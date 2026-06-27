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मुंबई में मुहर्रम पर मास किलिंग की थी तैयारी? पुलिस की सतर्कता से टली साजिश; एक गिरफ्तार

26 जून को मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुंबई पुलिस की सतर्कता से एक अनहोनी टल गई. इस साजिश में करीब हजारों लोगों को एक साथ मारने जैसी साजिश रची गई थी. मुंबई पुलिस को फैयाज नाम का संदिग्ध व्यक्ति मिला जो कुछ कैप्सूल बांट रहा था.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jun 27, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:41 PM IST
मुंबई में मुहर्रम पर मास किलिंग की थी तैयारी? पुलिस की सतर्कता से टली साजिश; एक गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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