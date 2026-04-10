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Hindi Newsदेशमुस्लिमों के लिए 1000 करोड़ किसने लिए? बंगाल में वोटिंग से पहले हुमायूं - ओवैसी की दोस्ती टूटी, फायदा किसे होगा

मुस्लिमों के लिए 1000 करोड़ किसने लिए? बंगाल में वोटिंग से पहले हुमायूं - ओवैसी की दोस्ती टूटी, फायदा किसे होगा

हैदराबाद से चलकर ओवैसी बंगाल यह सोचकर आए थे कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों की लीडरशिप उभरे. शान से उन्होंने हुमायूं कबीर से गठबंधन किय था, लेकिन वोटिंग से पहले ही बड़ा खुलासा हो गया. एक वीडियो से पता चला कि बंगाल में मुस्लिम वोटरों के लिए 1000 करोड़ की डील हुई है.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:20 AM IST
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वायरल वीडियो से ली गई हुमायूं की तस्वीर और ओवैसी (फाइल फोटो)
वायरल वीडियो से ली गई हुमायूं की तस्वीर और ओवैसी (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपये मांगने वाले एक वीडियो ने खलबली मचा दी है. इसका असर चुनाव नतीजों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने फौरन हुमायूं कबीर से नाता तोड़ने का एलान कर दिया है. सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे इस वीडियो में हुमायूं कबीर खुद सुवेंदु अधिकारी का नाम लेकर कह रहे हैं, 'मैंने उन्हें बोला. मुझे पैसा चाहिए. मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, चुनाव में उनसे वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य 1000 करोड़ में पूरा होगा.' इसी वीडियो ने हुमायूं कबीर फैक्टर को बंगाल में पीछे धकेल दिया है. जिस जुगलबंदी के सहारे भाजपा को बंगाल में मुस्लिम वोटरों के बंटने की उम्मीद थी, वह टूट चुका है. ऐसे में अब फायदा किसे होगा? (नीचे पूरा वीडियो हिंदी में सुनिए)

ओवैसी की पार्टी ने 10 अप्रैल को तड़के सोशल मीडिया पर हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन खत्म करने का एलान किया. AIMIM ने ट्वीट किया, 'हुमायूं कबीर के खुलासों से यह साफ हो गया है कि बंगाल के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है. AIMIM ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती, जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठे. आज से, AIMIM ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है. बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक हैं. दशकों तक धर्मनिरपेक्ष शासन रहने के बावजूद, उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है.'

आगे ओवैसी की पार्टी ने कहा कि किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे AIMIM की पॉलिसी यही रही है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज हो. हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा. 

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हुमायूं कबीर के वीडियो में क्या है?

तृणमूल कांग्रेस के नेता भाजपा पर हमला बोलते हुए हुमायूं कबीर का यह वीडियो शेयर कर रहे हैं. अगर यह वीडियो सही है, तो टीएमसी इसे बचे हुए दिनों में खूब भुनाएगी. यह वीडियो कई पार्ट में एडिट किया गया है. 

पार्ट 1- 'बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया '

टीएमसी नेता नीलांजन दास ने 19 मिनट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है. यह 19 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है. इसमें हुमायूं हिंदी में बात करते दिख रहे हैं. साफ है कि इस स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अब तक सही समय के लिए बचाकर रखा गया था. इसमें हुमायूं कहते हैं, 'आज के दिन में जो हमने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया है न, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए. आज के दिन में सारा इंडिया के मुसलमान लोग मेरे साथ हो गए हैं.' 

पार्ट 2- मुसलमानों को बाबरी नाम से इमोशनल किया

हुमायूं कहते हैं कि 6 दिसंबर फ्राइडे था. उसी दिन नींव रखा गया...मैंने किसी को नहीं बुलाया था. जुमा की नमाज पढ़ने के लिए लाख लोग आ गए. इतना इमोशनल है तो सोचिए. झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, असम सब जगह से आ रहे हैं. इमोशनल की बात करते हुए कबीर हंसने लगते हैं. 

पार्ट 3- 'मैं मुसलमानों की आवाज... तो हिंदू वोट भाजपा को'

जिसने यह स्टिंग ऑपरेशन किया है, वह कहते हैं कि बंगाल में टीएमसी को हटाना है, तो दो तरफ निशाना करना होगा. भाजपा के पास हिंदू का वोट है. इस पर हुमायूं कहते हैं कि वो तो पार्टीशन हो ही जाएगा. मैं जितना मुसलमानों का वोट लेने के लिए आवाज उठाऊंगा, ऑटोमेटिक हिंदू वोट भाजपा के पास जाएगा. जो हिंदू लोग ममता पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मुसलमानों का वोट 90 से 100 प्रतिशत ममता के पास है. अगर उनका वोट बंटता है (मेरे पास आता है), तो वह देखेंगे कि ममता सत्ता में नहीं आएंगी, तो उनका एक ही ऑप्शन है- भाजपा को वोट देना. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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