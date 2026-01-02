उमर खालिद से जोहरान ममदानी का क्या कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया सामने

Advertisement
क्या जोहरान ममदानी उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं? क्या दोनों कभी मिले हैं? लोगों के मन में यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी का एक लेटर सामने आया है जिसमें वह उमर खालिद को लेकर एक तरह की फिक्र जाहिर कर रहे हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:46 AM IST
जैसे ही जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ लेते हैं, सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी किया जाता है. इस लेटर को पढ़ने से समझ में आता है कि जोहरान ममदानी ने इसे हाथ से लिखा है. उन्होंने यह नोट जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद के लिए लिखा है. इसमें वह कहते हैं कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं. लेटर पढ़कर लोग सोचने लगे कि जोहरान ममदानी का जेल में बंद उमर खालिद से क्या कनेक्शन है?

हां, यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो नोट 1 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, वह दिसंबर 2025 का है. उस समय का जब खालिद के पैरेंट्स अमेरिका गए थे और उसी समय खालिद को संबोधित ममदानी का लेटर उन्हें दिया गया था. अब इसे खालिद की दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने शेयर किया. ठीक उसी समय जब ममदानी ने मेयर के रूप में शपथ ली. हो सकता है यह खालिद के लिए एक मेयर के सपोर्ट को दिखाने का उनका प्रभावी तरीका हो. वैसे, जोहरान ममदानी के साथ-साथ अमेरिकी कांग्रेस के 8 सदस्यों का भी खालिद के लिए सपोर्ट सामने आया है.

खालिद को लिखे संदेश में ममदानी कहते हैं, 'प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर आपकी बातों के बारे में सोचता हूं और इस बात के महत्व के बारे में भी कि इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए. आपके माता-पिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा. हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं.' भारत में कई लोग सोशल मीडिया पर खुश हो गए. उन्होंने जल्द ही खालिद के जेल से आजादी मिलने की उम्मीद जताई. अब नीचे, ममदानी की शपथ का वीडियो देखिए.  

लाहिड़ी ने बताया है कि खालिद के माता-पिता साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियास पारिवारिक शादी से पहले अपनी बेटी से मिलने अमेरिका गए थे. उन्होंने कहा, 'वे अमेरिका में ममदानी और कुछ अन्य लोगों से मिले और उनके साथ काफी समय बिताया. उसी समय ममदानी ने यह नोट लिखा था.'

खालिद साल 2020 से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की धाराओं के तहत जेल में हैं. उन्हें दिसंबर में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी. लाहिड़ी ने कहा कि वह जमानत की अवधि के दौरान कोर्ट की शर्तों के कारण घर पर ही रहे और जेल लौटने से पहले परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताया.

पिछले महीने कुछ अमेरिकी सांसदों ने बाकायदा उमर खालिद के पैरेंट्स से मुलाकात की थी. अब वे सोशल मीडिया पर 'फेयर ट्रायल' की मांग कर रहे हैं. 

किस कड़वाहट की बात की?

दरअसल, 2023 में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में ममदानी ने खालिद के लिखे एक लेटर का जिक्र करते हुए उसके कुछ हिस्से पढ़े थे. इसमें खालिद ने कहा था कि उनकी स्थिति को लेकर 'कड़वा' या ज्यादा निगेटिव न होने की बात कही थी. 

Delhi riots ​​Umar Khalid

