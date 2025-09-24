'मैं 6 साल तक डिप्रेशन में रहा..' जब पंजाब के दो भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिप गए, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी

Afghan boy hides in plane landing gear: जबसे 13 साल का अफगानिस्तानी लड़का काबुल से आ रहे हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली आया, तब से उसकी खूब सारी स्टोरी चर्चा में है. अब इस तरह की स्टोरी के बीच पंजाब के दो भाईयों की भी स्टोरी इन दिनों सामने आई है. वह भी करीब 30 साल पुरानी. आइए जानते हैं जब पंजाब के दो भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिप गए, जानें उनके साथ होने वाली कहानी.
When 2 Punjab brothers hid in plane landing gear: अफगानिस्तान का एक 13 साल लड़का इन दिनों खूब चर्चा में है. चर्चा में आए भी क्यों न, उसने जो काम किया है, सुनकर किसी का भी कलेजा धक से कर देगा. ये लड़का रविवार को एक विमान के लैंडिंग गियर के ऊपरी हिस्से में छिपकर दिल्ली पहुंच गया था. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूछताछ के बाद उसे उसी विमान से वापस अफ़ग़ानिस्तान भेज दिया गया. लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी ही काम किया था पंजाब के दो भाइयों ने जिसमें एक जिंदा बचे भाई ने उस तीस साल पुरानी कहानी को बताया है. जानते हैं उस हादसे के बारे में.
जब पंजाब के दो भाई छिप गए थे लैंडिंग गियर में
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान के इस लड़के की कहानी 1996 की उस दुखद कहानी को ताजा करती है, जब पंजाब के प्रदीप सैनी (23) और उनके छोटे भाई विजय सैनी (19) ने दिल्ली से ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर लंदन जाने की कोशिश की थी. 2003 में टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदीप 10 घंटे की उड़ान में बच गए, लेकिन विजय हाइपोथर्मिया के कारण विमान के पश्चिमी लंदन पहुंचने पर 2,000 फीट नीचे गिरकर मर गए.
भाई की मौत के बाद छह साल तक अवसाद
प्रदीप ने बाद में अपने भाई को खोने के बाद छह साल तक अवसाद में रहने की बात कही और अंततः यूके में बस गए, अब हीथ्रो हवाई अड्डे पर काम कर रहे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, 10 घंटे की यात्रा के दौरान तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक सहना और 40,000 फीट पर ऑक्सीजन की कमी के बाद इस तरह सफर करना बहुत नाजुक था. प्रदीप ने 2019 में द मेल को बताया, "मैं छह साल तक डिप्रेशन में रहा. अगर दोनों मरते या दोनों बचते, तो बात अलग थी. मगर मेरा छोटा भाई, मेरा दोस्त, चला गया." टाइम्स ऑफ इंडिया (2003) के मुताबिक, "प्रदीप और विजय ने दिल्ली से लंदन जाने के लिए व्हील वेल में छिपने का जोखिम लिया. प्रदीप बचे, लेकिन विजय की मौत हो गई." प्रदीप अब यूके में हैं और हीथ्रो एयरपोर्ट पर काम करते हैं.
