Advertisement
trendingNow13076721
Hindi Newsदेशमहाराष्ट्र में भाजपा का वो प्रयोग अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह

महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए जनता का आभार जताया है. यह जीत कई मायनों में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है. अब भाजपा हिंदीभाषी या गुजराती पार्टी नहीं रही. वह मराठी भाषी राज्य में नंबर वन बन चुकी है. इसके साथ ही भाजपा का प्रयोग पूरा हो चुका है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह

महाराष्ट्र में भाजपा का कुछ साल पहले से चल रहा लंबा प्रयोग अब सफल हो चुका है. हां, आज भाजपा के 'चाणक्य' अमित शाह बहुत खुश होंगे. भाजपा और शिंदे सेना के गठजोड़ ने महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में जबर्दस्त जीत हासिल की है. कुछ साल पहले शिवसेना के दो हिस्सों में बंटने से भाजपा को जो फायदा मिलना शुरू हुआ था, अब उसकी आखिरी किस्त मिल गई है. इसके बाद अब उसके लिए सहयोगी मजबूरी नहीं रहेंगे. अब वह खुद नंबर एक पर पहुंच गई है. लातूर को छोड़कर बाकी सभी 28 महानगरपालिकाओं में भाजपा की आंधी देखने को मिली है. ठाकरे परिवार के गढ़ मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने तीन दशक बाद बीएमसी में 'अपना भगवा' लहराया है. उन्हीं के नेतृत्व में  भाजपा 2017 के आंकड़े (82) को पार कर गई है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महत्वपूर्ण सीटें जोड़कर गठबंधन को मजबूती दी. अब भाजपा-शिंदे सेना का मेयर बनने जा रहा है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि ये नतीजे देश को क्या संदेश दे रहे हैं? 

1. महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शहरी पॉलिटिक्स निर्णायक साबित हुई. उद्धव और राज ठाकरे का गठजोड़ भी भाजपा के उभार को रोक नहीं सका. विपक्ष बिखरा था, डेमोग्राफी बदलने और वोटरों की विकास प्राथमिकताओं ने मिलकर सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के लिए अनुकूल माहौल बना दिया. कुछ साल पहले तक भाजपा 20-30 सीटें बीएमसी में जीतती थी. पिछली बार 82 पहुंची और इस बार नंबर वन.  

2. रिजल्ट बता रहे हैं कि भाजपा अब महाराष्ट्र की नंबर एक राजनीतिक पार्टी है. इसने न सिर्फ विधानसभा या लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है बल्कि शहरी प्रशासन के लिए भी लोगों ने उसी पर भरोसा दिखाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

3. भाजपा के हिंदुत्व और विकास का डबल डोज युवा शहरी वोटरों को अपने साथ जोड़ रहा है, जो विरासत वाली अपील से हटकर बेहतर शासन, इन्फ्रास्ट्रक्टर और विकास कार्य की डिलिवरी चाहते हैं. 

4. देवेंद्र फडणवीस राज्य में भाजपा के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं. निकाय चुनावों में मिली जीत ने उन्हें महाराष्ट्र का सबसे भरोसेमंद जन नेता बना दिया है. ऐसे में अगर पार्टी उन्हें अगली पीढ़ी के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए. 

पढ़ें: फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र चुनावों में कैसे चली भाजपा की आंधी?

5. ठाकरे ब्रांड अब ढलान पर है. मुंबई अब उनका पारंपरिक गढ़ नहीं रहा है. ऐसे में उद्धव और राज ठाकरे को अपनी मराठी राजनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है. 

6. शहरी इलाकों में पवार फैमिली का राजनीतिक प्रभाव अब कम हो रहा है. वैसे भी अब केवल वंशवादी अपील से वोटरों को अपनी तरफ खींचना मुश्किल है. 

7. कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है. महाराष्ट्र में उसने अपने शहरी वोटर खोए हैं. लातूर के अलावा बाकी जगहों पर शहर केंद्रित पॉलिटिक्स में उसकी घटती अहमियत मंथन का विषय है. 

पढ़ें: 'जो चचा का ना हुआ...' जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे सके अजीत और शरद पवार

8. बिखरे और एकजुट न दिखने वाले विपक्ष ने बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाया है. इसी का परिणाम है कि ओवैसी, सपा, वंचित विकास अघाडी समेत कई पार्टियों वाले मुकाबले में भी उसके वोटर टिके रहे. 

9. मुंबई में बदलती आबादी (डेमोग्राफी) अब शिवसेना के समीकरण से मेल नहीं खाती है. चुनाव प्रचार में राज ठाकरे ने इस ओर इशारों में कुछ चिंता भी जताई थी. अब शिवसेना और मनसे का दबदबा कमजोर हो रहा है. मराठी वोट कई पार्टियों में बंट गया है, जो ठाकरे का बेस हुआ करते थे. उत्तर भारतीय और गैर-मराठी वोट मिलकर भाजपा के साथ हो गए हैं. राज ठाकरे की आक्रामक 'बाहरी विरोधी राजनीति' का भी असर दिखा है. युवा वोटरों को तरक्की की आशा है. उनके पास अपने शहर के लिए प्राथमिकताएं अलग हैं. 

पढ़ें: BMC चुनाव में भाजपा ने ऐसे ही क्लीन स्वीप नहीं किया, मुंबई के गुजरातियों ने कर दिया खेला

 

10. एक बार फिर चुनाव में भाजपा की महिला-केंद्रित योजनाओं से फायदे दिखे हैं. अब ये चुनाव जीतने की मशीन बन चुके हैं. इन सबके बीच राज्य चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं.

शाह ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि नगर निगम चुनावों में भाजपा-शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत यह बताती है कि देश के कोने-कोने की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA की विकासनीति पर है. यह ऐतिहासिक सफलता, महायुति सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास और जनकल्याण के कार्यों पर जनता की मुहर है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

BMC Chunav 2026

Trending news

महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
Maharashtra
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
BJP Leader Sudhanshu Trivedi
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
BMC Chunav 2026
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
Maharashtra
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC Election 2026
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
BMC Chunav 2026
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
Maharashtra Municipal Corporation Elections
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न