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क्या करें जब 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे हवा? जान लें बचाव के टिप्स, वरना पड़ सकता है पछताना

Storm Safety Tips in Hindi: भारत में अक्सर आंधी-तूफान आते रहते हैं. गुरुवार शाम को भी ऐसा ही तूफान दिल्ली-एनसीआर में आया, जिसमें पेड़ और खंभे उखड़ गए. ऐसे में सवाल उठता है कि जब हवाएं अचानक 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम सेफ रहें? 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jun 05, 2026, 05:40 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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How to be Safe During a Storm: पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गुरुवार शाम को आई तेज आंधी ने जगह-जगह पेड़ उखाड़ दिए. कई जगह घरों की टिन उड़ गई तो कई पुराने खंभे नीचे गिर गए. बिजली के तार आपस में टकराने से शॉर्ट सर्किट से बिजली गुल हो गई. कई जगह तो हवा की रफ्तार 80-100 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई थी. जिसकी वजह से सड़क पर चल रही बड़ी गाड़ियां भी डगमगाने लगीं. ऐसे में सेफ्टी के लिहाज से सवाल उठता है कि जब हवाएं अचानक 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चलनी लगें तो हमें क्या करना चाहिए? आइए, आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं. 

100 किमी प्रति घंटे की हवाएं क्या कर सकती हैं?

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, जब हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो वह बड़ा खतरा बन जाती है. उस वक्त हवा का वेग इतना प्रचंड हो जाता है कि वह एक पेड़ को भी उखाड़ सकती है. इसकी वजह से बिजली के खंभे गिर सकते हैं और सड़क पर चल रहे दोपहिया समेत कारों और हल्के वाहन डगमगाकर अपना नियंत्रण खो सकते हैं. 

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के अनुसार, 100 किमी प्रति घंटा तक की हवाएं कंक्रीट से बने ठोस मकानों को नहीं तोड़ पातीं. लेकिन मकान की लेकिन हल्की संरचनाएं, उसकी कच्ची छतें, बिजली के तार और बाहर रखी वस्तुओं को तहस-नहस जरूर कर सकती हैं. वे टिन, बाल्टी, बर्तन समेत दूसरी वस्तुओं को उड़ाकर दूसरी जगह गिरा सकती हैं. इस तरह के उड़ते मलबे बहुत खतरनाक होते हैं और किसी भी व्यक्ति की जान ले सकते हैं. 

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आसानी से पलट सकते हैं SUV या हल्के ट्रक 

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं इतनी खतरनाक होती है कि दोपहिया तो छोड़िए, सड़क पर चल रही SUV या हल्के ट्रक भी आसानी से पलट सकते हैं.चूंकि भारत में अक्सर इस तरह के तूफान आते रहते हैं, इसलिए लोगों को ऐसे हालात में सुरक्षित रहने के टिप्स जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है. आइए आपको बतात हैं कि इस तरह का तूफान आने पर खुद को कैसे सेफ रखना है.

एक्सपर्टों के मुताबिक, तूफान से बचने के लिए पूर्व तैयारी रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. तूफान की चेतावनी मिलते ही घर के बाहर रखे फर्नीचर, गमले, टेंट और अन्य हल्की वस्तुओं को अंदर रख दें या फिर उन्हें मजबूती से बांध दें. घर-दुकान की खिड़कियों पर प्लाईवुड या शटर लगाएं और गैराज के दरवाजों को मजबूती से बंद कर दें. 

तूफान आने पर कैसे करें अपना बचाव?

जब भी तूफान आए तो घर के अंदर मजबूत कमरे जैसे बाथरूम, कोठरी या बिना खिड़की वाले हॉलवे में शरण लें. खिड़कियों और बाहरी दीवारों से दूर रहें. बिजली चली जाए तो रेफ्रिजरेटर को सबसे ठंडे मोड पर रखें और अनावश्यक उपकरण अनप्लग कर दें. यदि बाहर हैं तो तुरंत किसी पक्की इमारत में पहुंचें. पेड़ों, बिजली लाइनों या ऊंचे स्थानों के पास खड़े न हों. 

चूंकि तूफान की वजह से बिजली के खंभे भी उखड़ जाते हैं, जिससे पानी-भोजन का संकट हो सकता है. इसलिए चेतावनी मिलने के बाद हर परिवार को तीन दिनों का सूखा भोजन, पानी, टॉर्च, बैटरी, प्राथमिक चिकित्सा किट, महत्वपूर्ण दस्तावेज और पावर बैंक भी तैयार रखना चाहिए. जो लोग झोपड़ियों या कच्चे घरों में रहते हैं, उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाना चाहिए. NDMA ऐप, मौसम विभाग की चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जिससे उन्हें हालात का ताजा अपडेट मिलता रहे.

चलती गाड़ी को किनारे करके सेफ बैठे रहें

अगर आप तूफान के दौरान ड्राइविंग कर रहे हों तो तुरंत अपनी गाड़ी को कहीं साइड में सेफ जगह लगा दें और उसके अंदर बैठे रहें या पास की किसी बिल्डिंग में चले जाएं. ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी किसी खंभे या पेड़ के पास न हो वरना वह उखड़कर उस पर गिर सकता है. 

तूफान के बाद गिरे हुए बिजली के तारों या मलबे से पूरी दूरी बनाकर रखें और उन्हें कभी न छुएं. अगर आपकी गाड़ी या घर को नुकसान हुआ हो तो उसका आकलन करें और बीमा क्लेम के लिए फोटो खींच लें. स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सफाई और राहत कार्यों में सहयोग करें लेकिन ऐसा करते हुए सावधानी जरूर बरतें. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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