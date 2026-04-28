Advertisement
trendingNow13195997
Hindi Newsदेशबाबा, मेरा राजनीतिक देख लेना... बिहार में भाजपा सरकार बनने के बाद तेज प्रताप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री से क्या पूछा?

बाबा, मेरा राजनीतिक देख लेना... बिहार में भाजपा सरकार बनने के बाद तेज प्रताप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री से क्या पूछा?

बिहार में सरकार बनी तो तेज प्रताप यादव एक समय पर्यावरण मंत्री बन गए. अब ऐसा पासा पलटा है कि नीतीश कुमार की जगह भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया है. इधर, घर में विवाद हुआ और तेज ने अपनी अलग पार्टी बना ली. अब वह बाबा बागेश्वर से अपना राजनीतिक भविष्य जानना चाहते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाबा, मेरा राजनीतिक देख लेना... बिहार में भाजपा सरकार बनने के बाद तेज प्रताप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री से क्या पूछा?

बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव अब अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जानने की ख्वाहिश रखते हैं. बिहार में भाजपा की सरकार बन चुकी है. नीतीश कुमार अब नेपथ्य (बैकस्टेज) में चले गए हैं. आरजेडी अपने राजनीतिक भविष्य का आकलन कर रही होगी, ऐसे में नई नवेली पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप को शायद ज्यादा चिंता होगी. इसी मकसद से उन्होंने मध्यप्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से संपर्क किया. फिलहाल बातचीत वीडियो कॉल पर हुई है. धीरेंद्र शास्त्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह पास बिठाकर सब कुछ बताएंगे. 

यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि तीन साल पहले तेज प्रताप यादव ने ही धीरेंद्र शास्त्री का खुला विरोध किया था. यहां तक कि तेज प्रताप ने खुद को धीरेंद्र शास्त्री से बड़ा 'बाबा' बता दिया था. अब तेज प्रताप का धीरेंद्र शास्त्री से वीडियो कॉल पर बातचीत करना चर्चा का विषय बन गया है. बातचीत का एक वीडियो भी वायरल है. (नीचे वीडियो देखिए)

वीडियो में माथे पर त्रिपुंड लगाए भगवा रंग की टीशर्ट पहने तेज प्रताप कुर्सी पर बैठे दिखाई हैं. 
तेज प्रताप (मोबाइल पर वीडियो कॉल)- बाबा मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा. राजनीतिक... 
बाबा बागेश्वर - बिल्कुल, पक्का. हम और आप बैठेंगे, जब आप यहां आएंगे, तो 1-2 मिनट साथ में बैठना. 
तेज प्रताप- जी, जी साथ में बैठेंगे. (अब आप नीचे वीडियो देखिए)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो कई लोग लिखने लगे- तेजू भैया का अलग ही स्वैग है. एमपी के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज (बालाजी) को समर्पित है. बाबा बागेश्वर देश के कई शहरों में जाते रहते हैं. पर्चे के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी मशहूर हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

tej pratap yadav news

Trending news

पहले पूछा धर्म फिर बोला पढ़ो कलमा...! गार्ड्स पर शख्स ने किया हमला, ATS कर रही जांच
mumbai
पहले पूछा धर्म फिर बोला पढ़ो कलमा...! गार्ड्स पर शख्स ने किया हमला, ATS कर रही जांच
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
tej pratap yadav news
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
Patiala
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक
भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की जीत
AIMIM
भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की जीत
सैन्य खर्च में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, जानिए क्या है चीन-पाक की रैंक
SIPRI report
सैन्य खर्च में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, जानिए क्या है चीन-पाक की रैंक
बहन मर गई, बैंक नहीं माना! पैसे लेने के लिए कब्र खोदकर बैंक में कंकाल ले आया भाई
Odisha
बहन मर गई, बैंक नहीं माना! पैसे लेने के लिए कब्र खोदकर बैंक में कंकाल ले आया भाई
ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में मोदी ने खेला फुटबॉल, मैसेज पहुंच गया बंगाल!
West Bengal Assembly Election 2026
ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में मोदी ने खेला फुटबॉल, मैसेज पहुंच गया बंगाल!
भारत लाया गया दाऊद का गुर्गा सलीम डोला, इंस्ताबुल से किया गया था गिरफ्तार
Dawood Ibrahim
भारत लाया गया दाऊद का गुर्गा सलीम डोला, इंस्ताबुल से किया गया था गिरफ्तार
इस बार हीटवेव का रिकॉर्ड टूटने वाला है? सरकार ने राज्यों से क्यों कहा, तैयार रहें
India Weather news
इस बार हीटवेव का रिकॉर्ड टूटने वाला है? सरकार ने राज्यों से क्यों कहा, तैयार रहें