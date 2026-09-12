BRICS नेताओं की 'शाही दावत' आज, मोदी के डिनर में दिखेगा भारत का स्वाद और संस्कार, मेहमान लेंगे बिरयानी-पायसम का जायका

What will Special Dishes on BRICS Summit 2026 Dinner Menu? भारत में 18वें ब्रिक्स समिट की शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है. दुनिया के बड़े नेताओं और उनके डेलीगेशन का भारत पहुंचना जारी है. मेहमानों के स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं और जब बात भारत की मेजबानी की हो तो खाने का जिक्र ना हो ये हो नहीं सकता.
विदेशी मेहमानों की थाली में इस बार भारत का स्वाद और संस्कृति दोनों नजर आने वाले हैं. लेकिन सवाल है कि इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय समिट का मेन्यू आखिर तय कैसे होता है? असल में इसमें मेहमानों की पसंद-नापसंद, धार्मिक मान्यताएं और वेज या नॉन-वेज पसंद का खास ध्यान रखा जाता है.
इतने बड़े समिट में खाने का मेन्यू तैयार करना भी एक बड़ा प्रोटोकॉल है. PMO, विदेश मंत्रालय और बाकी प्रोटोकॉल टीमें मेहमानों की जरूरतों के हिसाब से पूरी व्यवस्था की निगरानी करती हैं. इस बार की थाली में भारत के अलग-अलग हिस्सों का स्वाद देखने को मिलेगा.
इस बार मेन्यू में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भारत की विविधता और परंपरा की झलक दिखाने की कोशिश रहेगी. इनमें कमल की मिठाई से लेकर कश्मीरी अखरोट, गलौटी कबाब से लेकर रागी डोसा और बाजरा उपमा तक शामिल हो सकता है.
ताज महल होटल के एक्सीक्यूटिव शेफ कौशिक मिश्रा ने कहा, 'हमने अपने देश के अलग-अलग स्वादों जैसे मसाले, फूल और जड़ी-बूटियों को ध्यान में रखकर ये मेन्यू तैयार किए हैं. साथ ही, हमने इसमें ऐसे व्यंजनों को भी शामिल किया है जो मेहमानों को घर जैसा आरामदायक एहसास दिलाएं. रूम सर्विस और डाइनिंग के लिए तैयार किए गए इस खास मेनू को हमने 'इंडिया फ्रेंडशिप मेनू' का नाम दिया है.'
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के चुनिंदा लग्जरी होटलों जैसे ताज महल, द लीला पैलेस और द ललित के शेफों ने मिलकर विदेशी मेहमानों के लिए मेन्यू तैयार किया है. ताज महल होटल की ओर से 'ट्रेडिशन टू टेबल' थीम के तहत मेहमानों के स्वागत के लिए कश्मीर के मसालेदार अखरोट, पुरानी दिल्ली के मैदा काजू, राजस्थान की खस्ता मिनी कचौरी, महाराष्ट्र की कुरकुरी भाकरवाड़ी, बंगाल की कुचो निमकी और तमिलनाडु के प्रसिद्ध मुरुक्कू को शामिल किया गया है.
भोजन के मेन्यू में भारतीय व्यंजनों की विविधता के साथ-साथ ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड्स का भी विशेष ध्यान रखा गया है. इसमें मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बाजरा उपमा, रागी डोसा, ज्वार, जौ और सत्तू से बने पौष्टिक व्यंजनों को भी जगह दी गई है. इसके अलावा, उत्तर भारतीय कश्मीरी पुलाव, हैदराबादी वेज व नॉन-वेज बिरयानी और दक्षिण भारतीय स्ट्यू जैसे पारंपरिक व्यंजन भी इस शाही थाली की शान बढ़ाएंगे, जो विदेशी मेहमानों को भारतीय मसालों की असली महक से रूबरू कराएंगे.
खाने के अंत में मेहमानों को डेसर्ट परोसा जाएगा. पायसम और पारंपरिक भारतीय मिठाइयों के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा दुनिया भर से आए ये दिग्गज नेता भारत की आतिथ्य परंपरा और विविधता को हमेशा के लिए अपने जेहन में संजोकर रखें.
आज शाम होने वाले रात्रिभोज में शामिल होने के लिए NDA के सभी मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है. यह रात्रिभोज शाम 07:30 बजे शुरू होगा.इसकी मेजबानी पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सीजेआई सूर्यकांत समेत देश की खास हस्तियां भी शामिल होंगी.