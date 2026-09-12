BRICS नेताओं की 'शाही दावत' आज, मोदी के डिनर में दिखेगा भारत का स्वाद और संस्कार, मेहमान लेंगे बिरयानी-पायसम का जायका

भोजन के मेन्यू में भारतीय व्यंजनों की विविधता के साथ-साथ ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड्स का भी विशेष ध्यान रखा गया है. इसमें मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बाजरा उपमा, रागी डोसा, ज्वार, जौ और सत्तू से बने पौष्टिक व्यंजनों को भी जगह दी गई है. इसके अलावा, उत्तर भारतीय कश्मीरी पुलाव, हैदराबादी वेज व नॉन-वेज बिरयानी और दक्षिण भारतीय स्ट्यू जैसे पारंपरिक व्यंजन भी इस शाही थाली की शान बढ़ाएंगे, जो विदेशी मेहमानों को भारतीय मसालों की असली महक से रूबरू कराएंगे.