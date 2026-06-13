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भारत ऐसा कौन-सा सुरक्षा कवच बना रहा, जिसे भेदना दुश्मन के लिए होगा नामुमकिन? हर हवाई खतरे का करेगा काम तमाम

Project Kusha Air Defense System: भारत ऐसा कौन-सा सुरक्षा कवच बना रहा है, जिसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा? इस सिस्टम का ट्रायल अपने आखिरी चरणों में है और इसके बाद इसकी तैनाती शुरू कर दी जाएगी. यह सिस्टम दुश्मन के तमाम हवाई खतरों का काम-तमाम कर देगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 13, 2026, 01:52 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:52 AM IST
भारत ऐसा कौन-सा सुरक्षा कवच बना रहा, जिसे भेदना दुश्मन के लिए होगा नामुमकिन? हर हवाई खतरे का करेगा काम तमाम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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