क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था

पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था. और उस समय उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से वडोदरा में यह बात कही है, लोग किताबें खंगाल रहे हैं. एआई टूल्स को किताबों, रिसर्चों या न्यूज रिपोर्टों में इससे पहले की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली. 15 से ज्यादा किताबों और रिसर्चों की पड़ताल की गई जिसमें किसी न किसी तरह से नेहरू और बाबरी मस्जिद का जिक्र है. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दावे से इतर बाबरी मस्जिद को लेकर नेहरू की सोच क्या थी? क्या नेहरू के समय में बाबरी के कुछ हिस्से टूटे थे, जिसकी बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं?

पटना विश्वविद्यालय की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. सुधा सिन्हा ने अपनी किताब 'भारत विश्व गुरु की ओर हाथों में भक्ति की डोर' में ऐसी कई बातें लिखी हैं. वह शुरू से लिखती हैं- साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए. लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहा दिया. मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक कराया. साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है. सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था. साल 1947 में देश आजाद हुआ. बंटवारे का जख्म ताजा था. हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी. आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है. (थोड़ा रूक कर राजनाथ का बयान सुनिए)

दिसंबर के महीने में क्या हुआ?

दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिन तक चलने वाले रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है. इसमें गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे. 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं. आरोप हिन्दुओं पर लगता है. कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा. 23 दिसम्बर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है. हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने पहुंचते हैं. मामला कोर्ट में पहुंचता है. ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था. संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी. इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वह गलत हुआ, किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता.

अगले पेज में प्रो. डॉ. सुधा ने लिखा है- एक किस्सा है नेहरू और उस समय के फैजाबाद के जिलाधिकारी के. के. नायर का. दरअसल नेहरू, के. के. नायर को खत लिखते हैं. वह मस्जिद से मूर्ति हटाने और पहले जैसी स्थिति बनाने का आदेश देते हैं. के. के. नायर इस आदेश को नकार देते हैं. अपने खत में वह नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं कि यहां स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है. (कुछ साल पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने भी संसद में नेहरू का जिक्र किया था, सुनिए क्या कहा था)

नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखते हैं. यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसम्बर 1949 को आती है. नेहरू लिखते हैं आदेश का पालन किया जाए और यथा स्थिति बनाई जाए. इसके जवाब में नायर ने नेहरू को खत लिखकर सुझाव दिया. इसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए. जबतक अदालत का फैसला नहीं आता है, तबतक मस्जिद में रखी गई मूर्ति के पास एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए. नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया. इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा.

पहली बार 'विवादित' स्थल बना

29 दिसम्बर, 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित किया. इसी के बाद से बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा. कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया. 16 जनवरी, 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं. वह कोर्ट से मांग करते हैं कि हिन्दुओं को पूजा की अनुमति दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया. साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा एकबार फिर पिक्चर में आता है. निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है. अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे का ही नहीं, बल्कि पूरे 2.77 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा.

इसके दो साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया. वक्फ ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि यहां पहले मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है. इसके बाद अगले 20-25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा. आगे का फैसला हम सबको पता है. (फोटो- जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की वेबसाइट से)

