Bihar Chunav: राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया

Dharmendra Pradhan statement on Rahul Gandhi: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छठ महापर्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग भी की. धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी का बिहार में दिया गया बयान 'करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना पर गहरा आघात' है और यह 'सनातन संस्कृति के प्रति उनकी घृणा' को दर्शाता है. उन्होंने इसे कांग्रेस की पीएम मोदी के प्रति 'गहरी नफरत और हताशा' का प्रमाण बताया.

राहुल गांधी ने दिखाई सामंतवादी सोच

धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, 'राहुल गांधी ने अपनी सामंतवादी सोच, राजनीतिक कुंठा और पराजय के भय से ग्रसित होकर ये बयानबाजी की है.' उन्होंने याद दिलाया कि यही मानसिकता पहले भी पीएम मोदी के प्रति 'अमर्यादित वक्तव्य' देती रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी द्वारा बिहार की पवित्र धरती से लोक आस्था के महापर्व छठ का अपमान करना करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना पर गहरा आघात है। राहुल गांधी का बयान सनातन संस्कृति के प्रति राहुल गांधी की घृणा को दर्शाता है, साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस की… — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) October 29, 2025

मंत्री ने राहुल, तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर 'जंगलराज को बढ़ावा देने' और बिहार के गरीब, किसान, महिला और युवाओं की आकांक्षाओं को रौंदने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ये नेता 'हार की बौखलाहट' में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बिहार की जनता विकास और सुशासन चाहती है, न कि परिवारवाद और नफरत की राजनीति.

छठ पर्व करोड़ो लोगों की आस्था का प्रतीक

उन्होंने राहुल गांधी से 'छठ महापर्व और प्रधानमंत्री को लेकर अपने अपमानजनक व मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघने वाले बयान' के लिए बिहार की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की. प्रधान ने कहा, 'छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है. इसे अपमानित करना अस्वीकार्य है.'

कुछ लोग सूर्य को चुरा लेना चाहते हैं- राहुल गांधी

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक सभा में कटाक्ष करते हुए कहा था कि 'छठ में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग तो सूर्य को ही चुरा लेना चाहते हैं.' उन्होंने पीएम मोदी पर परिवारवाद और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए. राहुल ने तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि 'बिहार को जंगलराज से बचाना है, तो एनडीए को हराना होगा.'

(एजेंसी आईएएनएस)