केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी दीपा दास मुंशी?

पहले कांग्रेस की केरलम प्रभारी दीपा दास मुंशी वेणुगोपाल के घर गई, फिर वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शपथ समारोह के लिए निकले. मीडियाकर्मियों से गुड मॉर्निंग कहा और सीधे कार में बैठ गए. वैसे तो, सीएम के एलान के समय से ही वेणुगोपाल की नाराजगी की खबरें आ रही थीं लेकिन अब नई सरकार में वेणुगोपाल की ही चली है.
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आज सुबह 9 बजे के करीब एक तरफ केरलम में सीएम पद की शपथ लेने के लिए वीडी सतीशन घर से निकल रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की केरलम प्रभारी दीपा दासमुंशी अचानक केसी वेणुगोपाल के घर पहुंच गईं. मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेर लिया. उन्होंने कुछ कहा नहीं, सीधे घर में चली गईं. दरअसल, केरलम में सीएम पद की घोषणा से पहले तक वेणुगोपाल भी सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे. बाद में उनका चेहरा उतर गया. वह सीएम नहीं बन पाए, लेकिन खबर है कि सरकार गठन में उनकी ही चल रही है. हां, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनके कई वफादार नेताओं को नई सरकार में अच्छी जगह मिली है.
जहां तक नाराजगी की अटकलें हैं, तो हाल में वेणुगोपाल ने मीडिया से साफ कहा था कि अब पार्टी हाईकमान ने फैसला ले लिया है. वीडी सतीशन सीएम बनने जा रहे हैं. हमारे यहां जो भी पार्टी हाईकमान फैसला लेता है, निष्ठावान कांग्रेसी होने के नाते हम उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं. पूरा केरलम एक अच्छी यूडीएफ सरकार चाहता है. केरलम और पूरे देश की जनता नई सरकार की तरफ देख रही है. प्लीज, ध्यान मत बांटिए. हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भाजपा और सीपीएम की तरह नहीं है. हमारी पार्टी की ब्यूटी यही है कि इसमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, कल भी हो सकता है लेकिन जब भी पार्टी नेतृत्व कोई फैसला लेता है तो सारे कांग्रेसी एक हो जाते हैं.
इसके बाद सीएम बनने जा रहे वीडी सतीशन ने वेणुगोपाल से मुलाकात की. दोनों की मुस्कुराते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं. कांग्रेस ने मैसेज दिया - All is Well.
Visited AICC General Secretary (Organisation) Sri K. C. Venugopal at his residence.#TeamUDF@kcvenugopalmp pic.twitter.com/QAeog2I1oZ
— V D Satheesan (@vdsatheesan) May 16, 2026
हां, भले ही वह मुख्यमंत्री का पद पाने से चूक गए, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नई UDF सरकार के गठन में एक अहम पावर सेंटर बनकर उभरे हैं. उनके खेमे को कैबिनेट में अच्छी-खासी जगह मिली है और कई बड़े मंत्रालय भी उनके हिस्से आए हैं. अंदरखाने कहा जा रहा है कि वी.डी. सतीशन की सरकार में शामिल कांग्रेस के 11 मंत्रियों में से सात को वेणुगोपाल का करीबी माना जाता है. कहा जा रहा है कि मंत्रालयों के बंटवारे में भी उनका काफी असर रहा है, क्योंकि कई अहम विभाग उन्हीं नेताओं को मिले हैं जिन्हें वेणुगोपाल का समर्थन हासिल है.
इसको लेकर कुछ नाराजगी भी देखी गई, खासकर स्वास्थ्य विभाग को लेकर. अब सवाल यह है कि शपथ से पहले दीपा दास मुंशी क्यों गई? इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि शायद वे दोनों एकसाथ शपथ के लिए जाने के लिए मिले हों या कोई और बात करनी होगी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दिखे वेणुगोपाल ने मतभेद या नाराजगी की अटकलों को जमींदोज कर दिया है. इससे पहले, वेणुगोपाल की नाराजगी की अटकलों पर दीपा दास ने भी साफ कहा था कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है. केसी वेणुगोपाल या किसी दूसरे नेता को कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने रमेश चेन्निथला से भी बात की थी, जिन्हें नाराज माना जा रहा था क्योंकि वह भी सीएम की रेस में थे.
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