एयरपोर्ट्स पर कोहराम, गुस्से में यात्री; इंडिगो संकट से निपटने के लिए अब तक मोदी सरकार ने क्या किया? 6 प्वाइंट्स में जानें पूरी डिटेल

Indian Government Action on IndiGo Crisis: इंडिगो एयरलाइंस संकट से देशभर के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. पूरे देश में हवाई यात्रा करने वाले लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. परेशान यात्रियों में इंडिगो एयरलाइंस के प्रति जबरदस्त आक्रोश है. इस बीच भारत सरकार ने फंसे यात्रियों को निकालने के लिए कई प्रयास शुरू कर दिए हैं. फंसे यात्री और उनके परिजन सोशल मीडिया पर कंपनी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) ने भी इस क्राइसिस पर अपनी सफाई पेश की है. सरकार और एविएशन रेगुलेटर DGCA विदेशी नागरिक के अहम पद पर बने रहने को लेकर विचार-विमर्श भी कर रहे हैं.
- उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा इसकी जांच की जाएगी कि ऐसा क्या हुआ जो इतने यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि इस जांच में यह देखा जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ और जहां भी जरूरी होगा सही कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी.
- देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने उड़ानों के रद्दीकरण के लिए अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है. यह जानकारी नागर विमानन मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई.
सरकार ने एयरलाइन को बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्दीकरण से प्रभावित हुए सभी यात्रियों को रात 8 बजे तक पूरा रिफंड लौटाने का आदेश दिया है.
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को एयरलाइन को निर्देश दिया कि वह 7 दिसंबर (रविवार) को रात 8 बजे तक फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित यात्रियों को सभी पेंडिंग रिफंड क्लियर करे. मंत्रालय ने भी दखल दिया और देश में अलग-अलग जगहों के बीच हवाई किराए में तेज़ी से बढ़ोतरी के बाद घरेलू फ्लाइट्स पर किराए की सीमा तय कर दी, क्योंकि फंसे हुए यात्री दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे थे.
- सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 में सरकार ने इंडिगो के रिफंड काउंटर के ठीक पास भारतीय रेलवे का पूरा हेल्पडेस्क लगा हुआ है. यहां पर IRCTC के अधिकारी सफेद शर्ट-पैंट में लैपटॉप और प्रिंटर के साथ बैठे हैं. बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है- ‘पश्चिम रेलवे आपका स्वागत करता है.’
- इंडिगो संकट के बाद विमानन कंपनियों ने तेजी से किराए में इजाफा किया था जिसके बाद केंद्र सरकार के किराया कैप लागू करने और सख्ती दिखाने के बाद हवाई किराए में तेजी से स्थिरता लौट आई है. अभी दिल्ली-मुंबई रूट पर अगले तीन दिनों की सबसे सस्ती टिकटें ₹6,135 से शुरू हो रही हैं, दिल्ली-बेंगलुरु ₹6,363, दिल्ली-पुणे ₹5,495, दिल्ली-कोलकाता 8 दिसंबर से ₹8,595 और दिल्ली-चंडीगढ़ 9 दिसंबर को सिर्फ ₹3,223 में उपलब्ध हैं. पिछले हफ्ते जहां ये ही रूट 20-30 हजार से 70-90 हजार तक पहुंच गए थे. अब ज्यादातर शहरों के किराया 10,000 रुपये से नीचे आ गया है. यात्री भी राहत महसूस कर रहे हैं.
- DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को शो-कॉज नोटिस भेजा है. यह नोटिस 6 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था. इस नोटिस में साफ कहा गया है कि इंडिगो की कई फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हो गईं या बहुत ज्यादा लेट हो गईं. इस वजह से हजारों यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. लोगों को घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहना पड़ा. कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट गईं और हजारों लोगों की योजनाएं खराब हो गईं.
वहीं इस दौरान भारत सरकार इंडिगो क्राइसिस में फंसे यात्रियों की मदद के लिए सामने आई है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता सहित देश के सभी बड़े एयरपोर्ट से भारतीय रेलवे के काउंटर खुलवाए और यात्रियों के लिए ट्रेन मुहैया करवाने का काम शुरू कर दिया है. इसके अलावा DGCA ने देर रात में इंडिगो को इस संकट के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है. यात्रियों को लेकर अब भारत सरकार भी चिंतित है इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं.
