UAE और ईरान इस समय एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देश ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान भारत में एक मंच पर आए. बैठक के दौरान दोनों देश आपस में भिड़ भी गए लेकिन उन्हें शांत किया गया. यही भारत का स्वभाव है. हमारा मंत्र ही विश्व शांति का है. वसुधैव कुटुम्बकम का है.
भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है. यानी अब भारत फिर से ईरान का तेल खरीद सकेगा. इसके अलावा चाबाहार पोर्ट को लेकर भी भारत और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है. यानी ईरान एक बार फिर तेल और व्यापार के मामले में भारत का साझेदार बनने वाला है.
मिडिल ईस्ट के युद्ध में ईरान और इजरायल आमने-सामने थे, अभी-भी वो एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान और इजरायल दोनों भारत के दोस्त हैं. युद्ध के दौरान भारत किसकी और झुका, ये पता भी नहीं चला. भारत ने किसी एक देश का पक्ष लेने के बदले शांति, संवाद, तनाव में कमी और स्थिरता की अपील की. भारत ने इजरायल और ईरान दोनों के साथ अपने कूटनीतिक संबंध बनाए रखे. साथ ही खाड़ी देशों से भी संपर्क जारी रखा और ये सब करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की गई.
2026 में मिडिल ईस्ट का युद्ध ऐसा संकट था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया. एशिया के देशों पर तो इसका असर और ज्यादा पड़ा, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट उनके लिए तेल की सप्लाई का सबसे प्रमुख रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लोगों को ईंधन के संकट से बचाया गया. युद्ध के दौरान जब होर्मुज के रास्ते तेल की सप्लाई ठप हो गई तो भारत ने क्या-क्या कदम उठाए, ये भी आपको जानना चाहिए.
संकट से निपटने के लिए भारत ने 40 देशों से तेल खरीदा
होर्मुज को छोड़कर दूसरे रूट से तेल की खरीद में बढ़ोतरी कर दी.
ये सुनिश्चित किया कि रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता से काम करें. इस तरह पेट्रोल, डीजल, LPG और हवाई ईंधन की कमी नहीं हुई.
साथ ही भारत ने तेल का अपना रणनीतिक भंडार भी बढ़ाया
युद्ध के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मई को UAE की यात्रा की. इस दौरान अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से एक समझौता किया गया. इसके तहत भारत के रणनीतिक तेल भंडार में 3 करोड़ बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी. इसका मकसद ये है कि अगर भविष्य में तेल की सप्लाई पर असर हो तो भारत के पास कुछ समय तक घरेलू जरूरत पूरी करने का विकल्प मौजूद रहे.
इतना ही नहीं भारत ने सभी पक्षों के साथ कूटनीतिक और व्यावसायिक संपर्क बनाए रखा. इस तरह तेल की सप्लाई और पश्चिम एशिया में रहने वाले लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की क़ीमत में जोरदार बढ़ोतरी के बावजूद आम लोगों पर इसका पूरा भार नहीं पड़ने दिया.
युद्ध से पहले कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल थी, लेकिन युद्ध के दौरान ये बढ़कर 126 डॉलर तक पहुंची थी. युद्ध के दौरान औसत भाव भी देखें तो ये 95 डॉलर के आसपास था. यानी औसत कीमत में लगभग 35% का उछाल आया, लेकिन इसके बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में करीब 8% की बढ़ोतरी ही की गई.
यानी लोगों को महंगाई से काफी हद तक बचाने की कोशिश की गई. भारत ने इस बार युद्धकाल के दौरान रणनीतिक संतुलन की नीति अपनाई. किसी एक पक्ष के साथ भारत ने खुद को नहीं जोड़ा. साथ ही भारत के हितों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई.
मित्रो, आज जब हम मिडिल ईस्ट में 2026 के युद्ध की बात कर रहे हैं तो, उस वक्त वहां के एक और युद्ध का जिक्र होना जरूरी है. 2026 से पहले मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा युद्ध 53 साल पहले 1973 में हुआ था. अरब देशों और इजरायल के बीच छिड़े इस युद्ध को योम किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है. ये युद्ध यहूदियों के सबसे पवित्र दिन 'योम किप्पुर' यानी प्रायश्चित के दिन शुरू हुआ था. इसलिए ये नाम रखा गया. मिस्र और सीरिया के गठबंधन ने अचानक इजरायल पर हमला किया था.
योम किप्पुर युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, लेकिन उस दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति के बावजूद अरब देशों का खुलकर साथ दिया. दूसरी तरफ भारत ने इजरायल की आलोचना की और संघर्ष के लिए उसकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया.
उस दौरान भारत की तरफ से कहा गया कि इजरायल का कठोर रुख स्पष्ट रूप से युद्ध का बुनियादी कारण है और भारत की सहानुभूति पूरी तरह से अरब देशों के साथ है, लेकिन भारत के इस एकतरफा रुख के बावजूद मुश्किल समय में उसे अरब देशों का साथ नहीं मिला. ये युद्ध करीब 3 हफ्ते चला, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा. उस समय दुनिया के ज्यादातर तेल उत्पादक अरब देश थे. युद्ध के दौरान इन देशों ने तेल को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया. उन्होंने अपने तेल उत्पादन में कटौती कर दी. इस वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं.
2026 के युद्ध के दौरान तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत में अधिकतम 80% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 1973 के युद्ध के बाद तो तेल के दाम में ऐसी आग लगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था. युद्ध के बाद तेल का दाम 300% तक बढ़ गया.
युद्ध से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम 3 डॉलर प्रति बैरल था जो बढ़कर लगभग 12 डॉलर तक चला गया. इसका खामियाज़ा भारत को भुगतना पड़ा. 1973 में भारत का तेल आयात बिल 41 करोड़ डॉलर के क़रीब था, लेकिन 1974 में ये बढ़कर 135 करोड़ डॉलर हो गया. यानी एक साल में तेल का आयात बिल 3 गुने से भी ज्यादा हो गया.
1974-75 के आर्थिक सर्वेक्षण ने उस वर्ष को स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभूतपूर्व आर्थिक तनाव का वर्ष बताया था. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला. इसका परिणाम आम भारतीयों को भुगतना पड़ा. महंगाई में जोरदार बढ़ोतरी हुई. जरूरी सामान महंगे हो गए. पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई.
दरअसल, हो सकता है कि उस समय के अंतरराष्ट्रीय हालात अलग हों, जिसकी वजह से भारत ने अरब देशों का साथ दिया, लेकिन खुलकर साथ देने के बावजूद भारत को तेल के संकट से बचाने के लिए अरब देशों ने कोई मदद नहीं की. भारत जैसे मित्र देश के लिए कोई अलग या रियायती सिस्टम नहीं बनाया गया.
1973 के युद्ध का सबसे बड़ा सबक ये था कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में रणनीतिक बढ़त का फायदा मिलता है, न कि वैचारिक वफादारी का. उस वक्त अरब देशों का भरपूर साथ देने के बावजूद अरब देशों ने हमें किसी तरह की छूट नहीं दी, लेकिन 2026 में युद्ध के बीच भी UAE ने भारत के साथ तेल को लेकर समझौता किया. ईरान ने प्रतिबंध हटाने से पहले दुनिया के कुछ गिने-चुने देशों के जहाजों को ही होर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दी थी. उनमें भारत भी शामिल है. दूसरी तरफ इजरायल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं और इजरायल से अच्छे संबंध के बावजूद फिलिस्तीन को भारत का ऐतिहासिक समर्थन जारी है.
कुल मिलाकर कहें तो 53 साल पहले भारत ने पक्ष चुना लेकिन तेल के संकट से बच नहीं पाया, लेकिन आज भारत की नीति एक पक्ष का साथ देने के बजाय अपने हित को प्राथमिकता देने की है.