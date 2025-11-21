Advertisement
trendingNow13013407
Hindi Newsदेश

भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है कनेक्शन?

भारत में शपथ लेने की परंपरा काफी पुरानी है, जिसका इतिहास ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ा हुआ है. देश के न्यायाधीशों, कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने से पहले लिखित शपथ लेनी होती है. आइए जानते है इसका पूरा इतिहास...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta AI
Meta AI

Oath Taking In India: भारत में सरकारी पदों पर शपथ लेने की आधुनिक परंपरा काफी पुरानी है. देश के न्यायाधीशों, कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने से पहले लिखित शपथ लेनी होती है आइए जानते है कि आखिर ये शपथ लेने की परंपरा कितनी पुरानी है और ये कैसे शुरू हुई....

जानकारी के अनुसार, ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रथा को और औपचारिक और कानूनी रूप दिया गया. 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने गवर्नर-जनरल, राज्यपालों और सिविल सेवकों के लिए शपथ लेना अनिवार्य कर दिया. यह समय भारत में सार्वजनिक पदों पर शपथ लेने की पहली औपचारिक व्यवस्था के रूप में दर्ज किया गया. आज भारतीय संविधान ने इसी परंपरा को संवैधानिक रूप दिया है, जिसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और न्यायाधीश जैसे प्रमुख पदाधिकारी पद ग्रहण से पहले शपथ लेते हैं.

1919 में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पहली बार ली थी शपथ

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद न्यायाधीशों, कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को पदभार ग्रहण से पहले लिखित शपथ लेने का नियम लागू हुआ. 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने इसे और अधिक औपचारिक और कानूनी रूप दिया. जानकारी के अनुसार, 1919 में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पहली बार शपथ ली. 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया था और 1950 में भारतीय संविधान ने इस परंपरा को औपचारिक रूप से अपनाया. आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी पद ग्रहण से पहले शपथ लेते हैं.

जानकारी के अनुसार, प्रत्येक शपथ में संविधान के प्रति निष्ठा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, अपने कर्तव्यों का पालन और गोपनीयता बनाए रखने का वचन शामिल होता है. अधिकारी ईश्वर के नाम पर शपथ लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं. इस बीच आपको बता दें कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शपथ लेते हैं, हालांकि यह संविधान के तहत नहीं, बल्कि अखिल भारतीय सेवा नियम और संबंधित सेवा विनियमों के तहत होता है. आईएएस अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और आईपीएस अधिकारी सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में शपथ लेते हैं.

विश्व इतिहास में शपथ ग्रहण

शपथ ग्रहण की परंपरा काफी पुरानी है. मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र, ग्रीस, रोम, यूरोप और इस्लामी साम्राज्यों में अधिकारियों और नेताओं ने निष्ठा और कर्तव्य का वचन देने के लिए शपथ ली. आधुनिक राजनीतिक शपथ की शुरुआत 1689 की ब्रिटेन की गौरवशाली क्रांति के बाद हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ 1789 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक संवैधानिक शपथ मानी जाती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Oath Taking In India

Trending news

क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा