ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी

IndiGo: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इंडिगो उड़ानों के रद्द होने से हुई अव्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने गंभीर चिंता जताई और कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए.
IndiGo Crisis: केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द होने के बाद पैदा हुई अव्यवस्था पर प्रधानमंत्री की चिंता व्यक्त की. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए. रिजिजू ने कहा कि NDA संसदीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों से कहा कि लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए. नियम और कानून अच्छे हैं, लेकिन व्यवस्था को सही करने के लिए लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी NDA सांसदों ने बिहार विधानसभा चुनावों में गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी. मंगलवार को NDA संसदीय दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि संसदीय दल की बैठक में पूरे NDA नेतृत्व की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की माला पहनाकर सम्मानित किया गया और बिहार चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई दी गई.
किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान राज्य और क्षेत्र के लिए कैसे काम करना है, इस पर मार्गदर्शन दिया. रिजिजू ने कहा कि उन्होंने आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए हर क्षेत्र में सुधार लागू करने के बारे में बात की. उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को कोई असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि ऐसे कोई कानून या नियम नहीं होने चाहिए जो अनावश्यक रूप से आम आदमी को परेशान करें.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में जो किया है, उसे जनता ने देखा है, और उन्होंने सभी NDA सहयोगियों से देश को और तेजी से आगे ले जाने के लिए अधिक गति और एकता के साथ काम करने को कहा है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी NDA सहयोगियों का आभार भी व्यक्त किया.
अमित शाह सहित कई बड़े नेता बैठक में हुए शामिल
बता दें मंगलवार को संसद पुस्तकालय भवन में GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, JD(U) सांसद संजय जायसवाल और कई अन्य NDA सांसदों ने प्रधानमंत्री के आने पर उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया. यह बैठक सोमवार को पीएम मोदी के बिहार के NDA सांसदों से मिलने के एक दिन बाद हुई, जो राज्य के विधानसभा चुनावों में गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद उनकी पहली मुलाकात थी.
इसके अलावा, रिजिजू ने बताया कि लोकसभा मंगलवार को 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन समीक्षा (SIR) पर चर्चा करेगी. उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार को चर्चा पूरी नहीं हो पाती है तो यह बुधवार तक जारी रहेगी. संसद के ऊपरी सदन में 'वंदे मातरम' पर चर्चा के बारे में रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वंदे मातरम पर चर्चा का नेतृत्व करेंगे; यह 2 दिन की चर्चा होगी. विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा बनाए गए झूठे नैरेटिव को साफ करेंगे. उनमें से कुछ कह रहे हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा आने वाले बंगाल चुनाव की वजह से हो रही है. वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वंदे मातरम के 150 साल नवंबर में पूरे हो रहे हैं; हम सालगिरह तय नहीं करते हैं. क्या कोई अपना जन्मदिन पहले से मनाता है? जब इस साल 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम इसे अभी मनाएंगे.
