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BRICS नेताओं की 'शाही दावत' आज, मोदी के डिनर में दिखेगा भारत का स्वाद और संस्कार, मेहमान लेंगे बिरयानी-पायसम का जायका

BRICS Summit 2026 Dinner Menu Special Dishes: दिल्ली में आज से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है. आज शाम को BRICS नेताओं की 'शाही दावत' होगी, जिसमें भारत का स्वाद और संस्कार दोनों नजर आएंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 12, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:59 AM IST
BRICS नेताओं की 'शाही दावत' आज, मोदी के डिनर में दिखेगा भारत का स्वाद और संस्कार, मेहमान लेंगे बिरयानी-पायसम का जायका

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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