Advertisement
trendingNow12948174
Hindi Newsदेश

DNA: क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? मुत्ताकी और जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए

DNA on India Bangladesh News: इस्लाम के नाम पाकिस्तान को अपनी स्थापना के समय से ही उम्मीद रही है कि वह जैसे चाहे, मजहब का चूरण देकर बिरादर इस्लामी मुल्कों के मूर्ख बना सकता है. लेकिन यह उसके ख्याली पुलाव से आगे कभी नहीं बढ़ पाया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? मुत्ताकी और जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए

Bangladesh Army Chief India Visit News: पाकिस्तान को झटका देते हुए तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अक्टूबर के दूसरे हफ़्ते में भारत के दौरे पर आने वाले हैं. लगभग उसी समय बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मां भी भारत की यात्रा कर सकते हैं. यानी पाकिस्तान जिन 2 देशों को अपना क़रीबी मानता है, उनमें से एक देश के विदेश मंत्री और दूसरे देश के आर्मी चीफ भारत में एक ही समय दिख सकते हैं. अगर इसे पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका कहें तो ग़लत नहीं होगा. पाकिस्तान को इसके अलावा एक पानी का झटका भी भारत ने दिया है. यानी आप कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को ट्रिपल शॉक दिया है. सबसे पहले, बात करते हैं पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथ के रास्ते पर चल रहे बांग्लादेश की.

भारत आ रहे बांग्लादेशी आर्मी चीफ

बांग्लादेश की मीडिया में छपी ख़बरों के मुताबिक़ बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार-उज़-ज़मां संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत जा सकते हैं. 2 दिनों का ये सम्मेलन 14 अक्टूबर से दिल्ली में शुरू होगा. बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपनी यात्रा के दौरान भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मिल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश के सेना प्रमुख का भारत दौरा ऐसे समय में होने की ख़बर है, जब दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के तख्तापलट के बाद से ही दोनों देश के बीच दूरी आ गई है. 5 अगस्त 2024 के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश की तरफ़ से भारत का कोई उच्चस्तरीय दौरा नहीं हुआ है. 

भारत के खिलाफ हिंसा भड़काने में लगे हैं यूनुस

शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के खिलाफ ज़हर उगल रहे हैं. अभी 2 दिन पहले भी मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदू विरोधी अत्याचार के मुद्दे पर भारत की चिंता को नकार दिया था और हिंदू विरोधी हिंसा को फेक न्यूज़ कहा था. इतना ही नहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने चटगांव की पहाड़ियों में हिंसा के लिए भारत पर आरोप लगा दिया था.

इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय को कड़े शब्दों में कहना पड़ा कि बांग्लादेश सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार-बार दूसरों पर दोष डालती है. यानी एक तरफ़ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने जहां भारत विरोधी रवैया अपना रखा है, भारत के ख़िलाफ़ तनाव बढ़ाने में लगी हुई है वहीं दूसरी तरफ़ आर्मी चीफ़ के भारत दौरे की ख़बर आ रही है. 

पाकिस्तान डाल रहा बांग्लादेश पर डोरे

बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ की भारत यात्रा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि हाल के दिनों में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंध मज़बूत किए हैं. मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बीच 2 बार मुलाक़ात हो चुकी है. 50 साल में पहली बार पाकिस्तान का कार्गो जहाज़ चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा. अगस्त में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक़ डार ने बांग्लादेश का दौरा किया.

पाकिस्तान का मक़सद बांग्लादेश और भारत के बीच मौजूदा तनाव का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना है. बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना भड़काकर पाकिस्तान, भारत की पूर्वी सीमा पर भी आतंक का मोर्चा खोलने की फिराक में है. हाल के दिनों में ऐसी ख़बरें भी आई हैं कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन बांग्लादेश में भी भर्ती कर रहे हैं. ये भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि बांग्लादेश से भारत की क़रीब 4 हज़ार किलोमीटर लंबी सीमा लगती है.

कौन हैं जनरल वकार उज़ जमा?

ऐसे में अगर बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत के दौरे पर आते हैं तो इससे पाकिस्तान की साज़िशें नाकाम हो सकती हैं. वैसे भी जनरल वकार उज़ ज़मा के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से क़रीबी संबंध के पक्ष में नहीं हैं. इसी साल फरवरी में ऐसी ख़बर आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जमात-ए-इस्लामी समर्थक बांग्लादेश के कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर जनरल वक़ार के ख़िलाफ़ विद्रोह की साज़िश रची थी. लेकिन समय पर उन साज़िशों को नाकाम कर दिया गया.

जनरल वकार उज़ ज़मां की बात करें तो उनकी नियुक्ति शेख़ हसीना ने की थी. वो शेख़ हसीना के दूर के रिश्तेदार भी हैं. लेकिन पिछले साल के सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान उन्होंने छात्रों पर फायरिंग का आदेश देने से मना कर दिया था. हालांकि उन्होंने शेख़ हसीना के सुरक्षित भारत जाने में मदद की थी. तख्तापलट के बाद उन्होंने सत्ता पर कब्ज़ा करने की कोई कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की पहल की.

पाकिस्तान को आने वाला है हार्ट अटैक?

वैसे चुनाव करवाने को लेकर हाल के दिनों में यूनुस के साथ उनके मतभेद की ख़बरें भी आई हैं. सेना प्रमुख बांग्लादेश में जल्द चुनाव चाहते हैं जबकि यूनुस बहाने बनाकर चुनाव टाल रहे हैं. कुछ महीने पहले ऐसी ख़बरें भी आई थीं कि मतभेदों की वजह से मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाया जा सकता है. लेकिन मतभेदों के बावजूद सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने का क़दम नहीं उठाया.

वकार-उज़-ज़मां के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भारत की प्रोफेशनल आर्मी को अपना आदर्श मानते हैं. शायद यही वजह है कि वो सत्ता पर सेना के कब्ज़े के पक्ष में नहीं रहे. यानी उनकी सोच पाकिस्तान के जनरलों से पूरी तरह अलग है. ऐसे में जिस समय अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आ रहे हैं, उस समय अगर बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ भारत आते हैं तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ना तय है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
;