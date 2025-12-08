'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह, जानें विवादों के पीछे का सच...

Vande Mataram Controversy Story: 'वंदे मातरम्' को लेकर देश में विवाद चल रहा है. लेकिन ये विवाद कोई आज का नहीं, बल्कि आजादी से पहले से चल रहा है. इस खबर में हम आपको वंदे मातरम् के विवाद के बारे में डीटेल में बताएंगे..
Vande Mataram Controversy Story: 150 सालों से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् देशभक्ति का प्रतिक रहा है. लेकिन देश भक्ति के साथ-साथ यह गीत एक पुराने विवाद के साथ भी जुड़ा है. ये विवाद 1997 में शुरू हुआ था और आज भी राजनीतिक और भावनात्मक बहस का हिस्सा बनते रहते हैं. गीत से जुड़े कई विवाद हैं, जिनमें वंदे मातरम् के छंदों को लेकर आपत्ति, सिर्फ दो पंक्तियां गाने का नियम और इसे राष्ट्रगान न बनाए जाने का फैसला शामिल हैं. इन सबसे के अपने ऐतिहासिक कारण हैं. इस खबर में हम आपको इस विवाद के बारे में डीटेल में बताएं..
वंदे मातरम् का 1937 का विवाद
वंदे मातरम् को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा. जल्दी ही ये जीत स्वतंत्रता आंदोलन का लोकप्रिय गीत बन गया. लेकिन मुस्किल समुदाय ने इसके कुछ शब्दों पर आपत्ति जताई, जिनमें दुर्गा, मंदिर आदि थे. इस समुदाय का मानना था कि ये गीत भारतभूमि को एक देवी के रूप में दर्शाती है, जिसके कारण मुस्लिमों पर धार्मिक रूप से असंगत भाव व्यक्ति करने का प्रेशर बनता है. इसके बात 1923 में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जौहर वंदे मातरम् के दौरान उठकर चले गए. 1937 में ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आमने-सामने आ गए, जिसके बाद विवाद शांत करने के लिए सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और आचार्य नरेंद्र देव को एक कमेटी बनानी पड़ी.
2 लाइनें ही क्यों गाई जाती है?
विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी ने गीत के पहले 2 लाइन गाने का सुझाव दिया. उन्होंने बताया कि गीत के पहले दो छंद पूरी तरह राष्ट्र के प्रति प्रेम और प्रकृति-वर्णन पर आधारित है. इसलिए इन्हें गाया जाना चाहिए. इन दो लाइनों में किसी देवी-देवता का जिक्र नहीं है, इसलिए इसे सभी धर्म स्वीकार कर सकते हैं. इसके बाद उस सुझाव को 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकारा गया. इसके बाद 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक घोषणा किया कि वंदे मातरम् राष्ट्रीय गीत होगा और सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएंगे. इसी वजह से आज पूरे गीत की बजाय केवल दो पंक्तियां ही गाई जाती हैं.
राष्ट्रगान क्यों नहीं बन पाया वंदे मातरम्
वंदे मातरम् को लेकर विवाद के कारण इसे राष्ट्रगान नहीं बनाया गया. राष्ट्रगान ऐसा गीत होना चाहिए, जिसे सभी धर्म स्वीकार कर सके. लेकिन वंदे मातरम् में मौजूद धार्मिक संदर्भों के कारण इसे मुस्लिम समुदाय को आपत्ति हुई. मौलाना अबुल कलाम आजाद के सुझाव के बाद वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया. वहीं बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष इसे राष्ट्रगान बनाने के पक्ष में थे.
