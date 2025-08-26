DNA: गारमेंट्स सेक्टर से लेकर केमिकल्स-डायमंड तक... ट्रंप के 50% टैरिफ लागू होने से भारत में क्या-क्या हो जाएगा महंगा?

DNA Analysis: अब हम ट्रंप टैरिफ के भारत पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करेंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर जिस 25 परसेंट अतिरिक्त टैरिफ का एलान किया था. उसे लेकर आज अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी​ विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यानि ये तय हो गया डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ पर कोई राहत नहीं देने जा रहे. भारत पर ये अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने के लिए लगाया गया है. अमेरिका का आरोप है भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है उससे रूस की वॉर मशीनरी को ताकत मिल रही है. यानि रूस यूक्रेन पर हमले कर पा रहा है. इसलिए रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर टैक्स लगाया गया है. इससे पहले व्यापार घाटे के लिए अमेरिका ने भारत पर 7 अगस्त से पहले ही 25 परसेंट टैरिफ लगा दिया है.

अब कल से यानि 27 अगस्त से भारत से आने वाले प्रोडक्ट पर अमेरिका में 50 परसेंट टैक्स लागू हो जाएगा. इसलिए आज आपको जानना चाहिए भारत पर ये टैरिफ लागू होने के बाद क्या होने वाला है. अमेरिका के इस टैरिफ से भारत के किन उद्योगों पर कितना असर पड़ेगा. क्या ये असर सिर्फ इन उद्योगों और इनसे जुड़े लोगों पर पड़ने वाला है. या फिर आप भी इसके असर से बच नहीं पाएंगे. भारत की इकोनॉमी और नौकरियों पर ये टैरिफ कितना असर डालेगा. इसके अलावा आज हम इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि सरकार ने इस टैरिफ के असर को कम करने के लिए क्या तैयारी की है. और क्या इस तैयारी का असर ग्राउंड पर दिखाई देना शुरू हुआ है. सबसे पहले आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले किन किन प्रोडक्टस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया है. यानि कौन कौन सी इंडस्ट्री इस 50 परसेंट टैक्स से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है.

अमेरिका के नए टैरिफ का सबसे ज्यादा असर किसपे?

भारत की​ जिन इंडस्ट्री पर अमेरिका के नए टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, उसमें गारमेंट्स सेक्टर सबसे ऊपर है. भारत से फिलहाल अमेरिका को सालाना 83 हजार करोड़ रुपये का गारमेंट्स ​निर्यात होता है. अमेरिका ने पहले भारत पर सिर्फ 13.9 प्रतिशत टैक्स लगाया था, लेकिन 50 प्रतिशत टैरिफ बढ़ने के बाद अब ये 63.9 प्रतिशत हो जाएगा. इसका सीधा असर अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ेगा. जिसमें 50 से 70 परसेंट तक गिरावट आएगी. यानि इस सेक्टर को सीधे 40 से 60 हजार करोड़ का नुकसान हो जाएगा. ऐसे में, आपको ये भी समझना चाहिए आखिरकार ये नुकसान कैसे होगा?

भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली किसी टीशर्ट की लागत पुराने टैक्स के साथ अगर 1000 रुपये आती है तो 50 प्रतिशत अतिरिक्स टैक्स के साथ इसकी कीमत 1500 रुपये हो जाएगी. जबकि चीन से आने वाली ऐसी ही टीशर्ट की कीमत 1300 रुपये बांग्लादेश से आई टीशर्ट की कीमत 1200 रुपये और वियतनाम की टीशर्ट की कीमत सिर्फ 1145 रुपये होगी.

जब अमेरिका में उपभोक्ता को वही सामान 1145 रुपये में मिलेगा तो वो भारत की 1500 रुपये वाली टीशर्ट क्यों खरीदेगा. इस तरह भारत से भेजे जाने वाले माल की डिमांड कम होनी तय है. और अगर भारत का अमेरिका से भविष्य में भी कोई ट्रेड समझौता नहीं हुआ. तो ये बाजार भारत के हाथ से पूरी तरह निकल जाएगा. भारत से जितना गारमेंट्स दुनिया को निर्यात होता है. उसका लगभग 34 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका को जाता है. इसका मतलब ये हुआ मान लीजिए भारत दुनिया को 100 रुपये के गारमेंट्स निर्यात करता है, तो इसमें से 34 रुपये का गारमेंट्स सिर्फ अमेरिका को जाता है और अगर ये निर्यात बंद हुआ या कम हुआ तो इसका सीधा असर इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर पड़ना तय है. फिलहाल अमेरिका में इन कंपनियों की सप्लाई को होल्ड कर दिया है. लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी दूसरे देशों की तरफ जाने लगेंगे.

अब आप भारत पर इसके सीधे असर को भी समझिए. तमिलनाडु का तिरुप्पुर भारत का बड़ा रेडी-टू-वियर हब है, जो अमेरिका की Target, Walmart, Gap और Zara जैसी कंपनियों को निर्यात करता है. लेकिन टैरिफ के एलान के बाद ही यहां पर असर दिखना शुरू हो गया था.

- अमेरिका के ऑर्डर रुके हुए हैं इसलिए फैक्ट्रियों में मशीनें बंद पड़ी हैं.

- 250 नए वर्कर्स को बेंच पर बैठा दिया गया है.

- और आने वाले महीनों में हजारों नौकरियों पर संकट की आशंका जाहिर की जा रही है.

भारत की ज्वैलरी इंडस्ट्री पर भी ट्रंप टैरिफ का असर दिखना शुरू हो गया है. भारत से ​फिलहाल 10 बिलियन डॉलर यानि 83 हजार करोड़ का निर्यात अमेरिका को रहा था. भारत से अमेरिका जाने वाली ज्वैलरी पर पहले 2.1 प्रतिशत टैक्स था, जो अब बढ़कर 52.1 % हो जाएगा. इसके एलान के बाद ही आर्डर कैंसिल हुए हैं. टैरिफ लागू होते ही निर्यात 50 % कम हो जाएगा यानि आधा हो जाएगा. जिससे 50 से 60 हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान है. इसका सीधा असर सूरत और मुंबई में हीरे और ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ता दिख रहा है. भारत दुनिया को लगभग 2 लाख 65 हजार करोड़ की ज्वैलरी निर्यात करता है.

- इसका लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया जाता है.

- भारत दुनिया के 90% हीरे पॉलिश करता है और लगभग 50 लाख लोगों की रोज़ी-रोटी इससे जुड़ी है.

- टैरिफ के कारण 3-4% मार्जिन पर काम करने वाले कारोबारी टिक नहीं पाएंगे. यानि जो लोग अमेरिका में 100 रुपये की ज्वैलरी बेचकर सिर्फ 3 से 4 रुपये मुनाफा कमा रहे थे. वो 50 परसेंट टैरिफ बढ़ने के बाद व्यापार नहीं कर पाएंगे. और इस बाजार से बाहर हो जाएंगे.

- लैब में बनाए जाने वाले डायमंड की मांग पहले से ही कम थी. अब अमेरिका के टैरिफ का असर दिखना शुरू भी हो गया है.

- कई जगह फैक्ट्रियां सिर्फ महीने में 15 दिन चल रही हैं.

- हजारों वर्कर्स को "अनिश्चितकालीन छुट्टी" पर भेजा गया.

- उत्पादन 2,000 डायमंड से घटकर 300 पर आ गया। यानि अमेरिका के टैरिफ से इस इंडस्ट्री पर भी बड़ा असर पड़ा है.

ट्रंप टैरिफ के लगने के बाद सूरत के ज्वैलरी कारोबारियों के सामने कैसा संकट आ गया है. इससे उबरने के बार में वो क्या सोच रहे हैं. हमने सूरत के व्यापारियों और बुलियन एंड ज्वेलर्स एक्सपर्ट से बात की. इसके अलावा ट्रंप टैरिफ से भारत के समुद्री उत्पादों खासकर झींगा उत्पाद को बड़ा झटका लग चुका है.

भारत से अमेरिका को लगभग 16 हजार करोड़ का झींगा सप्लाई किया जाता था. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, केरल से अमेरिका को ये सप्लाई होती थी. पहले अमेरिका ने इन प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया था. लेकिन अब 50 परसेंट टैक्स लगा दिया है. इसके अलावा 10% काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी लगाई गई है ये वो ड्यूटी होती है. जो एक देश अपने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए उन आयातित वस्तुओं पर लागू करता है, जिन्हें दूसरे देशों में सरकारी सहायता मिलती है. इस तरह से झींगा उत्पाद पर 60 फीसदी टैक्स हो जाएगा. जिससे इसके​ निर्यात में 60 परसेंट की गिरावट और 8300 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

भारत में झींगा उत्पादन पर क्यों पड़ा असर?

अमेरिका को वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश भी झींगा सप्लाई करते हैं, जिन पर टैक्स सिर्फ 15 फीसदी है. यही वजह है यहां से झींगा सप्लाई की मांग तेज हो गई है. भारत कुल झींगा निर्यात का 32 प्रतिशत अमेरिका को भेजता है. डिमांड कम होने से भारत में उत्पादन पर भी असर पड़ा है. इस टैरिफ से भारत के 5 लाख किसान सीधे और 25 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे. डिमांड कम होने से झींगा प्रोडक्शन 100 मिलियन से घटकर 60–70 मिलियन रह गया है. वहीं किसान दूसरी खेती की ओर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं.

इसके अलावा भारत की जिन इंडस्ट्री को अमेरिका के टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है.

- उसमें केमिकल्स और आर्गेनिक्स का नाम भी शामिल है. भारत से अमेरिका को इससे जुड़े 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रोडक्ट निर्यात होता है. इस इंडस्ट्री से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. इस टैरिफ के एलान के बाद बड़े आर्डर होल्ड किए गए हैं, जिससे निर्यात लगभग 30 से 40 प्रतिशत कम हुआ और इससे 74 हजार करोड़ का नुकसान इस इंडस्ट्री को होगा.

- इसके अलावा मशीनरी और इंजीनियरिंग में 50 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद 24 हजार 900 करोड़ का नुकसान होगा.

- फर्नीचर इंडस्ट्री को 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होगा.

- वहीं चमड़ा और फुटवियर इंडस्ट्री को ट्रंप टैरिफ से 8300 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

आज आपको इस टैरिफ पर आर्थिक मामलों के जानकार को भी जानना चाहिए. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े डीलर हैं. यही वजह है जिन उत्पादों में उनके पास विकल्प की कमी है. या फिर भारत से निर्यात रोकने पर नुकसान का खतरा है, उस पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है.

फार्मास्यूटिकल्स पर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि अमेरिका को भारत से सस्ती जेनेरिक दवाएं चाहिए-

-आईटी सेवाओं पर टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि अमेरिका को तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है. और भारत इस सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी है.

-स्मार्टफोन पर टैरिफ नहीं लगा क्योंकि एप्पल ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से डील की और 100 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया.

- ऊर्जा और पेट्रोलियम उत्पादों पर भी टैक्स नहीं लगाया गया, क्योंकि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं.

यानि अमेरिका जिन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं है, जहां उसे भारत की जरूरत है वहां पर टैरिफ नहीं बढ़ाया गया. लेकिन जहां पर अमेरिका के पास भारत के विकल्प मौजूद हैं. वहां पर अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, जिसका भारत पर असर पड़ेगा. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है. जिसे भारत 7 लाख 23 हजार करोड़ से ज्यादा का निर्यात करना था. लेकिन नए टैरिफ की वजह से 3 लाख 90 हजार करोड़ के निर्यात पर असर पड़ने वाला है. क्योंकि 50% टैरिफ से अमेरिका में ये चीजें महंगी हो जाएंगी और वहां से ऑर्डर मिलने कम हो जाएंगे. ऑर्डर कम होने से कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिससे छंटनी हो सकती है. यानी इन सेक्टर्स में नौकरियां जाने का खतरा है. कुछ जगहों पर असर दिखना शुरू हो गया है. लेकिन किस सेक्टर से कितनी नौकरियां जाएंगी इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है. क्योंकि भारत सरकार कल से लागू हो रहे ट्रंप टैरिफ से मुकाबले की तैयारी भी कर रही है.