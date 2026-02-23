'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें; जानिए क्या है पूरा विवाद

Advertisement
Hindi Newsदेशडेटा नहीं करेंगे शेयर, व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें; जानिए क्या है पूरा विवाद

सोमवार को व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह यूजर्स को यह तय करने का अधिकार अधिक देगा कि उनका डेटा दूसरी मेटा कंपनियों के साथ शेयर किया जाए या नहीं. व्हाट्सएप ने यह भी बताया कि कंपनी सीसीआई के सभी निर्देशों का पालन करेगी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट.
WhatsApp in Supreme Court: अगर आप भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. आने वाले समय में आपकी डिजिटल दुनिया का ताला आपकी उंगलियों पर ही होगा. यूजर प्राइवेसी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालाय में कहा कि कंपनी यूजर्स को यह तय करने का ज्यादा अधिकार देगी कि उनका डेटा दूसरी मेटा कंपनियों के साथ साझा किया जाए या नहीं. व्हाट्सएप ने एससी में बताया कि वो CCI के निर्देशों का पालन करेगा. 

दरअसल, CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की बेंच को व्हाट्सएप की ओर से बताया गया कि कंपनी आगे से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के सभी निर्देशों का पालन करेगी. व्हाट्सएप की ओर से न्यायालय को यह भी बताया गया कि वह यूजर के डेटा शेयरिंग को लेकर एक सहमति ढांचा लागू करने पर विचार कर रहा है. इसका मतलब है कि आगे से यूजर तय करेगा कि उसका डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना है या नहीं. 

व्हाट्सएप ने दायर किया हलफनामा 

इसको लेकर व्हाट्सएप की ओर से न्यायालय में एक हलफनामा भी दायर किया गया है. मेटा और व्हाट्सएप ने सुनवाई के दौरान यह भी बताया कि वे NCALT के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली अपनी याचिका को वापस ले रहे हैं. कोर्ट ने इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी. हालांकि SC ने साफ किया कि 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी की वैधता से जुड़ा मामला अभी पेंडिंग रहेगा. व्हाट्सएप की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि वह 16 मार्च तक NCALT के निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करेगा. 

यूजर्स के लिए राहत की बात 

माना जा रहा है कि व्हाट्सएप के इस कदम को डेटा प्राइवेसी के लिहाज से अहम है. भारत में काफी लंबे समय से यूजर्स सवाल उठाते आए हैं कि उनका डेटा कैसे और किसके-किसके साथ शेयर किया जा रहा है. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और मेटा के आश्वासन के बाद भारत में डेटा शेयरिंग को लेकर नियम और सख्त होने का अनुमान है. 

समझिए पूरा विवाद 

गौरतलब है कि पूरा विवाद साल 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है, जब कंपनी ने यूजर डेटा शेयरिंग के नियमों में बदलाव किया था. मेटा के डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा विवाद चल रहा है.  इसी को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने लगभग 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. अब व्हाट्सएप कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे रहा है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कई बार सुनवाई कर चुका है. इसी महीने 3 फरवरी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि यूजर्स के निजी डेटा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. CJI ने स्पष्ट किया कि तकनीक या व्यापार का मॉडल बता कर यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल नहीं हो सकता है. 

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

