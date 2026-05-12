अगर लोगों ने सोना खरीदना बंद किया तो क्या होगा? ज्वेलरी मार्केट में बढ़ी बेचैनी, लाखों सुनारों पर मंडरा रहा खतरा

How much loss jewelers if people not buy gold: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना नहीं खरीदने की जो अपील की है, उससे आयात बिल, व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थशास्त्र तो आपने समझ लिया. ये सच है कि अगर भारतीय अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे तो देश का अरबों डॉलर बचेगा. लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. हमें गोल्ड के गुना-गणित से बाहर निकलकर उस वर्ग की भी बात करनी चाहिए जिसपर इस अपील का सीधा और सबसे गहरा असर पड़ेगा. ये वर्ग है, हमारे देश के ज्वेलर्स, सुनार और इस उद्योग से जुड़े कारीगर.

भारत में 5 से 6 लाख छोटे-बड़े ज्वेलर्स

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में 5 से 6 लाख छोटे-बड़े ज्वेलर्स हैं. इनमें बड़े कॉरपोरेट ब्रांड्स से लेकर आपके मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठने वाले पुश्तैनी सुनार तक शामिल हैं. लगभग 40 से 50 लाख लोग इस उद्योग पर सीधे तौर पर निर्भर हैं. इनमें सिर्फ शोरूम के मालिक के परिवार से लेकर वो कारीगर तक शामिल हैं. जो सोने को पिघलाकर डिजाइन बनाते हैं, जो सोने को पॉलिश करते हैं और जो हॉलमार्किंग सेंटर्स में काम करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अपील के बाद एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि इस मार्केट का क्या होगा. अगर देशवासी प्रधानमंत्री की इस अपील पर सोना खरीदना बंद कर दें तो इस सेक्टर पर आश्रित परिवार क्या करेंगे.

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बेरोजगार हो सकते हैं गहनों के कारीगर

मार्केट को समझने वाले एक्सपर्ट की राय है कि इससे ज्वेलरी सेक्टर 'सप्लाई चेन शॉक' और 'डिमांड फ्रीज' की स्थिति पैदा हो जाएगी. इसका असर ये होगा कि सोने के गहने बनाने वाले कारीगर बेरोजगार हो सकते हैं. बड़े ज्वेलर्स तो इस शॉक को झेल सकते हैं लेकिन छोटे ज्लेवर्स के लिए दुकान का किराया और कर्मचारियों की सैलरी निकालना भी मुश्किल हो जाएगा. प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद चेंबर और ट्रेड एंड कॉमर्स ने पीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है. जिसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री ने अपनी चिंता व्यक्त की है.

युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में जो आपदा आई है. भारत पर अभी तक इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है. देश आगे भी इससे अछूता रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की है. ये तय है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर लोगों पर पड़ेगा भी. ऐसे में सवाल उठता है कि ज्वेलरी सेक्टर के पास विकल्प क्या है. ज्वेलर्स अपना बिजनेस मॉडल कैसे बदल सकते हैं.

री-डिजाइनिंग और एक्सचेंज पर कर सकते हैं शिफ्ट

एक विकल्प री-डिजाइनिंग और एक्सचेंज हो सकता है. ज्वेलर्स 'मेकिंग चार्जेज' पर फोकस कर सकते हैं, जिससे नया सोना खरीदने की जगह अब लोग सोने के पुराने गहनों की रिडाइजनिंग करवाने आएं. ऐसा करने से ज्वेलरी सेक्टर में कैशफ्लो जारी रह सकता है.

ज्वेलर्स ग्राहकों को डायमंड और अन्य रत्नों की तरफ मोड़ सकते हैं. भारत में जेमस्टोन्स यानी रंगीन पत्थर और आर्टिफिशियल डायमंड्स का उत्पादन खुद करता है. ऐसे में मार्केट को इस ओर भी शिफ्ट किया जा सकता है.