/प्लेन उड़ाने से पहले पायलट के कौन-कौन से टेस्ट होते हैं? 1 गलती हमेशा के लिए रद्द करवा देती है लाइसेंस

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-2379) में हुए गंभीर हादसे की जांच में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. विमान का मुख्य पायलट दूसरी बार भी डोप टेस्ट में फेल हो गया है, जांच के दौरान पायलट के शरीर में गांजा (मारिजुआना) का सेवन किए जाने की पुष्टि हुई है. 4 अगस्त को 137 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स को लेकर आ रही इस फ्लाइट में उड़ान के दौरान अचानक तेज झटके महसूस किए गए थे. फ्लाइट 300 फीट की गहराई में आ गई थी, इस भयावह घटना में कम से कम 13 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
इस पूरे मामले में पायलट का डोप टेस्ट में गांजा (मारिजुआना) के सेवन के लिए पॉजिटिव पाया जाना सेफ्टी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. अजय देवगन की फिल्म 'रनवे 34' (Runway 34) में भी दिखाया गया था कि कैसे एक पायलट की निजी जिंदगी, थकावट और फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठते हैं जब फ्लाइट किसी आपात स्थिति में फंसती है.
असल जिंदगी में किसी भी विमान हादसे को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बेहद कड़े नियम और Flight Duty Time Limitations (FDTL) लागू किए हैं, क्योंकि पायलट की एक छोटी सी लापरवाही सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकती है, यही वजह है कि एविएशन सेक्टर में नशे को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू है.
आइए जानते हैं कि प्लेन उड़ाने से पहले एक पायलट किन-किन कसौटियों से गुजरता है...
DGCA के कड़े नियमों के अनुसार, पायलट या क्रू मेंबर न तो उड़ान के दौरान और न ही ड्यूटी शुरू होने से पहले किसी भी तरह की शराब, नशीले या साइकोएक्टिव पदार्थों का सेवन कर सकते हैं. ड्यूटी पर तैनात पायलट के शरीर में शराब का स्तर शून्य होना जरूरी है. अगर किसी दवा या नशीले पदार्थ के प्रभाव से पायलट की मानसिक या शारीरिक क्षमता में जरा सी भी कमी आती है, तो उसे तुरंत ड्यूटी से हटा दिया जाता है और प्लेन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है.
प्लेन में चढ़ने से पहले पायलट को दो प्रमुख मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है.
1. ब्रीथ एनालाइजर (Breath Analyzer - BA) टेस्ट: यह अल्कोहल (शराब) की जांच के लिए जरूरी टेस्ट है. भारत में 100% फ्लाइट्स के पायलट और केबिन क्रू का उड़ान से पहले (Pre-flight) और उड़ान के बाद (Post-flight) रैंडम BA टेस्ट होता है.
क्रू मेंबर मशीन में फूंक मारता है, जिससे सांस में अल्कोहल का स्तर जांचा जाता है. DGCA का नियम है कि रीडिंग पूरी तरह 0.000 होनी चाहिए. टेस्ट से पहले मशीन की रीडिंग 0.000 होना और उसका सही काम करना चेक किया जाता है.
2. डोप/साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट (Psychoactive Substance Test): DGCA के नियमों के मुताबिक, पायलटों का रैंडम आधार पर गांजा, कोकीन, अफीम (Opioids) और एम्फैटामाइन जैसे नशीले व साइकोएक्टिव पदार्थों के लिए ब्लड/यूरिन टेस्ट किया जाता है.
DGCA की गाइडलाइंस के तहत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू होती है. मतलब गलती पर किसी भी तरह का समझौता नहीं होता. सीधे कार्रवाई होती है.
नहीं, DGCA के नियमों के अनुसार, किसी भी उड़ान (Flight Duty) से कम से कम 12 घंटे पहले तक पायलट के लिए शराब का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके अलावा, शरीर में ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (BAC) का लेवल 0.00% होना चाहिए. 12 घंटे बीत जाने के बाद भी यदि ब्रेथ एनालाइजर में 0.00% से थोड़ा सा भी ज्यादा लेवल आता है, तो उसे उड़ान की इजाजत नहीं मिलती.
हां, ऐसा हो सकता है. कुछ माउथवॉश, कफ सिरप, होम्योपैथिक दवाइयों, टूथपेस्ट या च्युइंग गम में अल्कोहल की ट्रेस मात्रा होती है.
अगर पायलट का दावा है कि माउथवॉश या दवा की वजह से BA टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उसे 20 मिनट बाद दूसरा टेस्ट देने का मौका मिलता है. दूसरे टेस्ट से पहले पायलट को अपना मुंह पानी से अच्छे से साफ करना होता है, यदि दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, तो उसे 'फेल' माना जाता है.
FDTL का मतलब Flight Duty Time Limitations है. यह पायलटों को थकावट (Fatigue) से बचाने के लिए बनाया गया सुरक्षा नियम है. किसी भी फ्लाइट ड्यूटी से पहले पायलट को कम से कम 10 से 12 घंटे का रेस्ट मिलना जरूरी है, जिसमें उनकी पूरी नींद (Sleep Opportunity) शामिल हो.
यह इस बात पर निर्भर करता है कि फ्लाइट घरेलू है या अंतरराष्ट्रीय. सामान्य ड्यूटी टाइम की बात करें तो एक दिन में फ्लाइट ड्यूटी पीरियड (FDP) आमतौर पर 10 से 13 घंटे से अधिक नहीं हो सकता. एक पायलट एक दिन में अधिकतम 8 से 10 घंटे ही प्लेन उड़ा सकता है.
रात में नींद और थकावट का असर सबसे ज्यादा होता है. DGCA ने रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की ड्यूटी को 'Window of Circadian Low' (WCL) घोषित किया है. इसका मतलब है कि यह शरीर की आंतरिक घड़ी या सर्कैडियन रिदम का वह समय है जब सबसे अधिक थकान महसूस होती है और मानसिक व शारीरिक सतर्कता अपने सबसे निचले स्तर पर होती है. सामान्य दिनचर्या वाले लोगों के लिए मुख्य WOCL आमतौर पर रात 2:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच होता है. यही वजह है कि नाइट फ्लाइट में पायलट का कुल ड्यूटी समय घटा दिया जाता है और लैंडिंग की सीमा भी सीमित कर दी जाती है, ताकि थकावट के चलते कोई मानवीय भूल न हो.
पायलटों पर अत्यधिक दबाव रोकने के लिए अधिकतम फ्लाइंग ऑवर्स की सीमा तय की गई है.
7 दिनों में: अधिकतम 35 घंटे
28 दिनों (एक महीने) में: अधिकतम 100 घंटे
1 पूरे साल में: अधिकतम 1,000 घंटे
हां, लेकिन इसके सख्त नियम हैं. इसे 'Controlled Rest in Cockpit' कहा जाता है. लंबे रूट की उड़ानों में जब विमान क्रूज एल्टीट्यूड पर ऑटो-पायलट पर होता है, तब एक समय में केवल एक ही पायलट 20 से 30 मिनट की झपकी ले सकता है. इस दौरान दूसरा पायलट पूरी तरह सतर्क रहता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क बनाए रखता है, लैंडिंग से कम से कम 45 मिनट पहले किसी भी पायलट का सोना सख्त मना है.
बिल्कुल नहीं. नियम के अनुसार, पायलट और को-पायलट को हमेशा अलग-अलग मील दिए जाते हैं. इसकी वजह ये है कि यदि खाने में कोई फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया या इंफेक्शन हो, तो दोनों पायलट एक साथ बीमार न पड़ें. अगर एक पायलट की तबीयत खराब होती है, तो दूसरा सुरक्षित रूप से प्लेन को लैंड करा सके. इसके अलावा दोनों के खाना खाने का समय भी अलग-अलग तय होता है.
अगर प्लेन का हादसा या कोई दुर्घटना होती है, तो क्रू मेंबर्स की तुरंत मेडिकल जांच की जाती है.
ब्लड और यूरिन टेस्ट: सिर्फ सांस (ब्रेथ टेस्ट) की जांच से काम नहीं चलाया जाता, बल्कि उनके खून और पेशाब के सैंपल लिए जाते हैं.
लैब जांच: इन सैंपलों की लैब में गहरी केमिकल जांच होती है, ताकि शराब या किसी भी नशीले पदार्थ (ड्रग्स) के इस्तेमाल का सटीक पता चल सके.
फॉरेंसिक लैब: जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों से भी जांच कराई जाती है ताकि कोई संदेह न रहे.