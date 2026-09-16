/76वां जन्मदिन, 76 हजार दीये और 40 हजार KM की यात्रा... मोदी के जन्मदिन पर देशभर में क्या-क्या होगा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बीजेपी ने इस बार प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए मनाने की तैयारी की है. इसके तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा. इस अभियान के दौरान देशभर में ब्लड डोनेशन कैंप, स्वास्थ्य जांच कैंप, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, अंगदान जागरूकता और दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.
राजधानी दिल्ली में 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाएगा. इसमें करीब 2500 यूनिट खून इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा लगभग 25000 सीनियर नागरिकों के लिए मेडिकल जांच कैंप लगाए जाएंगे. मजदूरों के रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य जांच के साथ अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.
दिल्ली में पूरे अभियान के दौरान करीब 13820 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं.
प्रधानमंत्री के जन्मदिन की शाम लोगों से अपने घरों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाने की अपील की गई है. इस दौरान कई राज्यों में सामूहिक दीप प्रज्वलन और धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि वडनगर और उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जोड़ते हुए 'सेवा संकल्प बाइक यात्रा' भी निकाली जाएगी. इसमें करीब 1000 युवा हिस्सा लेंगे. यह यात्रा 10 राज्यों, 193 जिलों और करीब 1159 गांवों से होकर गुजरेगी. यात्रा के दौरान लगभग 40000 किलोमीटर की दूरी तय करने की योजना है. वडनगर से शुरू होने वाली यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वाराणसी से शुरू होने वाली यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे.
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जन्मदिन के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं. वाराणसी से बड़ी तादाद में बाइक सवारों के वडनगर के लिए रवाना होने का भी कार्यक्रम है.
प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. अहमदाबाद के विश्व उमियाधाम में करीब 5000 लोगों की मौजूदगी में महाआरती और 76000 दीये जलाने की तैयारी है. इस दौरान सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' का गायन भी किया जाएगा.
गुजरात के मेहसाणा में 76 गिर गायें महिलाओं को देने और 76000 पौधे वितरित करने जैसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं. सूरत में 10 लाख से ज्यादा मिट्टी के दीये जलाने की तैयारी है.
जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर करीब 8 लाख मिट्टी के दीये जलाने और 'सेवा ज्योति यात्रा' निकालने की तैयारी है.
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक में बड़े स्तर पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. राज्य में 'सेवा संकल्प' अभियान के तहत कई अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं.
अभियान के तहत बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए ड्राइंग और भाषण प्रतियोगिताओं समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 'भारत ऑफ 25 करोड़ बच्चों के सपने', 'कहानी बदलाव की' और 'आंगन का उत्सव' जैसे कार्यक्रमों के जरिए बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है.
इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल का जन्मदिन सिर्फ एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा. 17 सितंबर से शुरू होने वाला 'सेवा संकल्प अभियान' 17 अक्टूबर तक चलेगा और इसके तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.