'रहा तृणमूल, तो फिर मिलेंगे', क्या ममता दीदी ने मान ली हार? गर्मी के बीच बंगाल का सियासी पारा हाई

एक चुनावी रैली में मंच से उतरते समय ममता बनर्जी ने 'रहा तृणमूल, तो फिर मिलेंगे' क्या कह दिया, बीजेपी के नेता वीडियो क्लिप शेयर करने लगे. कुछ लोग यह भी कहने लगे हैं कि क्या ममता ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली है?दरअसल, भाजपा नेता अमित मालवीय ने 23 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है. इसमें दिखाई देता है कि मंच से लोगों को धन्यवाद देते हुए ममता यह कहते हुए जाती हैं- अनेक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय जोहार, इंशाअल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला. इस बीच, हिमंता ने कहा है कि ममता जी भगवान से ज्यादा मोदी और शाह का नाम लेती हैं. उन्होंने डर का माहौल खुद बना लिया है.

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि ममता सबका धन्यवाद देते हुए मंच के दूसरे छोर पर पहुंच जाती हैं. वह ढालनुमा बनी सीढ़ी से उतरते हुए बोलीं- रहा ये गुलशन, तो फूल खिलेंगे. रहा तृणमूल, तो फिर मिलेंगे. अनेक-अनेक धन्यवाद. पहले वीडियो देखिए.

भाजपा के नेता ममता की इसी लाइन पर उन्हें घेर रहे हैं. अमित मालवीय ने दावा किया, 'पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं कि ना रहेगा तृणमूल, ना फिर मिलेंगे.' उनके ट्वीट पर भाजपा समर्थक आ गए और ममता पर बरसने लगे. तमाम वीडियो शेयर किए गए.

बांग्लादेश के मुसलमान हमें खा जाएंगे: हिमंता

असम के सीएम हिमंता ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी चिकन-मटन नहीं, बीफ के बारे में बोल रही हैं. सभी राज्यों में नॉन-वेज खाते हैं, ये तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए. वह सिर्फ ड्रामा कर रही हैं. उन्होंने एक रैली में कहा कि बांग्लादेश के मुसलमान हमें खा जाएंगे. हमें मरने से पहले उनको भगाना है. अमित शाह जी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को लात मारकर भगाना है.

दंगाई सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे: योगी

अब बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्रियों की ताबड़तोड़ रैलियों से माहौल गरमा गया है. सीएम योगी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में दंगाई सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे. वह एक दिन में तीन रैलियां कर रहे हैं. अब तक 6 रैलियां कर चुके हैं. टीएमसी पर हमला करते हुए योगी ने कहा कि कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं... अगर बंगाल को बचाना है तो बीजेपी को लाकर डबल इंजन की सरकार बनानी होगी.

इधर CRPF की कंपनियों का फ्लैग मार्च

हां, बंगाल चुनाव से पहले सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के कंधों पर आ गई है. कश्मीर से बुलेटप्रूफ गाड़ियां बंगाल पहुंच चुकी हैं. मुर्शिदाबाद में फ्लैग मार्च की तस्वीरें आई हैं. ममता ने अयोध्या में सीआरपीएफ के काफिले की तस्वीर देखकर निशाना साधा था. ममता ने आरोप लगाया है कि डराने के लिए केंद्र की फोर्स लगाई गई है. केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं. मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा कंपनियां तैनात हैं.