चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचा दी खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया

Yogendra Yadav in Supreme Court: चुनाव विश्लेषक के तौर पर मशहूर योगेंद्र यादव ने आज बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई. लोग उनके तर्क से चौंक गए. एक समय ऐसा आया जब कोर्ट ने भी उनका धन्यवाद दिया. जी हां, योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में मृत घोषित किए गए दो लोगों को कोर्ट के सामने 'जीवित शख्स' के रूप में पेश कर दिया. उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ को बताया कि इन दोनों लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं क्योंकि इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. यह सुनकर सभी चौंक गए. बाद में दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगी. (नीचे सोशल मीडिया पोस्ट देखें)

योगेंद्र यादव ने अदालत से कहा, 'कृपया इन्हें देखिए. इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. लेकिन ये जीवित हैं... देखिए इन्हें.' चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इस दलील को 'ड्रामा' करार दिया. जस्टिस बागची ने कहा कि अनजाने में हुई यह गलती हो सकती है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह अनजाने में गलती हुई हो. इसे सुधारा जा सकता है लेकिन आपका प्वाइंट सही है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ बिहार में चली SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. यादव इस मामले के याचिकाकर्ताओं में से एक हैं. 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर अदालत से कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार है जब मतदाता सूची में संशोधन के बाद एक भी नाम जोड़ा नहीं गया.

भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा

यादव ने कहा, 'वे (चुनाव आयोग) पूरे राज्य में गए और उन्हें एक भी नाम जोड़ने के लिए नहीं मिला... हम दुनिया के इतिहास में मताधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया देख रहे हैं. 65 लाख नाम डिलीट किए गए. भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. यह आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा.'

कोर्ट ने यादव को कहा शुक्रिया

सभी जानते हैं कि यादव अच्छा विश्लेषण करते हैं. ऐसे में कोर्ट ने भी SIR प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए योगेंद्र यादव का धन्यवाद किया. मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी.

सोशल मीडिया पर चर्चा

उधर, सोशल मीडिया पर यादव की तस्वीर के साथ कई लोगों ने अपनी राय साझा की है. अर्शित नामक यूजर ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव ने जिस तर्क, तैयारी और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी, वह किसी अनुभवी वकील से कम नहीं था.