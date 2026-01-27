Advertisement
trendingNow13088002
Hindi Newsदेशदेश के लिए घायल जवान टोल प्लाजा पर अपमानित! पूर्व पैरा कमांडो का वीडियो बना सिस्टम का आईना, स्टाफ ने मांगी माफी

देश के लिए घायल जवान टोल प्लाजा पर अपमानित! पूर्व पैरा कमांडो का वीडियो बना सिस्टम का आईना, स्टाफ ने मांगी माफी

कर्नाटक के उडुपी जिले में एक टोल प्लाजा पर व्हीलचेयर पर बैठे एक पूर्व सैनिक के साथ हुई बदसलूकी का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. जिसके बाद टोल स्टाफ को माफी मांगनी पड़ी है. पुलिस ने बताया कि पूर्व सैनिक ने फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश के लिए घायल जवान टोल प्लाजा पर अपमानित! पूर्व पैरा कमांडो का वीडियो बना सिस्टम का आईना, स्टाफ ने मांगी माफी

पूरा मामला कर्नाटक के उडुपी जिले के सस्थान टोल प्लाजा से जुड़ा है. रविवार रात करीब 9 बजे एक पूर्व सैनिक को टोल भुगतान को लेकर रोके जाने का आरोप लगा था. बताया गया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों के व्यवहार से आहत होकर पूर्व सैनिक ने इसका वीडियो बनाया था, और बाद में सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो गया.

क्या है पूरा मामला
जिस पूर्व सैनिक के साथ बदसलूकी हुई उनकी पहचान 21 साल पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो श्यामराज के रूप में हुई है. वह व्हीलचेयर पर हैं और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान घायल हो गए थे. श्यामराज ने बताया कि वह अपनी पत्नी की पोस्टिंग से जुड़े टोल छूट के कागजात लेकर जा रहे थे. उन्होंने कहा कि इससे पहले वह कई दूसरे टोल बूथ से बिना किसी परेशानी के निकल चुके थे.

टोल कर्मचारियों पर आरोप
श्यामराज का आरोप है कि सस्थान टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारियों सुरेश और शिवराज ने उन्हें रोक लिया. उन्होंने एक्स-सर्विसमैन आईडी और दिव्यांगता से जुड़े दस्तावेज दिखाए थे. वीडियो में श्यामराज यह कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि जब उनके पास छूट के कागज हैं तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है? वह इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी सवाल करते नजर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई
मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. उडुपी के एसपी हरिराम शंकर ने बताया कि इस घटना में शामिल सभी टोल कर्मचारियों को थाने बुलाया गया. उन्हें सही व्यवहार को लेकर समझाया गया, खासकर पूर्व सैनिकों और सेना के जवानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए इस पर जोर दिया गया है.

टोल स्टाफ की सफाई और माफी
घटना के बाद टोल स्टाफ ने एक माफी वीडियो भी जारी किया है. कर्मचारियों ने कहा कि श्यामराज ने पहले एक्स-सर्विसमैन आईडी दी थी, लेकिन उन्हें लगा कि उस पर टोल छूट नहीं है. बाद में उन्होंने दिव्यांगता का कार्ड दिखाया जिसे वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया लेकिन जवाब आने में देर हो गई थी. इसके बाद उन्हें टोल से छूट दी गई और मौके पर ही माफी भी मांगी गई है.

पुलिस के अनुसार पूर्व सैनिक श्यामराज ने इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना ने लोगों का ध्यान खींचा है. टोल प्लाजा पर सैनिकों के साथ व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! गहरी नींद में सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Toll Plaza Videoarmy veteran harassed

Trending news

'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'
rajnath singh
'सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते युद्ध!' राजनाथ सिंह ने बताया जीत का 'गुप्त फॉर्मूला'
भारत-EU की ऐतिहासिक FTA डील, ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से बदलेगी 2 अरब लोगों की दुनिया
Ursula von der Leyen
भारत-EU की ऐतिहासिक FTA डील, ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ से बदलेगी 2 अरब लोगों की दुनिया
UGC के 4 बड़े सवाल जिन्होंने कैंपस को बनाया अखाड़ा, GEN vs SC/ST की इनसाइड स्टोरी
UGC New Rules
UGC के 4 बड़े सवाल जिन्होंने कैंपस को बनाया अखाड़ा, GEN vs SC/ST की इनसाइड स्टोरी
फैक्ट-चेकर बनना था, ‘फेक इंटरप्रेटर’ बना Grok! PM मोदी की पोस्ट पर की बड़ी गड़बड़ी
Grok AI Wrong Translation
फैक्ट-चेकर बनना था, ‘फेक इंटरप्रेटर’ बना Grok! PM मोदी की पोस्ट पर की बड़ी गड़बड़ी
UGC विरोध के बीच क्यों याद आ रहा 'मंडल आयोग', जब 90 के दशक में मच गया था बवाल
UGC Equity Regulations 2026
UGC विरोध के बीच क्यों याद आ रहा 'मंडल आयोग', जब 90 के दशक में मच गया था बवाल
चार धाम पर सियासत, गैर हिंदुओं को मंदिरों में नहीं मिलेगी एंट्री; TMC ने उठाए सवाल
TMC
चार धाम पर सियासत, गैर हिंदुओं को मंदिरों में नहीं मिलेगी एंट्री; TMC ने उठाए सवाल
जब थमने लगी थीं सांसें, तब 'देवदूत' बन पहुंचे जवान! 55 साल के मरीज को किया रेस्क्यू
Indian Coast Guard
जब थमने लगी थीं सांसें, तब 'देवदूत' बन पहुंचे जवान! 55 साल के मरीज को किया रेस्क्यू
आयरन एज का 'बाहुबली' हथियार! तमिलनाडु में मिला भारत का सबसे लंबा भाला
Longest Spear Discovered
आयरन एज का 'बाहुबली' हथियार! तमिलनाडु में मिला भारत का सबसे लंबा भाला
दादा के नाम में राम और उन्हीं पर सवाल...कुमार विश्वास ने किस पर साधा निशाना?
Kumar Vishwas
दादा के नाम में राम और उन्हीं पर सवाल...कुमार विश्वास ने किस पर साधा निशाना?
भारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा
free trade agreement
भारत-ईयू FTA से ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी रफ्तार, मोदी बोले- हमारा विश्वास और बढ़ेगा