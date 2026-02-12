PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव में भारतीय ऑब्जर्वर तक...सवालों की झड़ी पर MEA ने दिए बेबाक जवाब

बांग्लादेश में हो रहे चुनाव से लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति होने वाली भारत की यात्रा तक विदेश मंत्रालय ने कई सवालों के जवाब दिया. गुरुवार शाम को एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कथित टिप्पणी पर भी स्पष्टीकरण दिया.
MEA Statement: बांग्लादेश में आज हो रहे चुनाव, रूस भारत के व्यापारिक रिश्ते, ट्रंप के पीएम मोदी की करियर वाली टिप्पणी से लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति के भारत विजिट से जुड़े तमाम प्रश्नों का आज विदेश मंत्रालय ने एक-एक कर जवाब दिया. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार शाम को एक ब्रीफिंग में कहा कि भारत बांग्लादेश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनाव का पक्षधर है. उन्होंने कहा कि हमें चुनाव के नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए ताकि पता चल सके कि किस तरह का मैंडेट आया है और उसके बाद हम वहां के मुद्दों को देखेंगे. इसके अलावा ट्रंप के बयान पर कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा है. लेकिन अगर सच में ऐसा कोई वीडियो है, चाहे वह सच हो या झूठ, हम उस पर सही एक्शन लेंगे.
'बांग्लादेश चुनाव पर भारत की नजर'
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें चुनाव के नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए ताकि पता चल सके कि किस तरह का मैंडेट आया है और उसके बाद हम वहां के मुद्दों को देखेंगे. चुनाव पर, आप जानते हैं कि हमारी क्या राय रही है. हम बांग्लादेश में एक फ्री, फेयर, सबको साथ लेकर चलने वाले और भरोसेमंद चुनाव चाहते हैं. आगे उन्होंने कहा कि हमें ऑब्जर्वर भेजने का न्योता मिला था, हमने चुनावों को देखने के लिए अपने ऑब्जर्वर बांग्लादेश नहीं भेजे हैं.
ट्रंप के बयान पर क्या कहा?
इस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कथित टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा है. लेकिन अगर सच में ऐसा कोई वीडियो है, चाहे वह सच हो या झूठ, हम उस पर सही एक्शन लेंगे. वहीं, हाल में ही ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस की ओर से कुछ बदलाव किया गया था, जिसपर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभ और व्यापारिक लाभ का ध्यान रखा गया और इसके साथ एक अंतरिम समझौते पर सहमति बनी थी. इसके एक संयुक्त बयान के तौर पर पेश किया गया था. हालांकि, अमेरिका की ओर से इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जो पूरी तरीके से आपसी समझ को दिखाते हैं.
अजित डोभाल की कनाडा यात्रा पर क्या कहा?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के कनाडा यात्रा को लेकर एक सवाल के जवाब में रणधीर जायसवाल ने कहा कि NSA ने अपने काउंटरपार्ट से मुलाकात की, यह सिक्योरिटी मामलों पर हमारे चल रहे कोलेबोरेशन और कोऑपरेशन का हिस्सा है. यह हमारी रेगुलर बातचीत का हिस्सा है. दोनों देश एक लायजन ऑफिसर बनाने पर सहमत हुए हैं ताकि हमें जानकारी का क्लियर और आसान फ्लो मिल सके, सिक्योरिटी के मामलों पर बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके. दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों तरफ लायजन ऑफिसर होंगे, यह कब होगा, इस समय मेरे मन में कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं है. जैसे ही हमारे पास इस पर कोई अपडेट होगा, हम आपको बता देंगे.
ब्राजील के राष्ट्रपति आएंगे भारत
रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ब्राजील राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे. वह दूसरे AI शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. 21 फरवरी को द्विपक्षीय वार्ता होनी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट लूला को 21 तारीख को होस्ट करेंगी. ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर होगा.
रूस भारत के ट्रेड संबंधों पर MEA ने क्या कहा?
रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों के लेकर रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रूस के साथ ट्रेड संबंधों और हमारे रिश्ते के दूसरे पहलुओं पर, रूस-भारत के बीच कई मुद्दों पर लगातार जुड़ाव और सहयोग है, ट्रेड से लेकर लोगों के बीच कल्चरल बातचीत, डिफेंस जुड़ाव और उन सभी संबंधों तक. हमारे बाइलेटरल रिश्तों के ये सभी पहलू बढ़ते रहेंगे.
