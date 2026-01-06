महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कह दिया? रितेश देशमुख का वीडियो आया तो बोले 'सॉरी'

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण एक भाषण को लेकर घिर गए हैं. उनकी टिप्पणी पर बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने वीडियो जारी कर अपना जवाब दिया है. एक दिन पहले चव्हाण ने लातूर में कहा था कि लोगों का उत्साह देखकर मैं 100 फीसदी भरोसे के साथ कह सकता हूं कि विलासराव देशमुख की यादें इस शहर से मिट जाएंगी. विलासराव देशमुख रितेश के पिता और कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे. इस पर रितेश ने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया. हाथ जोड़े हुए भावुक अंदाज में उन्होंने बस एक लाइन कही और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष को बाद में सॉरी कहना पड़ा.

रितेश ने वीडियो में कहा कि मैं हाथ जोड़कर बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग जनता के लिए जीते हैं, उनके नाम दिलों में गहरी छाप छोड़ जाते हैं, लिखी हुई चीज को मिटाया जा सकता है लेकिन गहरी छाप को नहीं. रितेश की भावुक अपील पर सोशल मीडिया पर लोगों ने भाजपा नेता को जमकर सुनाया. कांग्रेस के दिवंगत नेता विलासराव देशमुख का उनके गृह नगर लातूर में आज भी नाम है. लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं. कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नेता के बयान की तीखी आलोचना की है. एनसीपी (अजीत पवार) के कुछ नेताओं ने भी विलासराव देशमुख को लेकर इस तरह की टिप्पणी पर नाराजगी जताई.

चव्हाण सोमवार को लातूर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थकों की ऊर्जा और प्रतिबद्धता दिखा रही है कि पार्टी इस क्षेत्र में आसानी से जीतेगी. इसी दौरान उन्होंने पूर्व सीएम विलासराव देशमुख की यादें मिटाने की बात कर दी. रविंद्र चव्हाण ने कहा, 'सभी लोग हाथ ऊपर कीजिए और कहिए भारत माता की जय... आपका जोश देखकर कोई भी कह सकता है कि विलासराव देशमुख की यादें इस शहर से मिटा दी जाएंगी और इसमें कोई संदेह नहीं है.'

विलासराव देशमुख महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता थे. वह दो बार 1999 से 2003 और 2004 से 2008 तक मुख्यमंत्री रहे. पूर्व सीएम के बेटे अमित देशमुख ने भी स्टेट बीजेपी चीफ पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी. उन्होंने पूरे लातूर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

