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UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?

Peanut Name: देशभर के कई हिस्सों में खाने-पीने या फिर पहनावे का का नाम अलग-अलग होता है. ऐसा ही हम बात करने चल रहे हैं मूंगफली की, जिसे यूपी में मूंगफली के नाम से जाना जाता है, जानिए उसे तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 15, 2026, 10:17 AM IST
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UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?

Peanut Name: इस देश में खाने-पीने की बहुत सारी चीजें फेमस हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं मूंगफली के बारे में मूंगफली का सेवन काफी ज्यादा संख्या में लोग करते हैं. बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूपी में जिसे मूंगफली बोलते हैं उसे ही बिहार में बादाम के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे चिनिया बादाम के नाम से जानते हैं. तो फिर इस मूंगफली को तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं?

तमिलनाडु में क्या है नाम

अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर मूंगफली को वेरकडलाई कहा जाता है. इसमें वेर का मतलब होता है जड़ और कडलाई का अर्थ होता है दाना या फिर फलियां, बता दें कि मूंगफली जमीन के अंदर उगती है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया.

कहां से आई मूंगफली?

मूंगफली की बात करें तो यह भारत की मूल फसल नहीं है, यह दक्षिण अमेरिका से पुर्तगालियों के जरिए भारत आई, इसके बाद ये देशभर में चर्चित हो गई और उसी समय दक्षिण भारत, खास करके तमिलनाडु में इसकी तेजी से खेती बढ़ी, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विल्लुपुरम, कुड्डालोर और सलेम में काफी ज्यादा मात्रा में मूंगफली उगाई जाती है, यहां की मिट्टी और मौसम वेरकडलाई के लिए काफी उपयोगी माना जाता है.

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कहां होता है मूंगफली का उपयोग?

तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर मूंगफली का सबसे ज्यादा उपयोग इडली और डोसा के साथ दी जाने वाली चटनी में किया जाता है. पीनट चिक्की भी यहां पर खूब बनाई जाती है, इसके अलावा इसके द्वारा बनाया गया ग्राउंडनट ऑयल दक्षिण भारतीय खाना बनाने में खूब इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ बता दें कि करी और पोड़ी जैसे पारंपरिक व्यंजनों में भी इसका काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है. काफी लोग चाय के साथ भुनी मूंगफली खाना पसंद करते हैं और ग्रामीण इलाकों में खेतों से ताजी मूंगफली उबालकर खाने की परंपरा भी काफी लोकप्रिय है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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