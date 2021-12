Omicron के खतरे के बीच बूस्टर डोज लेना कब है सही? जानिए एक्सपर्ट की राय

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स (Frontline Workers) के लिए Precaution डोज (Booster Dose) 10 जनवरी से शुरू करने का ऐलान किया. 60 साल के ऊपर के लोग भी जिन्हें बीमारी है वो डॉक्टर की सलाह पर Precaution डोज 10 जनवरी से लगवा पाएंगे.

इस पर भारत बॉयोटेक (Biotech) के क्लीनिकल लीड डॉक्टर रैशेस एल्ला ने ट्वीट कर कहा कि भारत में बूस्टर डोज का ऐलान किया गया है. वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद ज्यादा अंतराल में तीसरी डोज अधिक प्रभावी रहती है क्योंकि इससे ज्यादा समय के लिए प्लाज्मा और मेमोरी सेल बनती हैं यानी Immunity ज्यादा समय तक रहती है.

India has just announced a booster vaccine. Why a booster? A delayed interval with a booster generates long-lived plasma and memory cells. To realize durable immunity, a gap of 6 months is ideal. This will also aid in mitigating the threat from Omicron

