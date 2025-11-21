भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है कनेक्शन?

Oath Taking In India: भारत में सरकारी पदों पर शपथ लेने की आधुनिक परंपरा काफी पुरानी है. देश के न्यायाधीशों, कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने से पहले लिखित शपथ लेनी होती है आइए जानते है कि आखिर ये शपथ लेने की परंपरा कितनी पुरानी है और ये कैसे शुरू हुई....

जानकारी के अनुसार, ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रथा को और औपचारिक और कानूनी रूप दिया गया. 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने गवर्नर-जनरल, राज्यपालों और सिविल सेवकों के लिए शपथ लेना अनिवार्य कर दिया. यह समय भारत में सार्वजनिक पदों पर शपथ लेने की पहली औपचारिक व्यवस्था के रूप में दर्ज किया गया. आज भारतीय संविधान ने इसी परंपरा को संवैधानिक रूप दिया है, जिसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और न्यायाधीश जैसे प्रमुख पदाधिकारी पद ग्रहण से पहले शपथ लेते हैं.

1919 में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पहली बार ली थी शपथ

जानकारी के अनुसार, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद न्यायाधीशों, कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को पदभार ग्रहण से पहले लिखित शपथ लेने का नियम लागू हुआ. 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने इसे और अधिक औपचारिक और कानूनी रूप दिया. जानकारी के अनुसार, 1919 में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पहली बार शपथ ली. 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया था और 1950 में भारतीय संविधान ने इस परंपरा को औपचारिक रूप से अपनाया. आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी पद ग्रहण से पहले शपथ लेते हैं.

जानकारी के अनुसार, प्रत्येक शपथ में संविधान के प्रति निष्ठा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, अपने कर्तव्यों का पालन और गोपनीयता बनाए रखने का वचन शामिल होता है. अधिकारी ईश्वर के नाम पर शपथ लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं. इस बीच आपको बता दें कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शपथ लेते हैं, हालांकि यह संविधान के तहत नहीं, बल्कि अखिल भारतीय सेवा नियम और संबंधित सेवा विनियमों के तहत होता है. आईएएस अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और आईपीएस अधिकारी सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में शपथ लेते हैं.

विश्व इतिहास में शपथ ग्रहण

शपथ ग्रहण की परंपरा काफी पुरानी है. मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र, ग्रीस, रोम, यूरोप और इस्लामी साम्राज्यों में अधिकारियों और नेताओं ने निष्ठा और कर्तव्य का वचन देने के लिए शपथ ली. आधुनिक राजनीतिक शपथ की शुरुआत 1689 की ब्रिटेन की गौरवशाली क्रांति के बाद हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ 1789 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक संवैधानिक शपथ मानी जाती है.