DNA: संसद में महिलाएं बढ़ेंगी तो क्या बदल जाएगा? महिला आरक्षण Vs परिसीमन का संपूर्ण विश्लेषण

भारत की जो महिलाएं देश की राजनीति में उपेक्षित रही हैं. जिन्हें संसदीय राजनीति में समान मौका नहीं दिया गया. चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाली जो महिलाएं आज तक पुरूषों की कृपा पर अटकी रहीं, उनके संवैधानिक अधिकार को पूरा करने का विधेयक संसद के पटल पर रखा जा चुका है. संविधान के निर्माता डॉ बी आर आंबेडकर ने कहा था- 'राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है, जब तक समाज के हर वर्ग खासकर महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व न मिले'. ऐसा लगता है उस अधूरे राजनीतिक लोकतंत्र को पूरा करने वाला दिन जल्द आने वाला है.

क्योंकि महिलाओं को चुनावी राजनीति में आरक्षित अधिकार देने के लिए संसद में बहस हो रही है. इसके लिए तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है. गुरुवार को एक साथ तीन विधेयक पेश किए गए. इस बिल के पास हो जाने के बाद महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा. अभी जो संसद में 14 प्रतिशत से भी कम महिला सांसद हैं, वो बढ़कर कम से कम एक तिहाई हो जाएंगी.

तीन साल बाद जब लोकसभा चुनाव होगा तो संसद की पूरी तस्वीर बदल जाएगी. चुनावी राजनीति में 78 साल से उपेक्षित आधी आबादी को जब मौका देने की तैयारी हो रही है. तब कुछ सियासी दल किन्तु-परन्तु क्यों कर रहे हैं? उत्तर-दक्षिण-पूरब-पश्चिम की राजनीति में परिसीमन पर सवाल उठाकर क्या इसे लटकाने की कोशिश है? कैसे महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है?

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पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, 'किसी भी राष्ट्र की प्रगति और सफलता का मापदंड यह है कि उसने अपनी महिलाओं को कितनी शक्ति, स्वतंत्रता और नेतृत्व के अवसर दिए हैं.'

महिलाओं को उनका हक देने के लिए लोकसभा में एक साथ तीन बिल पेश किए गए. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दो विधेयक पेश किए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक विधेयक सदन के पटल पर रखा.

तीन विधेयक कौन-कौन से हैं?

पहला- संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया. इसका मकसद महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करना है. इस विधेयक में लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है.

दूसरा- सीटों को बढ़ाने के लिए परिसीमन की आवश्यकता होगी. इसलिए दूसरा परिसीमन विधेयक, 2026 पेश किया गया. यह विधेयक देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करने के लिए एक नए परिसीमन आयोग के गठन का रास्ता साफ करेगा. यह आयोग बढ़ी हुई सीटों के हिसाब से नए चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करेगा.

तीसरा- केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया. यह विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन करने के लिए लाया गया है, ताकि वहां भी नए सीट आवंटन और आरक्षण के प्रावधानों को लागू किया जा सके.

कुल मिलाकर ये तीनों बिल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. जिसका उद्देश्य महिलाओं की शक्ति, स्वतंत्रता और नेतृत्व के अवसर बढ़ाना है. जो प्रक्रिया हो रही है वो संवैधानिक है. कुछ टेक्टिनकल टर्म हैं. परिसीमन विधेयक और यूटी संशोधन बिल 2026 को साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है. मतलब सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा सदस्यों के समर्थन से ये दोनों बिल पास हो जाएंगे. लेकिन जो पहला और मूल बिल है. उसके लिए तो संविधान में संशोधन की जरूरत होगी.

संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. वर्तमान लोकसभा में 543 सदस्य हैं. अगर सभी सदस्य सदन में उपस्थित हों तो इस हिसाब से महिला आरक्षण के लिए 362 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी. इस समय लोकसभा में एनडीए के 293 सदस्य हैं. इस हिसाब से सरकार को कम से कम 69 विपक्षी सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी.

यानी महिला आरक्षण का रास्ता साफ करने के लिए सरकार पूरी तरह से विपक्ष पर निर्भर है. ये बात सरकार भी जानती है. प्रधानमंत्री जब संसद में संवाद कर रहे थे. तब उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इसे राजनीति से परे देखने की आवश्यकता है.

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था - 'सत्ता में महिलाओं की भागीदारी केवल अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती है'.

इसी मजबूती के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी है. अब लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कम से कम 281 तय करने के लिए ही संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पास कराने पर बहस हो रही है.

लेकिन कई विपक्षी दल अपने फायदे-नुकसान की दूरबीन से इस बिल को देख रहे हैं और उसमें से मीनमेख निकाल रहे हैं. संसद में जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व का रास्ता तैयार हो रहा है तो प्रियंका गांधी उसमें जाति की शर्तें लगा रही हैं. महिला आरक्षण में SC/ST के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी को इसमें शामिल करने की जरूरत है.

जब संसद में सदस्य बढ़ेंगे तो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी. इसलिए परिसीमन करना पड़ेगा.

परिसीमन क्या होता है?

सीटों का परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश या राज्य के भीतर लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाता है.

लोकसभा की जो 543 सीटें हैं, उनमें से हर एक निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमा बदल जाएगी. अभी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें से कुछ इलाके कट जाएंगे, कुछ जुड़ भी सकते हैं. जब 307 सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्र छोटे हो जाएंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात लगभग समान रहे, ताकि हर व्यक्ति का वोट दूसरे के बराबर मूल्य रखे.

पिछले 50 सालों से परिसीमन देश में नहीं हुआ है. देश की जनसंख्या 85 करोड़ से डेढ सौ करोड़ हो गई लेकिन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या उतनी ही रही. 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए पहली बार इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा की सीटें फ्रीज़ यानी स्थिर कर दीं. फिर 2002 में 84वें संशोधन के जरिए इस फ्रीज़ को 2026 तक बढ़ा दिया गया. इस साल ये समय सीमा खत्म हो रही है.

परिसीमन के साथ साथ महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की तैयारी है. लेकिन सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों सरकार अभी महिला आरक्षण को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही हैं. क्या ये शुद्ध रूप से सियासत है या फिर इसकी वजह कुछ और भी है? इसे समझने के लिए हम आपके सामने संसद के कुछ ऐतिहासिक तथ्य रखने जा रहे हैं.

1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हुआ था. तब 6 महिलाएं जीतकर संसद पहुंची थीं. ये कुल सदस्यों की लगभग साढ़े 4 प्रतिशत संख्या थी.

1984 में जब इंदिरा गांधी की अगुवाई में चुनाव हो रहा था. तब 44 महिलाएं सांसद बनी थीं. 8 प्रतिशत से थोड़ा सा ज्यादा था. ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी महिला भी थीं और वो सत्ता में महिलाओं की भागीदारी के पक्षधर भी थीं. साल 2009 में जब दूसरी बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तब अलग अलग दलों से 59 महिला कैंडिडेट जीती थीं. जो कुल सदस्यों के करीब 11 प्रतिशत थी.

2019 में जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. तब सबसे ज्यादा 78 महिला सांसद लोकसभा में पहुंची थीं. ये साढ़े 14 प्रतिशत के करीब थी. और जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तब 2024 में सिर्फ 74 महिला सांसद जीतकर लोकसभा पहुंची. ये पिछले चुनाव से भी लगभग एक प्रतिशत कम है.

अभी 543 सदस्यों में सिर्फ 74 महिलाएं

ADR की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में 4 हजार 666 सांसद और विधायक हैं. उनमें से सिर्फ 464 महिलाएं हैं. मतलब 10 प्रतिशत से भी थोड़ा कम ही हैं. इसीलिए महिला आरक्षण का रस्ता बनाया जा रहा है. जिससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और उनकी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ेंगी.

लंबे समय तक विधानसभा से लेकर लोकसभा तक की सदस्य रहीं सुषमा स्वराज ने कहा था कि 'राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ना केवल आवश्यक है बल्कि लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी बनाती है'. सुषमा जी ने जो कहा था वो आंकड़ों में भी दिखती है.

17वीं लोकसभा में यानी वर्ष 2019 से 24 के दौरान महिला सांसदों ने संसद में औसतन 185 प्रश्न पूछे, जबकि पुरुष सांसदों ने औसतन 168 प्रश्न ही पूछे. यानी प्रश्न पूछने के मामले में महिलाएं पुरुष प्रतिनिधियों से लगभग 10 प्रतिशत आगे रहीं.

जब 2025 में नारी शक्ति वंदन विधेयक आया, तब उस पर हुई बहस में 32 महिला सांसदों ने भाग लिया. और ये सत्र 132 प्रतिशत प्रोडक्टिविटी के साथ ऐतिहासिक रहा. प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने में महिलाएं आरक्षित और सामान्य, दोनों सीटों पर समान रूप से सक्रिय रहीं. संसद में उपस्थिति के मामले में भी महिलाएं पुरुष सदस्यों के बराबर रहीं

मतलब जब-जब मौका मिला..महिला सदस्यों ने ये साबित किया कि अगर वो राजनीति में आगे आईं तो वो बेहतर करेंगी. उन्हें सिर्फ मौके की तलाश है क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि भारतीय राजनीति पुरूष प्रधान है. जो पुरुष चाहेंगे वही होगा. इसीलिए ये महिला आरक्षण का रास्ता बनाया गया है. गुरुवार को जिस विधेयक पर बहस हुई. उसपर शुक्रवार को वोटिंग होगी. अगर बिल पास हो जाएगा, तो महिलाओं की शक्ति बढ़ने के साथ-साथ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएंगी.

इसे ऐसे समझिए

उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो बढ़कर 120 सीटें हो जाएंगी. बिहार में 40 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 60 सीटें हो जाएंगी. मध्य प्रदेश में 29 से 43 और राजस्थान में 25 की जगह 37 सीटें हो जाएंगी. तेलंगना में अभी 17 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 26 हो जाएंगी, तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 59 सीटें हो जाएंगी.

लगभग 50 प्रतिशत सीटें हर राज्य में बढ़ जाएंगी. लेकिन विपक्षी पार्टियां का सीधा सीधा आरोप है कि परिसीमन के नए फॉर्मूले से दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा. इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने गणित के फॉर्मूले से सबकी जिज्ञासा शांत की.

सरोजनी नायडू ने कहा था कि 'हम चाहते हैं कि महिलाओं की आवाज और भागीदारी राजनीति में और मजबूत हो'. और ये मजबूती उतर-दक्षिण-पूरब-पश्चिम की राजनीति करने से कभी संभव नहीं है.

अगर सही मायने में सभी दल ये चाहते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े तो उन्हें जाति-धर्म और क्षेत्र की राजनीति से ऊपर उठना होगा. उन्हें ये समझना होगा कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी तो सबको फायदा होगा. हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी..हर दल के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी. और इससे एक फायदा जनता का भी होगा. क्योंकि देश के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या समान नहीं है. कहीं ढाई लाख मतदाता हैं, तो कहीं यह संख्या 30 लाख तक पहुंच जाती है. यानी भारत में एक लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या में 10 गुना तक का अंतर है.

भारत में औसतन 25 लाख 80 हजार वोटर पर एक सांसद हैं, जबकि 1952 में 7 लाख 40 हजार वोटर पर एक सांसद था.

अब यही अनुपात साढे तीन गुना ज्यादा बढ़ चुका है. सोचिए, 1952 में करीब साढ़े 7 लाख मतदाताओं पर एक सांसद था. और इस समय साढे 25 लाख मतदाताओं पर एक सांसद है. जो प्रस्तावित 850 सीटें हैं, वो लागू हो जाएंगी तो भी ये स्थिति अमेरिका की तुलना में कमतर ही रहेगी.

आधुनिक संदर्भ में अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और हम यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. लेकिन दोनों देशों के प्रतिनिधि के कामकाज में बहुत बड़ा अंतर है.

17वीं लोकसभा में भारत में औसतन 60 से 70 दिन काम हुआ. जबकि अमेरिका में 130 दिनों से ज्यादा काम हुआ.

2019 से 2024 के बीच भारतीय संसद में सिर्फ 29% काम हुआ. जबकि अमेरिका में 75 प्रतिशत काम हुआ.

कमिटी ने जो बिल रेफर किया था, उसमें सिर्फ 10% ही भारतीय संसद में पास हुए जबकि अमेरिका में 95% पास हुए

अमेरिका में ज्यादा काम हुआ. वहां पर प्रतिनिधियों की संख्या अधिक है. आज हमने प्रतिनिधित्व को लेकर अमेरिका के साथ भारत की तुलना करके ये जानने की कोशिश की कि अमेरिका की तरह ही सहज रूप से काम करने में भारत की संसद कितने सांसदों की जरूरत होगी.

अमेरिका में 435 सांसद हैं. यानी वहां पर करीब 7 लाख 70 हजार लोगों पर एक सांसद है. इसी हिसाब अगर देखें तो भारत की जनसंख्या के अनुपात में यहां पर 1818 सांसदों की जरूरत होगी. ये जनसंख्या के अनुपात में की गई गणना है. जो हमने आपको बताई. अब हम आपको साइंटिफिक तरीके से बातते हैं.

1972 में अमेरिकी वैज्ञानिक यूसी ईरविन ने एक सर्वभौमिक क्यूब रूट लॉ दिया था, जो दुनिया की सभी संसदों पर लागू होता है. हमने अपनी शोधशाला में इस आधार पर भी गणना की तो पता चला कि भारत में कम से कम 1119 लोकसभा सीटों की आवश्यकता है. इस हिसाब से देखें तो अभी जो प्रस्तावित सीटों की संख्या है वो बहुत कम है.



अगर सासंदों की संख्या बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा. RTI के अनुसार वर्ष 2014-18 के बीच में एक लोकसभा सांसद पर 71 लाख 29 हजार रूपये का खर्च आया था. उस हिसाब से भी अगर गणना करें तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 होने पर हर साल देश पर 2 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि देश की आधी आबादी की शक्ति बढ़ेगी. निर्वाचन क्षेत्र छोटा होगा तो संसद का जनता से जुड़ाव भी बढ़ेगा. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बिल पेश किया गया है.

आज जिस संशोधन विधेयक पर बहस हो रही है. उसके पास होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी तो 33 प्रतिशत बढ़ जाएगी. लेकिन इसमें राज्यसभा की सीट बढ़ाने या उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है. सूत्रों का कहना है कि जब ये विधेयक पास हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा की सीट और महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर चर्चा होगी. लेकिन फिलहाल बात लोकसभा और विधानसभा की है. अगर सीटें बढ़ेंगी तो सबको फायदा होगा.