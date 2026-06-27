/मुंबई में मुहर्रम पर मास किलिंग की थी तैयारी? पुलिस की सतर्कता से टली साजिश; एक गिरफ्तार

Mumbai Police: 26 जून को मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुंबई पुलिस की सतर्कता से एक अनहोनी टल गई. इस साजिश में करीब हजारों लोगों को एक साथ मारने जैसी साजिश रची गई थी. मुंबई पुलिस को फैयाज नाम का संदिग्ध व्यक्ति मिला जो कुछ कैप्सूल बांट रहा था. जब उससे पूछा गया कि ये किस चीज की दवा है, तो उसने कहा कि पेन रिलीफ की कैप्सूल बांट रहा है. लेकिन उसके पास ऐसी दवा बेचने की कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए उसका पूरा स्टॉक जब्त करके हिरासत में ले लिया गया.
उसके पास मौजूद गोली (कैप्सूल) खाने से सलमान सैयद नाम के एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई. मुंबई पुलिस ने बताया कि इस मुहर्रम को टारगेट करने और लोगो को हानि पहुंचाने के लिए जिंक फास्फाइड वाली गोली बांट रहा था. जुलूस में शामिल हुए लोगों को टारगेट करने का प्लान था. इस व्यक्ति के पास से आधार, पासपोर्ट जब्त किए गए हैं.
शाम 4 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सलमान सैय्यद नाम के एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी है. उसे उल्टी और पेट दर्द की शिकायत थी. खबर मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उपलब्ध जानकारी तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की गई. जांच के ही दौरान फैयाज प्रेमजी नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया.
आरोपी का इस वारदात को अंजाम देने का मोटिव क्लियर नहीं है. जिंक फॉस्फाइड जहर डालकर बाटने का प्लान था. फैयाज प्रेमजी पुणे के विमान नगर का है. उसने BBA की पढ़ाई की है. आरोपी का पेंट का बिजनेस है.
50 किलो जिंक फास्फाइड ऑर्डर किया कुछ दिनों से रहने के ठिकाने पर एक एक ग्राम जहर डालकर मुहर्रम के दौरान आए लोगों को निशाना बनाना था.
आरोपी फैयाज की उम्र 41 वर्ष है. वह विमाननगर, पुणे का रहने वाला है और उसने बी.ई. (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग) की पढ़ाई की है. फैयाज पिछले साल 2025 में ईरान, इराक गया था. हालांकि वो वहां किस मकसद से गया था इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है. 15 दिन पहले ही उसने डोंगरी में किराए का घर लिया था.
फिलहाल किसी आतंकवादी संगठन से उसके संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि इस पहलू की जांच अभी जारी है, इसलिए इस बारे में अभी पुलिस ने कोई टिप्पणी नहीं की है.
14900 कैप्सूल जप्त हुए हैं.
30000 लोग टारगेट पर थे.
कैप्सूल बांट नहीं पाया.
मुंबई पुलिस जांच में जुटी है.
अब तक की जांच में यह सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी फैयाज प्रेमजी ने 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड नामक जहरीला पदार्थ मंगवाया था. इसके अलावा उसने 30,000 कैप्सूल भी ऑर्डर किए थे.
यह जहरीला पदार्थ बहुत कम मात्रा में भी मानव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. लेकिन मुंबई पुलिस की सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और समय रहते की गई जांच के कारण एक बड़ी वारदात टल गई. आरोपी को शुरुआती चरण में ही पकड़ लिया गया, जिससे उसका नापाक मंसूबा कामयाब नहीं हो सका.