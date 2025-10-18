Advertisement
trendingNow12966467
Hindi Newsदेश

पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति भी मुस्कुरा दिए

Rishi Sunak Diwali: पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक एक हिंदू की तरह भारतीय परंपरा का पालन करते हैं. एक कार्यक्रम में उन्होंने दिवाली शॉपिंग को लेकर कुछ खुलासे किए तो सामने ऑडियंस में बैठे उनके सास-ससुर मुस्कुरा दिए और तालियां बजाने लगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति भी मुस्कुरा दिए

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लोग भारत के 'दामाद जी' कहकर बुलाते हैं. उनकी शादी इन्फोसिस के फाउंडर एन आर नारायणमूर्ति की बेटी से हुई है. वह भारतीय संस्कृति को अच्छी तरीके से न सिर्फ जानते हैं बल्कि उसका पालन भी करते हैं. एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए ऋषि सुनक ने दिवाली शॉपिंग का राज खोल दिया. हां, जैसे हम भारतीयों के लिए दीपावली का त्योहार करीब आते ही शॉपिंग का टारगेट तय हो जाता है कुछ वैसा ही ऋषि के घर में भी है. उन्होंने बताया कि हमने दिल्ली के खान मार्केट से दिवाली की शॉपिंग की है. आगे उन्होंने अपनी कुछ पसंदीदा मिठाइयों के नाम लिए तो कार्यक्रम में सामने बैठे उन्हें सुन रहे सास-ससुर भी मुस्कुराकर तालियां बजाने लगे. 

दिवाली शॉपिंग के बारे में ऋषि ने बताया कि वह सबसे पहले खान मार्केट गए. उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे खास चीज मिठाई होती है. वह जब भी दिल्ली में होते हैं तो खान मार्केट जरूर जाते हैं. बोले- मेरे लिए दिवाली शॉपिंग में मिठाई पहले है. 

वह जब बोल रहे थे तो कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और उनकी सास सुधा मूर्ति भी मौजूद थीं. उनकी तरफ देखते हुए ऋषि ने कहा कि मैंने अपनी मदर-इन-ला से कहा कि उन्हें कुछ मिठाई लेनी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जलेबी और बर्फी पैक कराया सुनक ने

ऋषि ने कहा कि हम बंगाली स्वीट मार्केट गए और मैंने कुल्फी खाकर अपना पेट भर लिया. उन्होंने कहा कि बंगाली स्वीट मार्केट उन्हें बेहद पसंद है जो कई तरह की भारतीय मिठाइयों के लिए मशहूर है. सुनक ने बताया कि उन्होंने दीपावली के पर्व पर न केवल मिठाइयां खाईं बल्कि घर ले जाने के लिए पैक भी करवा ली हैं. बोले कि मेरे पास घर ले जाने के लिए जलेबी और बर्फी भी है. 

मिठाई की बात सुन मुस्कुराए सभी

जब ऋषि अपनी ब्रिटिश एसेंट में मिठाइयों की बातें कर रहे थे तो सामने बैठे लोग मुस्कुरा रहे थे. कई बार तालियां भी बजीं. 

पढ़ें: धनतेरस आज, सोना-चांदी, बर्तन, वाहन...खरीदने का ये है सबसे शुभ मुहूर्त

इस कार्यक्रम में उनके सास और ससुर की भी बात हुई तो सुनक ने कहा कि मैंने अपनी सास में जो सीखा, वह यह है कि वह बेहद दयालु हैं. यही बात मैं अक्षता में देखता हूं. जिस तरह से मेरी सास हर वर्ग के लोगों से घुल-मिल जाती हैं, वह अद्भुत है और मैं उनसे यही सीखना चाहता हूं. इसी तरह नारायणमूर्ति को लेकर उन्होंने सम्मान की बात कही. 

डेस्क पर होते थे गणेश जी

ऋषि ने कहा कि जब मैं पहली बार सांसद बना तो मैंने भगवद्गीता लेकर शपथ ली, बतौर पीएम मेरे डेस्क पर गणेश भगवान की मूर्ति होती थी. क्रिकेट की बात पर बोले कि मैं भारत के खिलाफ मैच होने पर इंग्लैंड के लिए चियर करता हूं लेकिन मेरे दिल में भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है. 

पढ़ें: धनतेरस पर क्‍यों खरीदा जाता है ये सस्‍ता मसाला? जानिए आज क्‍या खरीदें और क्‍या नहीं

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

rishi sunak news

Trending news

PAK एक सैन्य सोसायटी, जिसमें इस्लामी... ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM का 'विस्फोटक' बयान
Tony abott
PAK एक सैन्य सोसायटी, जिसमें इस्लामी... ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM का 'विस्फोटक' बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर