पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति भी मुस्कुरा दिए

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लोग भारत के 'दामाद जी' कहकर बुलाते हैं. उनकी शादी इन्फोसिस के फाउंडर एन आर नारायणमूर्ति की बेटी से हुई है. वह भारतीय संस्कृति को अच्छी तरीके से न सिर्फ जानते हैं बल्कि उसका पालन भी करते हैं. एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए ऋषि सुनक ने दिवाली शॉपिंग का राज खोल दिया. हां, जैसे हम भारतीयों के लिए दीपावली का त्योहार करीब आते ही शॉपिंग का टारगेट तय हो जाता है कुछ वैसा ही ऋषि के घर में भी है. उन्होंने बताया कि हमने दिल्ली के खान मार्केट से दिवाली की शॉपिंग की है. आगे उन्होंने अपनी कुछ पसंदीदा मिठाइयों के नाम लिए तो कार्यक्रम में सामने बैठे उन्हें सुन रहे सास-ससुर भी मुस्कुराकर तालियां बजाने लगे.

दिवाली शॉपिंग के बारे में ऋषि ने बताया कि वह सबसे पहले खान मार्केट गए. उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे खास चीज मिठाई होती है. वह जब भी दिल्ली में होते हैं तो खान मार्केट जरूर जाते हैं. बोले- मेरे लिए दिवाली शॉपिंग में मिठाई पहले है.

वह जब बोल रहे थे तो कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और उनकी सास सुधा मूर्ति भी मौजूद थीं. उनकी तरफ देखते हुए ऋषि ने कहा कि मैंने अपनी मदर-इन-ला से कहा कि उन्हें कुछ मिठाई लेनी है.

जलेबी और बर्फी पैक कराया सुनक ने

ऋषि ने कहा कि हम बंगाली स्वीट मार्केट गए और मैंने कुल्फी खाकर अपना पेट भर लिया. उन्होंने कहा कि बंगाली स्वीट मार्केट उन्हें बेहद पसंद है जो कई तरह की भारतीय मिठाइयों के लिए मशहूर है. सुनक ने बताया कि उन्होंने दीपावली के पर्व पर न केवल मिठाइयां खाईं बल्कि घर ले जाने के लिए पैक भी करवा ली हैं. बोले कि मेरे पास घर ले जाने के लिए जलेबी और बर्फी भी है.

मिठाई की बात सुन मुस्कुराए सभी

जब ऋषि अपनी ब्रिटिश एसेंट में मिठाइयों की बातें कर रहे थे तो सामने बैठे लोग मुस्कुरा रहे थे. कई बार तालियां भी बजीं.

इस कार्यक्रम में उनके सास और ससुर की भी बात हुई तो सुनक ने कहा कि मैंने अपनी सास में जो सीखा, वह यह है कि वह बेहद दयालु हैं. यही बात मैं अक्षता में देखता हूं. जिस तरह से मेरी सास हर वर्ग के लोगों से घुल-मिल जाती हैं, वह अद्भुत है और मैं उनसे यही सीखना चाहता हूं. इसी तरह नारायणमूर्ति को लेकर उन्होंने सम्मान की बात कही.

डेस्क पर होते थे गणेश जी

ऋषि ने कहा कि जब मैं पहली बार सांसद बना तो मैंने भगवद्गीता लेकर शपथ ली, बतौर पीएम मेरे डेस्क पर गणेश भगवान की मूर्ति होती थी. क्रिकेट की बात पर बोले कि मैं भारत के खिलाफ मैच होने पर इंग्लैंड के लिए चियर करता हूं लेकिन मेरे दिल में भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है.

