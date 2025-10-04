DNA: क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? मुत्ताकी और जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए

Bangladesh Army Chief India Visit News: पाकिस्तान को झटका देते हुए तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अक्टूबर के दूसरे हफ़्ते में भारत के दौरे पर आने वाले हैं. लगभग उसी समय बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मां भी भारत की यात्रा कर सकते हैं. यानी पाकिस्तान जिन 2 देशों को अपना क़रीबी मानता है, उनमें से एक देश के विदेश मंत्री और दूसरे देश के आर्मी चीफ भारत में एक ही समय दिख सकते हैं. अगर इसे पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका कहें तो ग़लत नहीं होगा. पाकिस्तान को इसके अलावा एक पानी का झटका भी भारत ने दिया है. यानी आप कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को ट्रिपल शॉक दिया है. सबसे पहले, बात करते हैं पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथ के रास्ते पर चल रहे बांग्लादेश की.

भारत आ रहे बांग्लादेशी आर्मी चीफ

बांग्लादेश की मीडिया में छपी ख़बरों के मुताबिक़ बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार-उज़-ज़मां संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत जा सकते हैं. 2 दिनों का ये सम्मेलन 14 अक्टूबर से दिल्ली में शुरू होगा. बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपनी यात्रा के दौरान भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मिल सकते हैं.

बांग्लादेश के सेना प्रमुख का भारत दौरा ऐसे समय में होने की ख़बर है, जब दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के तख्तापलट के बाद से ही दोनों देश के बीच दूरी आ गई है. 5 अगस्त 2024 के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश की तरफ़ से भारत का कोई उच्चस्तरीय दौरा नहीं हुआ है.

भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने में लगे हैं यूनुस

शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के खिलाफ ज़हर उगल रहे हैं. अभी 2 दिन पहले भी मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदू विरोधी अत्याचार के मुद्दे पर भारत की चिंता को नकार दिया था और हिंदू विरोधी हिंसा को फेक न्यूज़ कहा था. इतना ही नहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने चटगांव की पहाड़ियों में हिंसा के लिए भारत पर आरोप लगा दिया था.

इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय को कड़े शब्दों में कहना पड़ा कि बांग्लादेश सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार-बार दूसरों पर दोष डालती है. यानी एक तरफ़ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने जहां भारत विरोधी रवैया अपना रखा है, भारत के ख़िलाफ़ तनाव बढ़ाने में लगी हुई है वहीं दूसरी तरफ़ आर्मी चीफ़ के भारत दौरे की ख़बर आ रही है.

पाकिस्तान डाल रहा बांग्लादेश पर डोरे

बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ की भारत यात्रा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि हाल के दिनों में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंध मज़बूत किए हैं. मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बीच 2 बार मुलाक़ात हो चुकी है. 50 साल में पहली बार पाकिस्तान का कार्गो जहाज़ चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा. अगस्त में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक़ डार ने बांग्लादेश का दौरा किया.

पाकिस्तान का मक़सद बांग्लादेश और भारत के बीच मौजूदा तनाव का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना है. बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना भड़काकर पाकिस्तान, भारत की पूर्वी सीमा पर भी आतंक का मोर्चा खोलने की फिराक में है. हाल के दिनों में ऐसी ख़बरें भी आई हैं कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन बांग्लादेश में भी भर्ती कर रहे हैं. ये भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि बांग्लादेश से भारत की क़रीब 4 हज़ार किलोमीटर लंबी सीमा लगती है.

कौन हैं जनरल वकार उज़ जमा?

ऐसे में अगर बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत के दौरे पर आते हैं तो इससे पाकिस्तान की साज़िशें नाकाम हो सकती हैं. वैसे भी जनरल वकार उज़ ज़मा के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से क़रीबी संबंध के पक्ष में नहीं हैं. इसी साल फरवरी में ऐसी ख़बर आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जमात-ए-इस्लामी समर्थक बांग्लादेश के कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर जनरल वक़ार के ख़िलाफ़ विद्रोह की साज़िश रची थी. लेकिन समय पर उन साज़िशों को नाकाम कर दिया गया.

जनरल वकार उज़ ज़मां की बात करें तो उनकी नियुक्ति शेख़ हसीना ने की थी. वो शेख़ हसीना के दूर के रिश्तेदार भी हैं. लेकिन पिछले साल के सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान उन्होंने छात्रों पर फायरिंग का आदेश देने से मना कर दिया था. हालांकि उन्होंने शेख़ हसीना के सुरक्षित भारत जाने में मदद की थी. तख्तापलट के बाद उन्होंने सत्ता पर कब्ज़ा करने की कोई कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की पहल की.

पाकिस्तान को आने वाला है हार्ट अटैक?

वैसे चुनाव करवाने को लेकर हाल के दिनों में यूनुस के साथ उनके मतभेद की ख़बरें भी आई हैं. सेना प्रमुख बांग्लादेश में जल्द चुनाव चाहते हैं जबकि यूनुस बहाने बनाकर चुनाव टाल रहे हैं. कुछ महीने पहले ऐसी ख़बरें भी आई थीं कि मतभेदों की वजह से मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाया जा सकता है. लेकिन मतभेदों के बावजूद सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने का क़दम नहीं उठाया.

वकार-उज़-ज़मां के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भारत की प्रोफेशनल आर्मी को अपना आदर्श मानते हैं. शायद यही वजह है कि वो सत्ता पर सेना के कब्ज़े के पक्ष में नहीं रहे. यानी उनकी सोच पाकिस्तान के जनरलों से पूरी तरह अलग है. ऐसे में जिस समय अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आ रहे हैं, उस समय अगर बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ भारत आते हैं तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ना तय है.