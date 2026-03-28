घर में जो भी चीज मिले... ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगा ली

ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले अपने एक भाषण पर फंस गई हैं. उन्होंने महिलाओं से जो बात कही, उस पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है. राज्य से रिपोर्ट दिल्ली मंगाई गई है.
Trending Photos
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक भाषण पर रिपोर्ट मंगाई है. ममता ने यह स्पीच बुधवार को दी थी. उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं को सतर्क रहने और किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए घर में जो भी चीज मिले, उसका इस्तेमाल करने के लिए उकसाया था. रिपोर्ट के मुताबिक ममता के बयान को मतदान केंद्रों पर तैनात केंद्रीय बलों के जवानों के लिए खतरे के तौर पर देखा गया है.
चुनाव आयोग ने सीईओ मनोज अग्रवाल से दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी स्थित नंदप्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल मैदान में हुई जनसभा के दौरान ममता के दिए भाषण पर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है.
इस रैली में ममता ने कहा था, 'कल मैंने बांकुरा में देखा कि केंद्रीय बल भाजपा का झंडा लेकर चल रहे थे. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.' दरअसल, ममता बनर्जी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर का जिक्र कर रही थीं, जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बल का एक जवान भाजपा के उम्मीदवार के साथ चल रहा था और पार्टी के चुनाव चिह्न के कट-आउट्स ले जा रहा था.
With MCC in force, Central Forces are supposed to act as neutral guardians, working strictly under @ECISVEEP’s directions to ensure peaceful, free and fair elections.
But when the Vanish Commission itself has sold its spine to @BJP4India, when Vanish Kumar is nothing but a… pic.twitter.com/tieWQVHs76
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 24, 2026
पढ़ें: आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... पंपों पर लगती लाइनों के बीच अमित शाह ने जनता से क्या अपील की?
तृणमूल कांग्रेस ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में एक सुरक्षाकर्मी को भाजपा का झंडा और कटआउट ले जाते देखा जा रहा है. यह तस्वीर बांकुरा की बताई जा रही है. हालांकि, ऐसा करने की वजह क्या थी, यह स्पष्ट नहीं है.
पढ़ें: ससुराल में दूल्हे को मिला वो तोहफा भी कश्मीरियों ने दान में दिया, दिल से शुक्रिया कह रहा ईरान
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बांकुरा में केंद्रीय बल खुलेआम भाजपा का सिंबल लेकर चल रहे हैं. चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है. अब ममता खुद अपनी स्पीच में फंस गई हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.