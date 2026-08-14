/कुल 4 यूनिट्स और 444 MW की क्षमता... क्या है चमोली में बन रहा VPHE प्रोजेक्ट, जहां टनल में हुआ हादसा; परियोजना की खास बातें

Vishnugad-Pipalkoti Hydroelectric Project: उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे चमोली जिले के पीपलकोटी में गुरुवार (13 अगस्त) को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान गई. पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी टनल में मलबा एवं पानी भर गया, जिसमें कई मजदूर फंस गए. घटना में 14 मजदूर घायल हैं. टनल में कुल 24 मजदूर काम रहे थे, जिनमें से अभी 3 की तलाश जारी है.
इस घटना की जानकारी के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू के काम में लगे हैं. राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इस हादसे के बीच लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर इस सुरंग का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा था और इसके बनने से क्या फायदा मिलने जा रहा है.
सीएम धामी ने देर रात अधिकारियों संग बैठक भी की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम धामी ने लिखा कि आपदा परिचालन केंद्र, देहरादून पहुंचकर मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
आपदा परिचालन केंद्र, देहरादून पहुंचकर मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
टनल में फंसे 22 श्रमिकों में से अब तक 16 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. शेष… pic.twitter.com/4QZ8I8lHSB
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
आम तौर पर टनल का नाम आते है मन में ख्याल आता है कि पहाड़ों का सीना चीरकर किसी रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन टीएचडीसी टनल एक मेगा परियोजना का हिस्सा है. इसका पूरा नाम 444 मेगावाट की विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना (VPHEP) है, जो चमोली के अलकनंदा नदी पर बन रही है.
THDC की वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार, ये टनल चमोली जिल में गंगा की सहायक नदी अलकनंदा पर बना रहा यह एक बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा है. प्रोजेक्ट का नाम विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना (Vishnugad Pipalkoti Hydro Electric Project) है. यह एक महत्वाकांक्षी रन-ऑफ-द-रिवर योजना है, जिसका मतलब यह नदी के बहाव पर आधारित है. इस परियोजना के लिए अलकनंदा नदी के तेज बहाव (237 मीटर) का उपयोग किया जाएगा.
यह पूरा प्रोजेक्ट ऋषिकेष से करीब 225 KM दूर नेशनल हाईवे-58 पर स्थित है. THDC इंडिया लिमिटेड की ओर से इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है. हालांकि, इस पूरी परियोजना में सुरंग बनाने का काम HCC कंपनी कर रही है. परियोजना की क्षमता 444 मेगावाट की है. इसके लिए कुल 111 मेगावट के 4 यूनिट बनाए जाने है. प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
उत्तराखंड के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को कुल तीन हिस्सों में बांटा गया है. जिसके तहत अलकनंदा नदी के पानी को मोड़ने के लिए एक 65 मीटर ऊंचा कंक्रीट डायवर्जन डैम का निर्माण किया जाएगा. वहीं, 13.4 किमी लंबी हेड रेस टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसके जरिए ही पानी को टर्बाइन तक पहुंचाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का फाइनल और आखिरी दांव है करीब 3 किमी लंबी टेल रेस टनल, यह बिजली पैदा करने के बाद पानी को वापस छोड़ने के लिए बनाई जा रही है. इसी टनल में कल शाम हादसा हुआ.
प्रोजेक्ट से जुड़ी टाइमलाइन के अनुसार, परियोजान को साल 2028 के आखिरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अधिकारी बताते हैं कि इस जलविद्युत परियोजना की पहली यूनिट तो साल 2027 में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन चौथी और आखिरी यूनिट 2028 के आखिरी में पूरा होगी. जैसे की हमने ऊपर बताया कि प्रोजेक्ट में कुल 4 यूनिट हैं, जिसमें प्रत्येक 111 MW का है.
विष्णुगाड-पीपलकोटी परियोजना से केलव उत्तराखंड को नहीं, बल्कि उसके आसपास के कई राज्यों को सीधा फायदा होने की संभावना है. माना जा रहा है कि देश को गति देनें में इस प्रोजेक्ट की एक अहम भूमिका रहने वाली है.
जानकारी के अनुसार, जब यह परियोजना पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी, तो इसमें 95 फीसदी काम केवल मशीनों की उपलब्धता के साथ प्रति वर्ष 1657.09 मिलियन यूनिट (MU) एनर्जी पैदा होगी.
प्रोजेक्ट के सुचारू रूप से चलने के बाद पीक आवर्स में बिजली की किल्लत झेल रहे उत्तराखंड के साथ आसपास के राज्यों को सीधा फायदा होगा. बिजली कटौती से भी मुक्ति मिलने की संभावना है.
परियोजना के निर्माण से लेकर इसके काम करने की शुरुआत तक स्थानीय युवाओं को रोजगार के तमाम अवसर प्राप्त होंगे. इसके अलावा परियोजना के पूरा होने के बाद दुर्गम पहाड़ी इलकों में नई सड़कों, पुलों और संचार सुविधाओं का तेजी से विकास हो सकेगा.