Importance of Project Kusha Air Defense System for India: दुनिया में तेजी से बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम कुशा पर तेजी से काम कर रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्वदेशी परियोजना को भारत की सुरक्षा संरचना के लिए संभावित 'गेम चेंजर' बताया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह सिस्टम अपनी अहमियत पहले ही साबित कर चुका है. उन्होंने इसकी तुलना प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वत से की, जिसने पौराणिक काल में मथुरावासियों की इंद्र देव से रक्षा की थी.