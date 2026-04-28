बाबा, मेरा राजनीतिक देख लेना... बिहार में भाजपा सरकार बनने के बाद तेज प्रताप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री से क्या पूछा?

बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव अब अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जानने की ख्वाहिश रखते हैं. बिहार में भाजपा की सरकार बन चुकी है. नीतीश कुमार अब नेपथ्य (बैकस्टेज) में चले गए हैं. आरजेडी अपने राजनीतिक भविष्य का आकलन कर रही होगी, ऐसे में नई नवेली पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप को शायद ज्यादा चिंता होगी. इसी मकसद से उन्होंने मध्यप्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से संपर्क किया. फिलहाल बातचीत वीडियो कॉल पर हुई है. धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह पास बिठाकर सब कुछ बताएंगे.

यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि तीन साल पहले तेज प्रताप यादव ने ही धीरेंद्र शास्त्री का खुला विरोध किया था. यहां तक कि तेज प्रताप ने खुद को धीरेंद्र शास्त्री से बड़ा 'बाबा' बता दिया था. अब तेज प्रताप का धीरेंद्र शास्त्री से वीडियो कॉल पर बातचीत करना चर्चा का विषय बन गया है. बातचीत का एक वीडियो भी वायरल है. (नीचे वीडियो देखिए)

वीडियो में माथे पर त्रिपुंड लगाए भगवा रंग की टीशर्ट पहने तेज प्रताप कुर्सी पर बैठे दिखाई हैं.

तेज प्रताप (मोबाइल पर वीडियो कॉल)- बाबा मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा. राजनीतिक...

बाबा बागेश्वर - बिल्कुल, पक्का. हम और आप बैठेंगे, जब आप यहां आएंगे, तो 1-2 मिनट साथ में बैठना.

तेज प्रताप- जी, जी साथ में बैठेंगे. (अब आप नीचे वीडियो देखिए)

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बाबा मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा,

लो अब तो तेजू भईया ने भी बाबा की शरण लेली

बिहार के नेता तेज प्रताप यादव को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में तेज प्रताप यादव बाबा से यह कहते नजर आ रहे हैं "बाबा, मेरा… pic.twitter.com/GrwV5oQgrv — Shilpi Yadav (@ShilpiYlucknow) April 27, 2026

वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो कई लोग लिखने लगे- तेजू भैया का अलग ही स्वैग है. एमपी के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज (बालाजी) को समर्पित है. बाबा बागेश्वर देश के कई शहरों में जाते रहते हैं. पर्चे के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी मशहूर हैं.