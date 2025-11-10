पहले कांग्रेस को सुनाया फिर आडवाणी की जय-जय, क्या शशि थरूर सिर्फ खुद की सुनते हैं!

अगर आपको मेरी जरूरत नहीं तो मेरे पास कई विकल्प हैं... कुछ ऐसा ही मैसेज इस साल की फरवरी में शशि थरूर ने कांग्रेस हाईकमान को दिया था. तब डिप्लोमेट से सांसद बने थरूर ने केरल में लेफ्ट सरकार की प्रशंसा कर कांग्रेस को नाराज कर दिया था. बाद में एक पॉडकास्ट में उन्होंने कह दिया कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं पार्टी के लिए रहूंगा. अगर नहीं, तो मेरे अपने काम हैं. आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास समय बिताने के लिए कोई विकल्प नहीं है. मेरे पास विकल्प हैं. मेरे पास किताबें हैं, भाषण हैं, दुनियाभर से बातचीत के लिए न्योते भरे पड़े हैं. बीते 10 महीनों में एक नहीं कई बार थरूर ने कुछ ऐसा किया जिसने कांग्रेस को असहज किया. अब उन्होंने भारत रत्न भाजपा के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करके नई सनसनी पैदा कर दी है.

राजनीति में आप अकेले नहीं होते और न ही अलग राय रख सकते हैं. ऐसे समय में जब शशि थरूर के आडवाणी की तारीफ पर तमाम रीएक्शन आ रहे हैं भाजपा का ही उदाहरण ले लीजिए. बाकायदे पार्टी लाइन पर ही सारे प्रवक्ता और बड़े नेता बोलते हैं. कांग्रेस में कई ऐसे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी जिनका दावा था कि वे पार्टी लाइन से सहमत नहीं थे. इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. हालांकि थरूर चाहते हैं कि लोग उन्हें अलग, स्पष्ट और राजनीतिक बंदिशों से मुक्त समझें. इसी में शायद मामला फंस जाता है. वह ऐसे समय में राजनेता की जगह वापस डिप्लोमेट बन जाते हैं जहां किसी से बैर करना सिखाया ही नहीं जाता. वहां सबसे डिप्लोमेसी करनी होती है.

Wishing the venerable Shri L.K. Advani a very happy 98th birthday! His unwavering commitment to public service, his modesty & decency, and his role in shaping the trajectory of modern India are indelible. A true statesman whose life of service has been exemplary. pic.twitter.com/5EJh4zvmVC Add Zee News as a Preferred Source — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 8, 2025

इस बार उन्होंने अपनी मुस्कुराती पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ क्या कर दी, कांग्रेस में बौखलाहट पैदा हो गई. कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया कि लालकृष्ण आडवाणी पर शशि थरूर का बयान उनका निजी मामला है.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 'एक्स' पर लिखा कि हमेशा की तरह इस बार भी यह डॉ. शशि थरूर का अपना बयान है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके हालिया बयान से पूरी तरह अलग है. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य के रूप में उनका ऐसा करना कांग्रेस की विशिष्ट लोकतांत्रिक और उदारवादी भावना को दर्शाता है. यह कहकर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ने और पार्टी को उदार दिखाने की कोशिश की है जो विरोध मत वाले को भी साथ लेकर चलती है. ऐसे में कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किसी दूसरी पार्टी में ऐसा हो सकता था?

आडवाणी के बारे में क्या लिखा?

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को वरिष्ठ भाजपा नेता और भारत रत्न से सम्मानित लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी थी. उन्हें एक सच्चा राजनेता बताया था. शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लालकृष्ण आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है. वह एक सच्चे राजनेता हैं जिनका सेवा जीवन अनुकरणीय रहा है.

इससे दो दिन पहले ही शशि थरूर ने अपने एक लेख में वंशवाद की राजनीति का जिक्र कर कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर दिया था. उन्होंने लिखा था कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक 'गंभीर खतरा' है, और अब समय आ गया है कि भारत 'वंशवाद की जगह योग्यता' को स्वीकार्यता प्रदान करे. इसे सीधे तौर पर नेहरू और गांधी परिवार पर निशाना बताया गया.