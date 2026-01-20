BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? देश की सबसे अमीर पार्टी में क्या-क्या मिलेगी सुविधाएं, सभी डिटेल्स

Advertisement
बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 20 जनवरी 2026 को बिना किसी विरोध के कमान संभाली ली है. 45 साल के ये बिहार के नेता पांच बार विधायक रह चुके हैं. अब सबके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या सैलरी मिलती है, उनकी सुविधाएं क्या-क्या होती है, भारत की सबसे अमीर पार्टी में पार्टी अध्यक्ष को क्या मिलेगा वेतन, जानें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 20, 2026, 12:51 PM IST
BJP National President Salary: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को 45 साल के नेता नितिन नबीन के रूप में नया पार्टी अध्यक्ष मिल गया है. 20 जनवरी 2026 को नितिन नबीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है. जो पार्टी के सबसे युवा चीफ बने हैं. जिसके बाद गूगल पर बहुत सारी चीजें सर्च होने लगी. आइए क़ुछ सवालों के जवाब हम बताते हैं. जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े पद पर क्या सैलरी मिलती है? और अगर मिलती है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितनी सैलरी मिलती है और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? चलिए, सब कुछ डिटेल में बताते हैं.

हम आपको पहले ही बता दें कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद राजनीतिक पार्टी का है, सरकारी जॉब नहीं, इसलिए यहां सैलरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है. सबसे पहले सैलरी की बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती. ये पूरी तरह वॉलंटरी पोस्ट है, मतलब सेवा के भाव से काम करना. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी की तरफ से महीने में 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक का वेतन मिलता है. ये ऑफिशियल नहीं है, बल्कि पार्टी के फंड्स से मैनेज होता है. 

असल में, पार्टी अपने लीडर्स को पैसे की चिंता से मुक्त रखना चाहती है, ताकि वो सिर्फ संगठन पर फोकस करें. अब सुविधाओं की बात करें तो बीजेपी देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टियों में से एक है. 2023-24 में पार्टी की इनकम 4,340 करोड़ रुपये से ज्यादा थी, और बैंक बैलेंस 10 हजार करोड़ से ऊपर था तो पैसे की कोई कमी नहीं है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नितिन नबीन को मिलने वाली मुख्य सुविधाओं में घर और रहन-सहन के लिए पार्टी एक लग्जरी रेसिडेंस मुहैया कराती है, जो पूरी तरह फर्निश्ड होता है. दिल्ली में ये MP लेवल का बंगला हो सकता है. किराया या मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं होता है.

सुरक्षा: Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती है. मतलब, SPG लेवल के गार्ड्स 24x7 साथ रहते हैं. ये सरकारी सुरक्षा होती है, क्योंकि पद महत्वपूर्ण है.
ट्रांसपोर्ट: कार विथ ड्राइवर मिलती है, जो हमेशा उपलब्ध रहती है. अगर जरूरत पड़ी तो चार्टर्ड फ्लाइट या स्पेशल ट्रैवल अरेंजमेंट भी पार्टी करती है.
ट्रैवल और खर्चे: देशभर में पार्टी के काम के लिए ट्रैवल, होटल बुकिंग, खाना-पीना सब पार्टी के खाते से. कोई पर्सनल पॉकेट से नहीं जाता.
स्टाफ सपोर्ट: पूरा स्टाफ मिलता है – पर्सनल असिस्टेंट (PA), एडवाइजर्स, मीडिया टीम, सेक्रेटरी. ये सब पार्टी की तरफ से सैलरीड होते हैं, ताकि अध्यक्ष बेफिक्र काम करें.
अन्य लाभ: मेडिकल फैसिलिटी, ऑफिस एक्सपेंस, और पार्टी इवेंट्स के लिए स्पेशल बजट. अगर कोई इमरजेंसी हो तो पार्टी तुरंत मदद करती है.

कुल मिलाकर, सैलरी कम या जीरो लग सकती है, लेकिन सुविधाएं ऐसी हैं कि लाइफ किसी राजा से कम नहीं है. ये सब पार्टी के कांस्टीट्यूशन के तहत होता है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

BJP President Nitin Nabin

