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Hindi Newsदेशघर में जो भी चीज मिले... ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगा ली

घर में जो भी चीज मिले... ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगा ली

ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले अपने एक भाषण पर फंस गई हैं. उन्होंने महिलाओं से जो बात कही, उस पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है. राज्य से रिपोर्ट दिल्ली मंगाई गई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:15 AM IST
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ममता बनर्जी, भाजपा का कटआउट ले जाता सुरक्षाकर्मी (फाइल फोटो)
ममता बनर्जी, भाजपा का कटआउट ले जाता सुरक्षाकर्मी (फाइल फोटो)

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक भाषण पर रिपोर्ट मंगाई है. ममता ने यह स्पीच बुधवार को दी थी. उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं को सतर्क रहने और किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए घर में जो भी चीज मिले, उसका इस्तेमाल करने के लिए उकसाया था. रिपोर्ट के मुताबिक ममता के बयान को मतदान केंद्रों पर तैनात केंद्रीय बलों के जवानों के लिए खतरे के तौर पर देखा गया है. 

चुनाव आयोग ने सीईओ मनोज अग्रवाल से दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी स्थित नंदप्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल मैदान में हुई जनसभा के दौरान ममता के दिए भाषण पर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है. 

सुरक्षाकर्मी के हाथ में भाजपा का झंडा?

इस रैली में ममता ने कहा था, 'कल मैंने बांकुरा में देखा कि केंद्रीय बल भाजपा का झंडा लेकर चल रहे थे. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.' दरअसल, ममता बनर्जी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर का जिक्र कर रही थीं, जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बल का एक जवान भाजपा के उम्मीदवार के साथ चल रहा था और पार्टी के चुनाव चिह्न के कट-आउट्स ले जा रहा था. 

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तृणमूल कांग्रेस ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में एक सुरक्षाकर्मी को भाजपा का झंडा और कटआउट ले जाते देखा जा रहा है. यह तस्वीर बांकुरा की बताई जा रही है. हालांकि, ऐसा करने की वजह क्या थी, यह स्पष्ट नहीं है. 

पढ़ें: ससुराल में दूल्हे को मिला वो तोहफा भी कश्मीरियों ने दान में दिया, दिल से शुक्रिया कह रहा ईरान

 

ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बांकुरा में केंद्रीय बल खुलेआम भाजपा का सिंबल लेकर चल रहे हैं. चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है. अब ममता खुद अपनी स्पीच में फंस गई हैं. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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