिक समारोह में कमीशन सेवा में शामिल किया गया. INS निपुण का कमीशन होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू जहाज निर्माण क्षमता में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है.
'INS निपुण... हिंद महासागर में मुनीर का काल !#IndianNavy #INSNipun | @himaninaithani pic.twitter.com/19sMRrCcIY
— Zee News (@ZeeNews) August 31, 2026
अब आपको बताते हैं कि सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम काम कैसे करता है. यानी INS निपुण कैसे फंसी हुई पनडुब्बी या नौसैनिकों को समंदर से बाह निकाल सकता है.
फेज 1
गहरे समुद्र में बचाव कार्य वाले जहाज यानी DSRV को INS निपुण के जरिए समुद्र में उतारा जाता है.
फेज 2
DSRV पानी में डूबी पनडुब्बी या जहाज तक पहुंचता है और उसमें फंसे चालक दल को सुरक्षित निकालता है.
फेज 3
DSRV के जरिए बचाए गए सैनिकों को वापस चिकित्सा के लिए INS निपुण पर लाया जाता है.
ये प्रोसेस कहने में जितना आसान लग रहा है, समंदर की गराइयों में इसे कर पाना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन INS निपुण कोई सामान्य युद्धपोत नहीं है. इसकी असली ताकत ही समुद्र की सतह के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे छिपी है. INS निपुण का करीब 75 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है, जो साबित करता है कि डिफेंस फ्रंट पर भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में सक्षम है.
भारत के पास दो स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार और INS निपुण हैं, पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार 2025 में कमीशन होकर विशाखापटनम में पूर्वी समुद्री तट पर तैनात है. अब INS निपुण के मुंबई में पश्चिमी समुद्री तट पर तैनात होने से भारत के दोनों तटों पर अभेद्य सुरक्षा चक्र पूरा हो गया है.