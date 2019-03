लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा के बाद क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयोग, कर्मचारियों, सुरक्षाबलों, देशवासियों और राजनीतिक दलों को शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों से लोकसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है.

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ‘लोकतंत्र का त्योहार चुनाव आ गया है . मैं सभी भारतीयों से आग्रह करता हूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी सक्रिय हिस्सेदारी से इसे समृद्ध बनायें . मैं उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव में ऐतिहासिक मतदान होगा . मैं खास तौर पर पहली बार मत देने वाले मतदाताओं से रिकार्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं .’

The festival of democracy, Elections are here.

I urge my fellow Indians to enrich the 2019 Lok Sabha elections with their active participation. I hope this election witnesses a historic turnout.

I particularly call upon first time voters to vote in record numbers.

