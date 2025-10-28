असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा

भाजपा शासित राज्य असम में धमकी और जबरन वसूली के मामले बढ़े तो सीएम हिमंता बिस्वा सरमा एक्शन में आ गए हैं. पता चला कि एक 'सेना' है जो इस तरह की अशांति पैदा करने वाली गतिविधियां कर रही है. गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के चलते अब असम सरकार बीर लचित सेना नामक संगठन को बैन करने का फैसला ले सकती है. हाल में एक बिजनसमैन की किडनैपिंग में इस संगठन के पांच लोग शामिल पाए गए. इन्होंने बिजनसमैन की रिहाई के बदले 20 लाख रुपये की डिमांड रखी थी. सीएम सरमा ने साफ कहा है कि वह लचित सेना की गतिविधियों से नाखुश हैं. उल्फा (United Liberation Front of Asom) की तरह, अब इस संगठन को बैन कर सकते हैं क्योंकि यह बिजनसमैन को बहुत प्रताड़ित कर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने में असम में कारोबारियों के बीच माहौल खराब किया गया है.

सीएम ने सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की बैठक बुलाई और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की. सरमा ने अधिकारियों से साफ कहा है कि हर चीज पर कानून का राज हो. उनका इशारा साफ था कि ऐसे किसी भी असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटना होगा. इस विवादास्पद ग्रुप का नाम 'वीर लचित सेना' है और इससे जुड़ी कई गिरफ्तारियां हुई हैं. असम के मुख्यमंत्री ने राज्यभर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है. तमाम एसपी के साथ उच्च-स्तरीय बैठक के बाद सीएम सरमा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'एक सुरक्षित असम सर्वोपरि है.' यह बैठक वीर लचित सेना की गतिविधियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई है.

बीर लचित सेना क्या कर रही?

- यह एक ऐसा संगठन है जिस पर कई जिलों में धमकाने, जबरन वसूली और सार्वजनिक अशांति पैदा करने का आरोप है.

- गुवाहाटी के बोरबारी इलाके से राहुल मिश्रा के हालिया अपहरण के बाद इस समूह पर जांच और तेज हो गई है. दिसपुर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मिश्रा को छुड़ा लिया और आठ संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया.

- पुलिस की जांच जारी है लेकिन मुख्यमंत्री सरमा पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर आपराधिक गतिविधियों में इस संगठन की संलिप्तता साबित होती है तो सरकार प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकती है.

- गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की बैठक में ऐसे उभरते समूहों से निपटने पर जोर दिया गया जो अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सांस्कृतिक या सामाजिक मंचों का दुरुपयोग करते हैं.

- अधिकारियों को खुफिया जानकारी जुटाने और जिलों के बीच समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. अपने प्रशासन के जीरो-टॉलरेंस के दृष्टिकोण को दोहराते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को असम में शांति और सद्भाव को भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

