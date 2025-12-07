Advertisement
trendingNow13032640
Hindi Newsदेश

Indigo Crisis: एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, यात्रियों के लिए सदमा बना 'इंडिगो संकट'

Indigo Crisis News: इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें अब तक लाइन पर नहीं आ पाई हैं. देश के तमाम हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी जैसा माहौल है. ऐसे हालात में बच्चे-बुजुर्ग और बीमार लोगों की हालत ज्यादा खराब है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indigo Crisis: एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, यात्रियों के लिए सदमा बना 'इंडिगो संकट'

Passengers facing problems due to Indigo crisis: इंडिगो एयरलाइंस में कैंसलेशन की वजह से उभरे अभूतपूर्व संकट (IndiGo Crisis) से देश-विदेश में लाखों यात्री बुरी तरह प्रभावित हैं. यह संकट न केवल यात्रियों के समय बल्कि पैसे की बर्बादी का कारण भी बन रहा है. इससे वे अनचाहे मानसिक तनाव का शिकार भी हो रहे हैं. इंडिगो एयरलाइन में तकनीकी खराबी, स्टाफ की कमी और परिचालन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

एक ही दिन में सैकड़ों उड़ानें हुई रद्द

इस संकट की वजह से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, अमृतसर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर और आइजोल जैसे बड़े हवाईअड्डों पर भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है. कुछ स्थानों पर एक ही दिन में सैकड़ों उड़ानें रद्द हुईं. हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही 7 दिसंबर को 115 से अधिक फ्लाइट कैंसिलेशन दर्ज किए गए. पांच दिनों में यह संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो गई. हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं और उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा. उन्हें होटल और खाने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जरूरी कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पा रहे लोग

यात्रियों को सबसे बड़ी समस्या उड़ानों में देरी की भुगतनी पड़ रही है. कई यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है. इस वजह से वे बिजनेस मीटिंग, परीक्षा, शादी या जरूरी पारिवारिक कार्यक्रमों में समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं. इसके अलावा, फ्लाइट कैंसिलेशन भी यात्रियों के लिए गंभीर परेशानी बनी हुई है. बिना सूचना दिए अचानक कई फ्लाइटें रद्द हो रहे हीं. जिससे एयरपोर्ट पहुंचे पैसेंजर अवाक से खड़े रह जाते हैं. मजबूरी में उन्हें दूसरी एयरलाइन में तत्काल सीट बुक करवानी पड़ रही है, जिससे उनका खर्चा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है. 

रिफंड वापस पाने के लिए जद्दोजहद 

देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे हजारों यात्रियों को एयरलाइन से अपना रिफंड वापस पाने और फ्लाइट री-शेड्यूलिंग करवाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं. कई यात्रियों ने शिकायत की है कि रद्द की गई फ्लाइट का पैसा समय पर वापस नहीं मिल रहा है. उनका कहना है कि कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया है. हेल्पलाइन पर बात करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. जो जानकारी उन्हें मिल भी रही है, वह अधूरी होती है और सही गाइडेंस नहीं दी जा रही. 

चेक-इन काउंटरों पर लगी हुई है भारी भीड़

एयरपोर्ट पर भीड़ और अव्यवस्था भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. चेक-इन काउंटर और सिक्योरिटी चेक पर लंबी कतारें लगी हुई हैं. कई बार यात्रियों को सही समय पर बोर्डिंग की जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे भ्रम और घबराहट की स्थिति बन जाती है.

Indigo Crisis: ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार? DGCA के नोटिस के समझें मायने

बच्चों-बुजुर्गों और बीमारों की बढ़ी मुसीबत

देश के हवाई अड्डों में मची इस अफरा-तफरी का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार यात्रियों पर अधिक पड़ रहा है. एयरपोर्ट पर लंबी वेटिंग और खस्ताहाल व्यवस्था से उनकी सेहत पर खराब असर पड़ रहा है. उन्हें बैठने की उचित व्यवस्था और मेडिकल सहायता समय पर नहीं मिल पाई.  इससे यात्रियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है. जो सोशल मीडिया पर लावा के रूप में लगातार फूट भी रहा है. उन्होंने एयरलाइन की सेवाओं में सुधार की मांग की है.

यात्रियों को हो रही ये बड़ी परेशानियां

इंडिगो संकट (IndiGo Crisis) से यात्रियों को समय, धन और मानसिक शांति तीनों का नुकसान हो रहा है. हालात से परेशान लोग सरकार से तुरंत एक्शन लेने और इस सिचुएशन के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सरकार ने फिलहाल इंडिगो कंपनी के सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस मामले में जल्द ही एक्शन ले सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

IndiGo crisis

Trending news

एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
IndiGo crisis
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
देशभर के एयरपोर्ट्स में पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी... रविवार को कैसे हैं हालात
IndiGo
देशभर के एयरपोर्ट्स में पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी... रविवार को कैसे हैं हालात
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 6 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
IndiGo crisis
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 6 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
Arvind Kejriwal
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
Sunali Khatun
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज