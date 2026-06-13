Importance of Project Kusha Air Defense System for India: दुनिया में तेजी से बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम कुशा पर तेजी से काम कर रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्वदेशी परियोजना को भारत की सुरक्षा संरचना के लिए संभावित 'गेम चेंजर' बताया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह सिस्टम अपनी अहमियत पहले ही साबित कर चुका है. उन्होंने इसकी तुलना प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वत से की, जिसने पौराणिक काल में मथुरावासियों की इंद्र देव से रक्षा की थी.
वे शुक्रवार को हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL) में शुक्रवार को एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं कि प्रोजेक्ट कुशा भारत की सुरक्षा परिदृश्य के लिए गेम चेंजर साबित होगा. यह विश्व स्तरीय स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी अहमियत साबित की है. इसके लिए और कोई सबूत नहीं चाहिए.'
गोवर्धन पर्वत से कुशा सिस्टम की तुलना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, 'जैसे द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत ने पूरे ब्रज क्षेत्र की रक्षा की थी, उसी तरह हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा छत्र प्रदान किया.'
रक्षा मंत्री ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा वातावरण तेजी से अनिश्चित हो रहा है. संघर्ष, अस्थिरता और उभरते युद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नया आकार दे रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तनाव और परिवर्तन के चरण से गुजर रही है. पुरानी धारणाएं टूट रही हैं और नई गठबंधन तथा नई चुनौतियां उभर रही हैं. ऐसे हालात में देश के पास लचीली और मजबूत निरोधक क्षमता का होना जरूरी है.
उन्होंने जोर दिया कि यह सिस्टम देश के दुश्मनों को हतोत्साहित करने में सक्षम होगा. रक्षा मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एडवांस्ड सेंसर्स जैसी तकनीकों से आधुनिक युद्ध की तेजी से बदलती प्रकृति पर भी प्रकाश डाला.
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा इकोसिस्टम बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है. देश में बड़े पैमाने पर स्वदेशी रक्षा इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है. DRDO की लैबोरेटरीज, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, निजी उद्योग, स्टार्टअप्स, MSMEs और अकादमिक संस्थान अब पहले से कहीं ज्यादा एक-दूसरे से जुड़कर काम कर रहे हैं.
बताते चलें कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन समेत तमाम हवाई खतरों को पूरी तरह खत्म करने के लिए मोदी सरकार तेजी के साथ प्रोजेक्ट कुशा को आगे बढ़ा रही है. इसके लिए DRDO की ओर से विभिन्न स्तरों वाली लंबी दूरी की स्वदेशी सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) प्रणाली तैयार की जा रही है. यह सिस्टम रूस के S-400 ट्रायम्फ जैसे उन्नत प्लेटफार्म से भी आधुनिक होगा.
कुशा एयर डिफेंस सिस्टम में 3 इंटरसेप्टर वैरिएंट्स शामिल होंगे. इसका पहला M1 इंटरसेप्टर लगभग 150 किलोमीटर रेंज में आने वाले हवाई खतरों को खत्म करेगा. वहीं M2 इंटरसेप्टर, लगभग 250 किलोमीटर रेंज वाले खतरों से निपटने के लिए होगा. जबकि, M3 इंटरसेप्टर 350-400 किलोमीटर रेंज की दूरी पर आने वाले खतरों का खात्मा करेगा.
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, प्रोजेक्ट कुशा के 2028-2030 के आसपास परिचालन में आने की उम्मीद है. खास बात ये है कि इस सिस्टम को भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (IACCS) के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे सैन्य और सिविल रडार नेटवर्क के बीच रीयल-टाइम समन्वय संभव हो सकेगा.
भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट मिशन सुदर्शन चक्र से जुड़ा है, जिसे वर्ष 2035 तक ऑपरेशनल किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है. इसका मकसद मल्टी लेयर एयर और मिसाइल डिफेंस शील्ड तैयार करना है. इस प्रोजेक्ट में कुशा जैसे लंबी रेंज के सिस्टम्स को QRSAM, VSHORADS, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एसेट्स और भविष्य के डायरेक्टेड-एनर्जी वेपन्स के साथ जोड़ा जाएगा.