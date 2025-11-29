समंदर के रंग में रंगी 'स्लेटी मौत', ब्रह्मोस को किस चीज ने बना दिया अदृश्य हथियार, PAK चख चुका है स्वाद

Special Features of Brahmos Missile: ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है. लेकिन अगर यह मिसाइल समंदर में हो तो इसकी स्पीड के अलावा एक और चीज है, जो इसे बेहद घातक बना देती है.
Why Brahmos Missile Appear Invisible in Sea: कहते हैं युद्ध के मैदान में विजेता वही होता है जिसका वार दिखता नहीं, बस दुश्मन को बर्बाद कर देता है. भारत के पास ऐसा ही करिश्माई हथियार है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस. इसके जल, थल और एयर वर्जन हैं, जो दुश्मन का नामोनिशान मिटाने के लिए काफी हैं. इस मिसाइल का समुद्री वर्जन पानी की गहराई में छिपा शांत लेकिन बेहद घातक हथियार है. ऑपरेशन सिंदूर में यह मिसाइल इतनी तेजी से दुश्मन पर मौत बनकर टूटी कि पाकिस्तान कुछ समझ ही नहीं पाया. तब यह मिसाइल पानी की सतह से केवल 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी.
समंदर में जाकर 'गायब' क्यों हो जाती है ब्रह्मोस?
ब्रह्मोस के सी-वर्जन की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी Mach 2.8 स्पीड यानी आवाज से करीब तीन गुना रफ्तार नहीं है. इसके बजाय वह सलेटी (Grey) परत है, जो उसे समुद्र की आंखों में नमक बनकर घुला देती है. यह रंग मिसाइल को ऊपर से देखने पर पानी में लुप्त जैसा दिखाता है. लहरों का नीला-धूसर रंग, सूरज की चमक और समुद्री छाया, सब कुछ मिसाइल की त्वचा में समा जाता है. दुश्मन के वॉचटावर से लेकर इन्फ्रारेड सेंसर तक, किसी को पता ही नहीं चलता कि मौत उसके इतने पास से गुजर चुकी है.
रडार से पकड़ पाना हो जाता है मुश्किल
लेकिन यह सिर्फ आंखों का धोखा नहीं. इस सलेटी कोटिंग में खास सामग्री मिलाई गई है, जो रडार की तरंगों को सोख लेती है या बिखेर देती है. इसके चलते रडार स्क्रीन पर मिसाइल की परछाईं भी मुश्किल से दिखाई देती है. समुद्र के रंग में लिपटी ब्रह्मोस जब सी-स्किमिंग मोड में उड़ती है तो उसकी पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है.
खामोश रहकर दुश्मन को असहनीय चोट
समुद्री हवाओं की नमी, खारे पानी की चुभन, तापमान का उतार-चढ़ाव और सामान्य पेंट सागर में दम तोड़ देता है. मगर ब्रह्मोस की कोटिंग जंग से बेखौफ और समुद्री तूफ़ानों में भी उतनी ही मजबूत रहती है. यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी मिशनों में इस मिसाइल ने खामोशी के साथ दुश्मन को ऐसी असहनीय चोट पहुंचाई कि वह आज तक कराह रहा है.
इस मिसाइल से बच पाना बेहद मुश्किल
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, इस मिसाइल का धूसर रंग, कम रडार सिग्नेचर, पानी को चीरती सुपरसोनिक गति और दुश्मन को सोचने का समय तक न देने वाली मारक रणनीति उसे बेहद घातक हथियार बना देती हैं. वह समुद्र की ऐसी अदृश्य छाया है, जो एक बार दुश्मन की ओर चल दी तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है.
