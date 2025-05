डेलिगेशन के चक्कर में कांग्रेस में दरार? उदित राज ने शशि थरूर को कह दिया 'भाजपा का सुपर प्रवक्ता'

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनियाभर के देशों में भेजा है. कांग्रेस के नेता भी एनडीए सरकार के नुमाइंदे बनकर भारत का पक्ष रख रहे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जो कुछ वरिष्ठ नेताओं को अच्छी नहीं लगी. कांग्रेस नेता उदित राज ने लोकसभा सांसद शशि थरूर को भाजपा का सुपर स्पोक्सपर्सन तक कह दिया.

थरूर ने हाल में पनामा में आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति स्पष्ट की थी. उन्होंने 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र किया. थरूर ने जोर देकर बताया कि कैसे इन ऑपरेशनों ने साफ कर दिया कि भारत अब नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को टारगेट कर सकता है.

Alas I could prevail upon PM Modi to declare you as super spokesperson of BJP even declaring as foreign minister before landing in India . How could you denigrate the golden history of Congress by saying that before PM Modi , India never crossed LOC https://t.co/c88b8rX2bq

Dr. Udit Raj DrUditraj May 28, 2025