Advertisement
trendingNow13110492
Hindi Newsदेशसीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी

सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी

जब भी टीपू सुल्तान का जिक्र होता है आज का समाज दो भागों में बंट जाता है. एक बहादुर कहने लगता है दूसरा बाबर-गजनवी की कैटेगरी में रखता है. एक बार फिर टीपू की चर्चा चली है. पढ़िए उसकी मौत कैसे हुई थी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी

अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि डेढ़ घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही मगर वे डर रहे थे कि शेर उठ गया तो क्या होगा... यह कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने टीपू सुल्तान को बहादुर बताया. ओवैसी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए कहा कि क्या ये बात सच नहीं है कि टीपू की लाश के पास से सोने की अंगूठी निकली थी जिस पर 'राम' लिखा हुआ था. महाराष्ट्र कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह टीपू को बहादुर कहते हैं. दरअसल, महाराष्ट्र में एक कांग्रेस नेता के शिवाजी से टीपू सुल्तान की तुलना करने पर फडणवीस ने आपत्ति जताई तो विवाद फिर खड़ा हो गया. उधर, मालेगांव की डिप्टी मेयर के चैंबर में भी टीपू सुल्तान की तस्वीर दिखने पर भाजपा ने आपत्ति जताई है. कौन था टीपू सुल्तान? क्या हिंदू विरोधी था?

टीपू सुल्तान ने कहा था कि दो सौ साल भेड़ की तरह जीने से अच्छा है दो दिन शेर की तरह जीना. जाने माने लेखक वीरेन्द्र कुमार जैन ने मासिक साहित्यिक पत्रिका 'आजकल' में 1992 में प्रकाशित एक लेख में टीपू सुल्तान के बारे में विस्तार से लिखा था. उन्होंने लिखा कि भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में टीपू सुल्तान को वह स्थान नहीं मिला जो अकबर या दूसरे मुगल शासकों को प्राप्त हुआ. उस काल और समय की घटनाओं के तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में इतिहास के दो पात्रों का मूल्यांकन इतिहासकार किस आधार पर करते हैं, कभी-कभी यह समझ में नहीं आता. 

टीवी पर आया 'टीपू सुल्तान'

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के विशेषतः उत्तर-पूर्वी राज्यों की आम जनता टीपू सुल्तान के विषय में कितना जानती है, यह किसी से छिपा नहीं है. कुछ समय पूर्व दूरदर्शन पर जब 'टीपू सुल्तान' सीरियल का प्रसारण हुआ तो लोग आश्चर्यचकित होकर ठगे से देखते रह गए. उस परम साहसी, शूरवीर, दिलेर-जांबाज टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व ने दर्शकों को प्रभावित किया. ऐसा महान ऐतिहासिक पात्र अंग्रेज इतिहासकारों की उपेक्षा का शिकार क्यों हुआ? यदि उनको व्यक्तिगत ईष्या या द्वेषवश ऐसा हुआ था तो क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय इतिहासकार उस वीर के साथ न्याय कर सके? भाजपा के नेता टीपू सुल्तान को बाबर, गजनवी की कैटेगरी में टीपू को भी रखते हैं. सुनिए. 

वीरेंद्र जैन ने लिखा था कि यह सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के प्रारम्भिक दौर में लार्ड कार्नवालिस और लार्ड वेलेजली जैसे प्रशासकों के छक्के छुड़ा देने वाला टीपू सुल्तान ही था. उनकी उंगली भारत के नक्शे पर घूमते-घूमते मैसूर राज्य पर आकर अटक जाया करती थी. लार्ड कार्नवालिस ने मैसूर राज्य को जीतने का संकल्प किया था. लार्ड वेलेजली ने तो भारत आने से पहले ही 'केप ऑफ गुड होप' में इस बात की शपथ ली थी कि भारत पहुंच कर सबसे पहले मैसूर राज्य पूरी तरह समाप्त कर दूंगा.

टीपू के नाम से कांपते थे अंग्रेज

युवराज टीपू बचपन से ही बहादुर और साहसी था. अंग्रेजों में उसके नाम से ही कितना भय और आतंक था इसका पता इस घटना से चलता है - '1768 का नवम्बर का महीना था. मद्रास में अंग्रेजों ने अपना शासन जमा लिया था. कर्नाटक के नवाब मुहम्मद अली अंग्रेजों के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे. एक दिन उन्होंने अंग्रेज आकाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अफसरों के स्वागत में शाही दावत का बन्दोबस्त किया. सुरा और साकी के दौर चल ही रहे थे कि तभी एक सैनिक ने आकर खबर दी कि टीपू सुल्तान अपने घोड़े पर सैनिकों के साथ बाहर गेट पर आ पहुंचा है. बस क्या था- सुनते ही रंग में भंग पड़ गया. मारे डर के लोग भागने लगे. यहां तक कि स्वयं गवर्नर साहब अपना हैट और तलवार उठाकर जान बचा कर भागे. विदेशी समाज में टीपू सुल्तान के नाम का इतना आतंक था कि सिर्फ नाम सुनकर ही लोग भाग खड़े हुए.'

एक महीने बाद युवराज टीपू ने तीन हजार सैनिकों को साथ लेकर मंगलोर पर चढ़ाई कर दी. अंग्रेजों ने लार्ड क्लाइव के जमाने से ही पूर्ण रूप से सुसज्जित और व्यवस्थित सेना संगठित कर रखी थी और देसी रियासतों को जीतने में उसका बल प्रयोग किया करते थे. मंगलोर के युद्ध में भीषण संघर्ष हुआ. कई दिन लड़ाई चली लेकिन अंत में जीत टीपू सुल्तान की ही हुई. उसने सात हजार अंग्रेज सैनिकों को बंदी बना लिया. अंग्रेज इस युद्ध में बुरी तरह परास्त हुए. 

एक संधि की और...

इन दोनों घटनाओं के समय टीपू की उम्र केवल 19 वर्ष थी. उसने अपने पिता हैदर अली की तरह अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा रखी थी... महाराष्ट्र के नाना फडणवीस बहुत विवेकी और दूरदर्शी शासक थे. उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि निजाम तो 'सब्सीडियरी एलायंस' के जाल में फंस ही चुका है. अब अगर मैसूर ध्वस्त हो गया तो उसके बाद उसी का नम्बर है. अतः मैसूर राज्य का जीवित रहना उसके लिए परमावश्यक है. उन्होंने अपने बुद्धिकौशल से लार्ड कार्नवालिस को इस बात के लिए राजी कर लिया कि आधा राज्य और युद्ध का व्यय अगर टीपू सुल्तान अदा कर दें तो उससे संधि कर ली जाए. 

कट्टर मुस्लिम टीपू क्या हिंदुओं से घृणा करता था?

टीपू सुल्तान इस जाल में फंस गया. उसने उपरोक्त शर्तों पर संधि कर ली लेकिन मन ही मन उसके स्वाभिमान को जो ठेस लगी उसे वही जानता था. कहते हैं उस संधि के बाद वह कभी पलंग पर नहीं सोया. जमीन पर कपड़े के कुछ टुकड़े बिछा कर रात गुजार लेता था. कहने को टीपू सुल्तान कट्टर मुसलमान था लेकिन उसने अपने जीवन में हिन्दुओं या अन्य मतावलम्बियों पर जुल्म ढाए हों ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता. जबकि उसके दरबार में हिन्दू ऊंचे-ऊंचे पदों पर आसीन थे. पूनिया जैसे सहयोगियों का वह जीवन भर सम्मान करता रहा. कृष्ण राव जैसे ब्राह्मण उसके विश्वासपात्र मित्रों में से थे. हालांकि इस पर विवाद होता रहता है. 

पढ़ें: टीपू की अंगूठी पर 'राम'! ओवैसी ने सावरकर का नाम लेकर BJP को घेरा

उनके मशविरे का वह हमेशा आदर करता था. श्रीनिवास और श्री रंगनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिरों को उसने बड़ी-बड़ी जागीरें भेंट स्वरूप दी थीं. श्रृंगेरी के तत्कालीन जगद्गुरु शंकराचार्य से 'शतचण्डी पाठ' कराने के लिए एक बार उसने लिखित अनुरोध किया था.

किसानों और गरीबों के लिए मसीहा?

समाज के किसानों और कमजोर वर्गों को सरकारी कर्मचारी परेशान न करें- ऐसे स्पष्ट आदेश उसने जारी कर रखे थे. वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि राज्य की प्रजा उसकी व्यवस्थाओं से दुखी न हो. लेकिन उसके असली दुश्मन तो अंग्रेज थे जो टीपू सुल्तान को समाप्त करने की नित नई तरकीबें सोचते रहते थे. सारे भारत में उनका दबदबा बढ़ता जा रहा था. ऐसे में टीपू को न जीत पाना उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता था.

लार्ड वेलेजली ने भारत पहुंचते ही मैसूर राज्य को जीतने के प्रयास तेज कर दिए. जो ताला जिस कुंजी से खुला, खोलते चले गए. उन्होंने चांदी और सोने की चमक से पूनिया और मीर सादिक जैसे टीपू के परम विश्वासी मित्रों का ईमान भ्रमित कर दिया. अच्छे-अच्छे मैसूर राज्य के दरबारी अंग्रेजों की मुट्ठी में आ गए. दूसरी ओर उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया. टीपू सुल्तान के विरोध में मैसूर राज्य की हिन्दू गद्दी को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए एक नया दल उठ खड़ा हुआ. टीपू सुल्तान तेजी से बदल रहे हालात को समझ रहा था. उसने विश्वासघातियों की एक सूची बनाई. मीर सादिक का नाम सबसे ऊपर था लेकिन एक फकीर ने जाकर उसे इस बात की सूचना दे दी कि सुल्तान आज रात उसका वध कर देंगे.

टीपू के जिंदगी की आखिरी शाम 

हां, उसकी जिन्दगी की आखिरी शाम आ पहुंची थी. सुल्तान ने भोजन का पहला ही कौर उठाया था कि उसे खबर मिली कि अत्यन्त विश्वासी और किले का प्रधान संरक्षक सैय्यद गफ्फार मारा गया है और अंग्रेज सेना हमला करती हुई किले में घुस आई है. वह खाना छोड़कर दौड़ा तभी मीर सादिक भी मारा गया लेकिन मरने से पहले उसने किले के दरवाजे हमेशा के लिए बन्द करवा दिए थे. 

सुल्तान ने उन्हें खोलने का हुक्म दिया लेकिन पहरेदारों ने हुक्म मानने से इन्कार कर दिया. अब केवल दो ही रास्ते बचे थे. पहला- मुट्ठी भर सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेजों से मुकाबला किया जाए, दूसरा अंग्रेज सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया जाए. टीपू ने पहला रास्ता चुना और तूफान की तरह अंग्रेज सैनिकों पर टूट पड़ा. 

अंग्रेजों ने मारी गोली लेकिन...

सीने पर दो गोलियां लगी, शाही पगड़ी धूल में गिर पड़ी लेकिन उसकी बन्दूक अब भी दुश्मनों पर कहर ढा रही थी. अंग-अंग जख्मी हो चुका था. एक अंग्रेज सैनिक ने इस लालच से कि सुल्तान की कमर में बंधी जड़ाऊ पेटी छीन ली जाए उसका घुटना उड़ा दिया. उसी समय कहीं से आकर एक गोली सुल्तान की कनपटी में लगी और उसके प्राण पखेरू उड़ गए लेकिन हाथ में पकड़ी हुई तलवार हाथ से छूटकर नीचे नहीं गिरी. 

कहते हैं टीपू सुल्तान के मृत शरीर से तलवार पर कसा हुआ उसके हाथ का शिकंजा ढीला नहीं हुआ था. मीर हुसैन अली खां किरमानी के अनुसार सुल्तान की मृत्यु के बाद श्रीरंगपट्टम महल में जो कत्ल, लूट और बलात्कार हुए उसका वर्णन करना नामुमकिन है. अंग्रेजों के रास्ते की चट्टान दूर हो गई. रियासते मैसूर अंग्रेजों ने फतह कर ली और इस प्रकार एक के बाद एक राज्य हड़पने की विदेशी नीति कामयाब होती गई. इसमें सन्देह नहीं कि उस दौर में टीपू सुल्तान जैसा बहादुर और दिलेर शासक दूसरा नहीं था. 4 मई 1799 को टीपू की मौत हो गई. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy

Trending news

सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल