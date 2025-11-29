Advertisement
trendingNow13023487
Hindi Newsदेश

समंदर के रंग में रंगी 'स्लेटी मौत', ब्रह्मोस को किस चीज ने बना दिया अदृश्य हथियार, PAK चख चुका है स्वाद

Special Features of Brahmos Missile: ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है. लेकिन अगर यह मिसाइल समंदर में हो तो इसकी स्पीड के अलावा एक और चीज है, जो इसे बेहद घातक बना देती है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समंदर के रंग में रंगी 'स्लेटी मौत', ब्रह्मोस को किस चीज ने बना दिया अदृश्य हथियार, PAK चख चुका है स्वाद

Why Brahmos Missile Appear Invisible in Sea: कहते हैं युद्ध के मैदान में विजेता वही होता है जिसका वार दिखता नहीं, बस दुश्मन को बर्बाद कर देता है. भारत के पास ऐसा ही करिश्माई हथियार है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस. इसके जल, थल और एयर वर्जन हैं, जो दुश्मन का नामोनिशान मिटाने के लिए काफी हैं. इस मिसाइल का समुद्री वर्जन पानी की गहराई में छिपा शांत लेकिन बेहद घातक हथियार है. ऑपरेशन सिंदूर में यह मिसाइल इतनी तेजी से दुश्मन पर मौत बनकर टूटी कि पाकिस्तान कुछ समझ ही नहीं पाया. तब यह मिसाइल पानी की सतह से केवल 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी. 

समंदर में जाकर 'गायब' क्यों हो जाती है ब्रह्मोस?

ब्रह्मोस के सी-वर्जन की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी Mach 2.8 स्पीड यानी आवाज से करीब तीन गुना रफ्तार नहीं है. इसके बजाय वह सलेटी (Grey) परत है, जो उसे समुद्र की आंखों में नमक बनकर घुला देती है. यह रंग मिसाइल को ऊपर से देखने पर पानी में लुप्त जैसा दिखाता है. लहरों का नीला-धूसर रंग, सूरज की चमक और समुद्री छाया, सब कुछ मिसाइल की त्वचा में समा जाता है. दुश्मन के वॉचटावर से लेकर इन्फ्रारेड सेंसर तक, किसी को पता ही नहीं चलता कि मौत उसके इतने पास से गुजर चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

रडार से पकड़ पाना हो जाता है मुश्किल

लेकिन यह सिर्फ आंखों का धोखा नहीं. इस सलेटी कोटिंग में खास सामग्री मिलाई गई है, जो रडार की तरंगों को सोख लेती है या बिखेर देती है. इसके चलते रडार स्क्रीन पर मिसाइल की परछाईं भी मुश्किल से दिखाई देती है. समुद्र के रंग में लिपटी ब्रह्मोस जब सी-स्किमिंग मोड में उड़ती है तो उसकी पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है.

खामोश रहकर दुश्मन को असहनीय चोट

समुद्री हवाओं की नमी, खारे पानी की चुभन, तापमान का उतार-चढ़ाव और सामान्य पेंट सागर में दम तोड़ देता है. मगर ब्रह्मोस की कोटिंग जंग से बेखौफ और समुद्री तूफ़ानों में भी उतनी ही मजबूत रहती है. यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी मिशनों में इस मिसाइल ने खामोशी के साथ दुश्मन को ऐसी असहनीय चोट पहुंचाई कि वह आज तक कराह रहा है. 

इस मिसाइल से बच पाना बेहद मुश्किल

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, इस मिसाइल का धूसर रंग, कम रडार सिग्नेचर, पानी को चीरती सुपरसोनिक गति और दुश्मन को सोचने का समय तक न देने वाली मारक रणनीति उसे बेहद घातक हथियार बना देती हैं. वह समुद्र की ऐसी अदृश्य छाया है, जो एक बार दुश्मन की ओर चल दी तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Brahmos MissileIndia Pakistan News in Hindi

Trending news

चुनाव आयोग ने दोगुनी की BLO की सैलरी, ERO और AERO को भी मिलेगा मानदेय
BLO
चुनाव आयोग ने दोगुनी की BLO की सैलरी, ERO और AERO को भी मिलेगा मानदेय
जमीयत के मंच से ‘जिहाद’ का जिक्र, मौलाना मदनी के 'जिहादी फितूर' का DNA टेस्ट
DNA Analysis
जमीयत के मंच से ‘जिहाद’ का जिक्र, मौलाना मदनी के 'जिहादी फितूर' का DNA टेस्ट
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
Punjab
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
Organ Donation
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें