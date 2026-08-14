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कुल 4 यूनिट्स और 444 MW की क्षमता... क्या है चमोली में बन रहा VPHE प्रोजेक्ट, जहां टनल में हुआ हादसा; परियोजना की खास बातें

चमोली के जिस टनल में हादसा हुआ, वह विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना (VPHEP) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से बिजली उत्पादन के बाद वापस पानी को अलकनंदा नदी में छोड़ा जाएगा. आइए इसके बारे में जानते हैं...

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 14, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:55 AM IST
कुल 4 यूनिट्स और 444 MW की क्षमता... क्या है चमोली में बन रहा VPHE प्रोजेक्ट, जहां टनल में हुआ हादसा; परियोजना की खास बातें
Image Credit: साल 2028 में पूरी होगी विष्णुगाड-पीपलकोटी परियोजना (फोटो- AI)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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